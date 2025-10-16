Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Πώς τα Social Media ωθούν σε διατροφικές διαταραχές

MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διατροφή 16.10.2025

Πώς τα δημοφιλή trends και τα πρότυπα ομορφιάς στα social media επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση μας με το φαγητό και την εικόνα του σώματος, ειδικά στους νέους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε όχι μόνο για το τι τρώμε, αλλά και για τον τρόπο που η σχέση μας με το φαγητό επηρεάζεται από τον κόσμο γύρω μας. Σήμερα, τα social media παίζουν έναν τεράστιο ρόλο στη ζωή μας, ειδικά για τους νέους. Αλλά, όπως όλα τα καλά πράγματα, έτσι και τα social media έχουν και την πιο σκοτεινή πλευρά τους ειδικά όταν πρόκειται για την εικόνα του σώματος και τη διατροφή.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί πολλά trends και κινήματα που σχετίζονται με το φαγητό και το σώμα στα πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube. Μερικά από αυτά έχουν θετική διάθεση, όπως η αποδοχή του σώματος και η προώθηση της υγιεινής ζωής, αλλά δυστυχώς, αρκετά άλλα ενισχύουν μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς και επικίνδυνες συμπεριφορές.

Για παράδειγμα, το φαινόμενο του «SkinnyTok» στο TikTok προωθεί την ιδέα ότι το αδύνατο σώμα είναι το ιδανικό, παρουσιάζοντας συχνά ακραίες δίαιτες και ασκήσεις που μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία. Παράλληλα, το trend του «What I Eat in a Day» δείχνει συχνά πολύ περιορισμένα γεύματα που δεν είναι κατάλληλα για όλους, ειδικά αν κάποιος προσπαθεί να χάσει ή να διατηρήσει το βάρος του με υγιή τρόπο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πίεση στους χρήστες να ακολουθήσουν αντίστοιχες πρακτικές, ακόμα και αν είναι επικίνδυνες.

Τα social media γίνονται πολλές φορές ένας χώρος όπου κυριαρχεί η σύγκριση. Οι φίλτραρισμένες εικόνες, οι επιμελημένες φωτογραφίες και τα «τέλεια» σώματα δημιουργούν ανασφάλεια σε πολλούς, ειδικά στους εφήβους, που είναι πιο ευάλωτοι. Αυτό το κυνήγι της τελειότητας μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές διαταραχές όπως η νευρική ανορεξία, η βουλιμία ή η υπερφαγία.

Πέρα από τα trends που δείχνουν «ιδανικά» σώματα, υπάρχει και μια κατηγορία που προωθεί τον ακραίο έλεγχο του φαγητού, όπως τα «fasting challenges» (προκλήσεις νηστείας) ή οι «clean eating» τάσεις, όπου πολλές φορές παραλείπονται ολόκληρες ομάδες τροφών, κάτι που μπορεί να βλάψει την ισορροπία του οργανισμού.

Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι πίσω από κάθε «trend» κρύβεται ένας άνθρωπος με δικές του ανάγκες, δυσκολίες και μοναδικό σώμα. Δεν υπάρχει μια και μοναδική «σωστή» δίαιτα ή ένα τέλειο σώμα. Η υγιής σχέση με το φαγητό και το σώμα είναι προσωπική και πρέπει να βασίζεται στην αγάπη και την αποδοχή του εαυτού μας, όχι στα πρότυπα που προωθούν τα social media.

Σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, ας σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας για το πώς να αναγνωρίζουμε τις επιβλαβείς τάσεις και να στηρίζουμε μια θετική και ισορροπημένη σχέση με το φαγητό. Τα social media μπορούν να γίνουν ένα εργαλείο ενδυνάμωσης και όχι πίεσης, αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά.

Η υγεία μας δεν είναι θέμα μόδας ή likes. Είναι θέμα σεβασμού και φροντίδας για τον εαυτό μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό σήμερα και κάθε μέρα.

