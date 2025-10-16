MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 16.10.2025

Η Ελένη Φουρέιρα επανασυστήνει το εμβληματικό PUMA Speedcat

Η PUMA επιστρέφει με το iconic Speedcat sneaker και την Ελένη Φουρέιρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα καμπάνια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η PUMA παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για το εμβληματικό sneaker Speedcat , με πρωταγωνίστρια την Ελένη Φουρέιρα.

Με φόντο ένα σκοτεινό, urban γκαράζ, η Ελένη αποτυπώνει το δυναμισμό και την αυθεντικότητα που πρεσβεύει το Speedcat : ένα sneaker με έντονη προσωπικότητα, σχεδιασμένο να ξεχωρίζει τόσο στη σκηνή, όσο και στους δρόμους της πόλης.

Το Speedcat: Από την πίστα στο streetwear

Το PUMA Speedcat έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα τέλη της δεκαετίας του ’90, εμπνευσμένο από τον κόσμο της Formula 1 και των motorsport οδηγών. Η λεπτή σιλουέτα του, η χαμηλή εφαρμογή και η χαρακτηριστική εξωτερική σόλα με κράτημα που θυμίζει racing παπούτσι, το κατέστησαν αγαπημένο όχι μόνο στους οδηγούς αλλά και στους λάτρεις του lifestyle footwear.

Σήμερα, το Speedcat επιστρέφει με το ίδιο iconic design, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό νοσταλγίας και σύγχρονου street style. Είναι το sneaker που ισορροπεί ανάμεσα σε καθημερινή άνεση και fashion statement, ιδανικό για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν με το στυλ τους.

Η Ελένη Φουρέιρα ως το πρόσωπο της καμπάνιας

Στη νέα καμπάνια, η Ελένη Φουρέιρα δίνει νέα πνοή στο Speedcat, φέρνοντας το δικό της εκρηκτικό ταμπεραμέντο και fashion-forward στυλ. Με sporty-chic εμφανίσεις που συνδυάζουν άνετα cargo pants, cropped tops και τα iconic sneakers, η Ελένη εκφράζει απόλυτα το motto της καμπάνιας: “Speed is back.”

Η δυναμική παρουσία της Ελένης, η κίνηση και η ενέργειά της αναδεικνύουν το sneaker ως το απόλυτο κομμάτι που δεν γνωρίζει εποχές και τάσεις ,ένα διαχρονικό σύμβολο που επανέρχεται για να εμπνεύσει μια νέα γενιά trendsetters.

Το PUMA Speedcat είναι κάτι περισσότερο από ένα sneaker. Είναι ένα σύμβολο ταχύτητας, αυτοπεποίθησης και στυλ, που επανέρχεται για να θυμίσει την κληρονομιά του και να ανοίξει νέους δρόμους στη μόδα.

Η συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα σηματοδοτεί μια καμπάνια που δεν κοιτάζει μόνο στο παρελθόν, αλλά αγκαλιάζει το μέλλον, φέρνοντας το Speedcat ξανά στο επίκεντρο της urban κουλτούρας.

Το Speedcat θα διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα και στα PUMA STORES:

• Γλυφάδα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 96
• PUMA corner store στο Attica City Link, Πανεπιστημίου 9 Αθήνα
• Mediterranean Cosmos, 11ο χλμ. εθνικής οδού, Α/Δ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών
• The Mall Athens , Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι 151 22
• στο e-shop https://eshop.sportswind.gr/

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Puma ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Molten Brunette: Η απόχρωση που κάνει τα μαλλιά να μοιάζουν με ζεστή σοκολάτα

Molten Brunette: Η απόχρωση που κάνει τα μαλλιά να μοιάζουν με ζεστή σοκολάτα

16.10.2025

Δες επίσης

Molten Brunette: Η απόχρωση που κάνει τα μαλλιά να μοιάζουν με ζεστή σοκολάτα
Beauty

Molten Brunette: Η απόχρωση που κάνει τα μαλλιά να μοιάζουν με ζεστή σοκολάτα

16.10.2025
Μονοχρωμία παντού: Πώς θα τη φορέσεις χωρίς να γίνεται βαρετή
Fashion

Μονοχρωμία παντού: Πώς θα τη φορέσεις χωρίς να γίνεται βαρετή

16.10.2025
Με αγγελικό ξανθό περπάτησε η Bella Hadid στην πασαρέλα
Beauty

Με αγγελικό ξανθό περπάτησε η Bella Hadid στην πασαρέλα

16.10.2025
Moncler: Οι Al Pacino και Robert De Niro αποθεώνουν τη δύναμη της φιλίας στη νέα καμπάνια
Fashion

Moncler: Οι Al Pacino και Robert De Niro αποθεώνουν τη δύναμη της φιλίας στη νέα καμπάνια

16.10.2025
Τα 4 πράγματα που άλλαξε η Σίσσυ Χρηστίδου και έχασε κιλά χωρίς δίαιτα και φάρμακα
Life

Τα 4 πράγματα που άλλαξε η Σίσσυ Χρηστίδου και έχασε κιλά χωρίς δίαιτα και φάρμακα

16.10.2025
Fit & Healthy! Το καθημερινό της πρόγραμμα διατροφής της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για επίπεδη κοιλιά και γράμμωση
Life

Fit & Healthy! Το καθημερινό της πρόγραμμα διατροφής της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για επίπεδη κοιλιά και γράμμωση

16.10.2025
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Τα αγγελάκια φόρεσαν τα φτερά τους και γιόρτασαν τη θηλυκότητα σε κάθε της μορφή
Fashion

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Τα αγγελάκια φόρεσαν τα φτερά τους και γιόρτασαν τη θηλυκότητα σε κάθε της μορφή

16.10.2025
Από τη Samsung μέχρι την Toyota: Το άγνωστο ξεκίνημα των μεγαλύτερων επιχειρηματικών κολοσσών του κόσμου
Life

Από τη Samsung μέχρι την Toyota: Το άγνωστο ξεκίνημα των μεγαλύτερων επιχειρηματικών κολοσσών του κόσμου

16.10.2025
Αυτό το βήμα πριν το λούσιμο θα αλλάξει για πάντα την εμφάνιση των μαλλιών σου
Beauty

Αυτό το βήμα πριν το λούσιμο θα αλλάξει για πάντα την εμφάνιση των μαλλιών σου

16.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Κίνδυνος λουκέτων στα ΜΜΕ-Κρίσιμες αποφάσεις από την κυβέρνηση στην αναμέτρηση μεταξύ εκδοτών και Google

Κίνδυνος λουκέτων στα ΜΜΕ-Κρίσιμες αποφάσεις από την κυβέρνηση στην αναμέτρηση μεταξύ εκδοτών και Google

ΑΙΧΜΕΣ: Οι υπουργοί και η Google

ΑΙΧΜΕΣ: Οι υπουργοί και η Google

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Το καλώδιο ηλεκτρικής συνδέσεως Ελλάδος – Κύπρου και οι τουρκικές αξιώσεις για Τουρκο-Λιβυκό μνημόνιο και «Γαλάζια Πατρίδα»

Το καλώδιο ηλεκτρικής συνδέσεως Ελλάδος – Κύπρου και οι τουρκικές αξιώσεις για Τουρκο-Λιβυκό μνημόνιο και «Γαλάζια Πατρίδα»

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;