MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 22.10.2025

Ο Eric Dane θα υποδυθεί ασθενή με ALS στη σειρά Brilliant Minds

6  μήνες μετά τη διάγνωσή του, ο Eric Dane επιστρέφει στη μικρή οθόνη με έναν ρόλο εμπνευσμένο από τη δική του πραγματική ιστορία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Eric Dane, γνωστός στο ευρύ κοινό από τις σειρές «Grey’s Anatomy» και «Euphoria», επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από ένα ρόλο που έχει βαθιά προσωπική σημασία. Ο 52χρονος ηθοποιός θα εμφανιστεί ως guest star στη δραματική σειρά «Brilliant Minds», υποδυόμενος έναν πυροσβέστη που παλεύει να αποδεχθεί και να ανακοινώσει στην οικογένειά του ότι πάσχει από ALS. Ο ρόλος βασίζεται στην πραγματική εμπειρία του ίδιου του Dane, ο οποίος αποκάλυψε τη διάγνωσή του με τη νόσο του Lou Gehrig τον περασμένο Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: O Eric Dane σε συγκινητικό video κάνει έκκληση για να βρεθεί η θεραπεία για την ALS

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Eric Dane θα εμφανιστεί στο ένατο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς, όπου θα υποδυθεί τον Matthew, έναν πυροσβέστη που αντιμετωπίζει την ασθένεια με σθένος, αλλά δυσκολεύεται να μοιραστεί την αλήθεια με τους αγαπημένους του. Στον ίδιο επεισόδιο πρωταγωνιστεί ο Zachary Quinto ως Dr. Oliver Wolf, ένας ιδιοφυής νευρολόγος που μαζί με την ομάδα του θεραπεύει ασθενείς με πρωτοποριακές, μη συμβατικές μεθόδους.

https://www.instagram.com/realericdane/

Η εμφάνιση του Eric Dane στο «Brilliant Minds» έρχεται σε μια στιγμή όπου ο ίδιος μιλά δημόσια για τη μάχη του με την ALS, επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να ενισχύσει τις προσπάθειες για έρευνα και θεραπεία. «Το ALS είναι η τελευταία διάγνωση που θέλει να δώσει οποιοσδήποτε γιατρός» είπε πρόσφατα ο ηθοποιός, απευθυνόμενος στον Αμερικανό βουλευτή Eric Swalwell κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. «Συχνά χρειάζεται πολύς χρόνος μέχρι να γίνει η διάγνωση, και αυτό αποκλείει πολλούς ασθενείς από τη συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές. Θέλω να παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα για να βρεθεί μια θεραπεία».

Ο Eric Dane, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ρόλο του Dr. Mark Sloan στο «Grey’s Anatomy» και του Cal Jacobs στο «Euphoria», επιλέγει τώρα έναν χαρακτήρα που αντικατοπτρίζει την ίδια του τη μάχη. Μέσα από τη συμμετοχή του στο «Brilliant Minds», όχι μόνο επιστρέφει στη μικρή οθόνη, αλλά μετατρέπει την προσωπική του δοκιμασία σε μήνυμα δύναμης και ευαισθητοποίησης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το συγκινητικό μήνυμα του Eric Dane από το αναπηρικό αμαξίδιο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ALS Brilliant Minds Eric Dane
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξέχασε το κασκόλ στο σπίτι; Αυτό το παλτό σε έχει ήδη καλύψει

Ξέχασε το κασκόλ στο σπίτι; Αυτό το παλτό σε έχει ήδη καλύψει

22.10.2025
Επόμενο
Έπιασε βροχή; Αυτή είναι η skincare ρουτίνα σου που θα κάνει τον ήλιο να έρθει πίσω

Έπιασε βροχή; Αυτή είναι η skincare ρουτίνα σου που θα κάνει τον ήλιο να έρθει πίσω

22.10.2025

Δες επίσης

Πράσινο φως για reboot του Prison Break με νέο cast
Cinema

Πράσινο φως για reboot του Prison Break με νέο cast

21.10.2025
Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα! Το Emily In Paris επιστρέφει με 5η σεζόν και ιταλική πινελιά
Cinema

Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα! Το Emily In Paris επιστρέφει με 5η σεζόν και ιταλική πινελιά

21.10.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Το νέο πρόγραμμα είναι εδώ — γεμάτο εκπλήξεις!
Cinema

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Το νέο πρόγραμμα είναι εδώ — γεμάτο εκπλήξεις!

21.10.2025
Hocus Pocus 3: Η Bette Midler και η Sarah Jessica Parker προβάρουν τα… ξόρκια τους
Cinema

Hocus Pocus 3: Η Bette Midler και η Sarah Jessica Parker προβάρουν τα… ξόρκια τους

21.10.2025
To Black Phone 2 στην κορυφή του Box Office
Cinema

To Black Phone 2 στην κορυφή του Box Office

20.10.2025
No One Saw Us Leave: Ωδή στη γυναικεία δύναμη η νέα σειρά του Netflix
Cinema

No One Saw Us Leave: Ωδή στη γυναικεία δύναμη η νέα σειρά του Netflix

20.10.2025
Ο Andy Garcia γυρίζει το Diamond και το μισό Hollywood είναι στο cast
Cinema

Ο Andy Garcia γυρίζει το Diamond και το μισό Hollywood είναι στο cast

20.10.2025
Netflix: Η ζωή και η καριέρα του Eddie Murphy ζωντανεύουν στο «Being Eddie»
Cinema

Netflix: Η ζωή και η καριέρα του Eddie Murphy ζωντανεύουν στο «Being Eddie»

19.10.2025
Ο Mel Gibson βρήκε τον νέο Ιησού του και είναι από τη Φινλανδία
Cinema

Ο Mel Gibson βρήκε τον νέο Ιησού του και είναι από τη Φινλανδία

19.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;