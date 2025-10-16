Η Ελένη Φουρέιρα επανασυστήνει το εμβληματικό PUMA Speedcat

Η PUMA επιστρέφει με το iconic Speedcat sneaker και την Ελένη Φουρέιρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα καμπάνια

Η PUMA παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για το εμβληματικό sneaker Speedcat , με πρωταγωνίστρια την Ελένη Φουρέιρα.

Με φόντο ένα σκοτεινό, urban γκαράζ, η Ελένη αποτυπώνει το δυναμισμό και την αυθεντικότητα που πρεσβεύει το Speedcat : ένα sneaker με έντονη προσωπικότητα, σχεδιασμένο να ξεχωρίζει τόσο στη σκηνή, όσο και στους δρόμους της πόλης.

Το Speedcat: Από την πίστα στο streetwear

Το PUMA Speedcat έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα τέλη της δεκαετίας του ’90, εμπνευσμένο από τον κόσμο της Formula 1 και των motorsport οδηγών. Η λεπτή σιλουέτα του, η χαμηλή εφαρμογή και η χαρακτηριστική εξωτερική σόλα με κράτημα που θυμίζει racing παπούτσι, το κατέστησαν αγαπημένο όχι μόνο στους οδηγούς αλλά και στους λάτρεις του lifestyle footwear.

Σήμερα, το Speedcat επιστρέφει με το ίδιο iconic design, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό νοσταλγίας και σύγχρονου street style. Είναι το sneaker που ισορροπεί ανάμεσα σε καθημερινή άνεση και fashion statement, ιδανικό για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν με το στυλ τους.

Η Ελένη Φουρέιρα ως το πρόσωπο της καμπάνιας

Στη νέα καμπάνια, η Ελένη Φουρέιρα δίνει νέα πνοή στο Speedcat, φέρνοντας το δικό της εκρηκτικό ταμπεραμέντο και fashion-forward στυλ. Με sporty-chic εμφανίσεις που συνδυάζουν άνετα cargo pants, cropped tops και τα iconic sneakers, η Ελένη εκφράζει απόλυτα το motto της καμπάνιας: “Speed is back.”

Η δυναμική παρουσία της Ελένης, η κίνηση και η ενέργειά της αναδεικνύουν το sneaker ως το απόλυτο κομμάτι που δεν γνωρίζει εποχές και τάσεις ,ένα διαχρονικό σύμβολο που επανέρχεται για να εμπνεύσει μια νέα γενιά trendsetters.

Το PUMA Speedcat είναι κάτι περισσότερο από ένα sneaker. Είναι ένα σύμβολο ταχύτητας, αυτοπεποίθησης και στυλ, που επανέρχεται για να θυμίσει την κληρονομιά του και να ανοίξει νέους δρόμους στη μόδα.

Η συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα σηματοδοτεί μια καμπάνια που δεν κοιτάζει μόνο στο παρελθόν, αλλά αγκαλιάζει το μέλλον, φέρνοντας το Speedcat ξανά στο επίκεντρο της urban κουλτούρας.

Το Speedcat θα διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα και στα PUMA STORES:

• Γλυφάδα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 96

• PUMA corner store στο Attica City Link, Πανεπιστημίου 9 Αθήνα

• Mediterranean Cosmos, 11ο χλμ. εθνικής οδού, Α/Δ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών

• The Mall Athens , Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι 151 22

• στο e-shop https://eshop.sportswind.gr/