Ο Eric Dane θα υποδυθεί ασθενή με ALS στη σειρά Brilliant Minds

Ο Eric Dane, γνωστός στο ευρύ κοινό από τις σειρές «Grey’s Anatomy» και «Euphoria», επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από ένα ρόλο που έχει βαθιά προσωπική σημασία. Ο 52χρονος ηθοποιός θα εμφανιστεί ως guest star στη δραματική σειρά «Brilliant Minds», υποδυόμενος έναν πυροσβέστη που παλεύει να αποδεχθεί και να ανακοινώσει στην οικογένειά του ότι πάσχει από ALS. Ο ρόλος βασίζεται στην πραγματική εμπειρία του ίδιου του Dane, ο οποίος αποκάλυψε τη διάγνωσή του με τη νόσο του Lou Gehrig τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Eric Dane θα εμφανιστεί στο ένατο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς, όπου θα υποδυθεί τον Matthew, έναν πυροσβέστη που αντιμετωπίζει την ασθένεια με σθένος, αλλά δυσκολεύεται να μοιραστεί την αλήθεια με τους αγαπημένους του. Στον ίδιο επεισόδιο πρωταγωνιστεί ο Zachary Quinto ως Dr. Oliver Wolf, ένας ιδιοφυής νευρολόγος που μαζί με την ομάδα του θεραπεύει ασθενείς με πρωτοποριακές, μη συμβατικές μεθόδους.

Η εμφάνιση του Eric Dane στο «Brilliant Minds» έρχεται σε μια στιγμή όπου ο ίδιος μιλά δημόσια για τη μάχη του με την ALS, επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να ενισχύσει τις προσπάθειες για έρευνα και θεραπεία. «Το ALS είναι η τελευταία διάγνωση που θέλει να δώσει οποιοσδήποτε γιατρός» είπε πρόσφατα ο ηθοποιός, απευθυνόμενος στον Αμερικανό βουλευτή Eric Swalwell κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. «Συχνά χρειάζεται πολύς χρόνος μέχρι να γίνει η διάγνωση, και αυτό αποκλείει πολλούς ασθενείς από τη συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές. Θέλω να παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα για να βρεθεί μια θεραπεία».

Ο Eric Dane, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ρόλο του Dr. Mark Sloan στο «Grey’s Anatomy» και του Cal Jacobs στο «Euphoria», επιλέγει τώρα έναν χαρακτήρα που αντικατοπτρίζει την ίδια του τη μάχη. Μέσα από τη συμμετοχή του στο «Brilliant Minds», όχι μόνο επιστρέφει στη μικρή οθόνη, αλλά μετατρέπει την προσωπική του δοκιμασία σε μήνυμα δύναμης και ευαισθητοποίησης.

