Έπιασε βροχή; Αυτή είναι η skincare ρουτίνα σου που θα κάνει τον ήλιο να έρθει πίσω

Μετά από μια βροχερή μέρα, η επιδερμίδα αποκτά φρεσκάδα και λάμψη, μέσα από μια γεμάτη και ενημερωμένη skincare ρουτίνα

Οι βροχερές μέρες στην πόλη έχουν πάντα μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα, τα φώτα αντανακλούν στις λακκούβες, ο αέρας μυρίζει καθαρός και η διάθεση αποκτά έναν απρόσμενο ρομαντισμό. Όμως, για την επιδερμίδα, τα πράγματα δεν είναι τόσο ονειρικά. Η βροχή φέρνει μαζί της σκόνη, ρύπους και υγρασία που «κολλούν» στο δέρμα, προκαλώντας θαμπάδα, λιπαρότητα ή ερεθισμούς. Αν προσθέσεις σε αυτό και τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας από έξω προς τα μέσα, η ανάγκη για μια σωστή skincare ρουτίνα μετά τη βροχή γίνεται απόλυτα κατανοητή.

Η επιδερμίδα χρειάζεται επανεκκίνηση, καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία. Μια σειρά απλών, αλλά στοχευμένων βημάτων μπορεί να απομακρύνει τις επιπτώσεις της αστικής ρύπανσης, να ηρεμήσει το δέρμα και να επαναφέρει τη φυσική του λάμψη. Παρακάτω θα βρεις τη ρουτίνα που θα μετατρέψει μια βροχερή μέρα σε αφορμή για χαλάρωση και φροντίδα.

Διάβασε επίσης: Molten Brunette: Η απόχρωση που κάνει τα μαλλιά να μοιάζουν με ζεστή σοκολάτα

Καθάρισε σε βάθος

Μετά τη βροχή, το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι ο σωστός καθαρισμός. Χρησιμοποίησε ένα ήπιο καθαριστικό με αντιοξειδωτικά, όπως πράσινο τσάι ή βιταμίνη C, για να απομακρύνεις ρύπους και μικροσωματίδια από τον αέρα της πόλης. Απόφυγε τα σκληρά προϊόντα που αφυδατώνουν, καθώς το δέρμα μετά τη βροχή είναι πιο ευαίσθητο και χρειάζεται ήπια φροντίδα.

Επανέφερε τη φρεσκάδα με ενυδάτωση

Η υγρασία μπορεί να σε ξεγελάσει και να νομίζεις ότι η επιδερμίδα σου δεν χρειάζεται έξτρα ενυδάτωση, όμως ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Επένδυσε σε έναν ελαφρύ ορό με υαλουρονικό οξύ και ολοκλήρωσε με μια πλούσια κρέμα που «κλειδώνει» την υγρασία. Έτσι, θα προστατεύσεις το δέρμα σου από το λεγόμενο moisture loss και θα κρατήσεις την υφή του λεία και φωτεινή.

Δώσε ένα boost με μάσκα

Αν το πρόσωπό σου δείχνει κουρασμένο ή αφυδατωμένο, μια sheet mask με αλόη, πανθενόλη ή εκχύλισμα χαμομηλιού μπορεί να κάνει θαύματα. Εκτός από την εντατική ενυδάτωση, προσφέρει και μια αίσθηση δροσιάς που αναζωογονεί άμεσα το δέρμα.

Μην ξεχνάς το αντηλιακό

Η βροχή δεν σημαίνει πως οι ακτίνες UV «εξαφανίζονται». Το αντηλιακό πρέπει να είναι πάντα το τελευταίο βήμα της ρουτίνας σου, ανεξάρτητα από τον καιρό. Προστάτευσε το δέρμα σου από τη φωτογήρανση και τις βλάβες που προκαλεί η καθημερινή έκθεση, ακόμα κι όταν ο ουρανός είναι γκρίζος.

Το skincare ως τελετουργία χαλάρωσης

Μην αντιμετωπίζεις τη φροντίδα της επιδερμίδας σαν υποχρέωση. Μετά από μια κουραστική, βροχερή μέρα, είναι ο ιδανικός τρόπος να χαλαρώσεις, να καθαρίσεις το μυαλό σου και να επαναφέρεις την αίσθηση ευεξίας. Ανάψε ένα κερί, βάλε μουσική και αφιέρωσε μερικά λεπτά αποκλειστικά σε εσένα, γιατί, τελικά, η ομορφιά ξεκινά πάντα από την ισορροπία.

Διάβασε επίσης: Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

Δες κι αυτό…