Beauty 16.10.2025

Molten Brunette: Η απόχρωση που κάνει τα μαλλιά να μοιάζουν με ζεστή σοκολάτα

molton_brunette
Ιριδίζουσα λάμψη και ζεστοί σοκολατένιοι τόνοι συνδυάζονται στο «molten brunette», το απόλυτο χειμερινό hair trend
Μαρία Χατζηγιάννη

Αυτόν τον χειμώνα, το καστανό μεταμορφώνεται σε απόλυτο luxury trend με το «molten brunette». Δεν είναι απλώς καστανό, είναι ένα ιριδίζον, λαμπερό χρώμα που αιχμαλωτίζει το φως και αναδεικνύει κάθε αντανάκλαση. Από τα catwalks μέχρι τα street style looks των it-girls, αυτή η νέα απόχρωση φέρνει μια εκλεπτυσμένη αίσθηση στο καθημερινό styling, προσθέτοντας ζεστασιά και βάθος.

Αυτή η νέα τάση παίζει με σοκολατί και μόκα τόνους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει σχεδόν υγρό, με το φως να ρέει ανάμεσα στις τούφες. Τα μαλλιά αποκτούν διάσταση και κίνηση χωρίς να βαραίνουν, ενώ η ζεστή λάμψη αναδεικνύει την επιδερμίδα και τα μάτια. Είτε είναι ίσια, είτε κυματιστά, μετατρέπονται σε πολυτελές αξεσουάρ, με αίσθηση κασμίρι, μετάξι ή γυαλισμένου μπρούτζου, διακριτικά εντυπωσιακό και απόλυτα σύγχρονο.

molton_brunette
https://www.instagram.com/ninapark/

Διάβασε επίσης: Αυτό το βήμα πριν το λούσιμο θα αλλάξει για πάντα την εμφάνιση των μαλλιών σου

Γιατί να το επιλέξεις 

Αναδεικνύει κάθε τύπο επιδερμίδας, από τις πιο ανοιχτές μέχρι τις πιο χρυσαφένιες, ενώ οι ζεστές ανταύγειες φωτίζουν τα μάτια σε πράσινους, γκρι, καστανούς ή μπλε τόνους. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολυδιάστατο, κομψό και ζεστό look, ιδανικό για να σπάσει τη χειμωνιάτικη θαμπάδα και να προσθέσει αίσθηση πολυτέλειας ακόμα και στα καθημερινά styling.

molton_brunette

Πώς διατηρείται 

Για να διατηρηθεί η υγρή, glass-like λάμψη του «molten brunette» ανάμεσα στις επισκέψεις στο κομμωτήριο, είναι σημαντική η σωστή φροντίδα. Λάδια θρέψης, gloss treatments και προστατευτικά προϊόντα θερμότητας εξασφαλίζουν ότι η πολυδιάστατη λάμψη παραμένει έντονη και τα μαλλιά υγιή. Συνδυασμένο με πολυτελείς υφές στα outfits, όπως κασμίρι, σατέν ή βελούδο, το «molten brunette» γίνεται το απόλυτο signature look του χειμώνα, κομψό, διακριτικά εντυπωσιακό και απόλυτα fashion-forward.

molton_brunette
https://www.instagram.com/salome.mory/

Σε μια εποχή που η τάση στα μαλλιά ζητά πλούσιες, ιριδίζουσες αποχρώσεις και effortless styling, το «molten brunette» αναδεικνύεται ως η απόλυτη επιλογή για όσες θέλουν να δώσουν μια πιο ζεστή και chic λάμψη στα μαλλιά τους. Το χρώμα αυτό δεν είναι απλώς ένα ακόμα color trend, είναι ένα statement, που υπόσχεται να μεταμορφώσει κάθε beauty εμφάνιση αυτής της σεζόν.

Διάβασε επίσης: Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

 

