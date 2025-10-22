MadWalk Throwback: Τα 10 μουσικά acts που «έσπασαν» τα views στο Youtube

Με αφορμή το MadWalk 2025 by Three Cents, θυμόμαστε τα 10 video‑acts που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προβολές και άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στη σκηνή της μόδας και της μουσικής

Το μεγαλύτερο fashion & music show της χώρας, το MadWalk 2025 by Three Cents, έρχεται για 15η συνεχή χρονιά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). Εκτός του εντυπωσιακού σκηνικού και της παρουσίας της Βίκυς Καγιά στην παρουσίαση, το show αυτό φέρνει τη μόδα και τη μουσική σε μια νέα διάσταση, με catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και performances που ήδη προκαλούν προσμονή.

Πριν από το καθιερωμένο λοιπόν ραντεβού, ας θυμηθούμε 10 acts από προηγούμενες εκδόσεις του MadWalk που έκαναν θραύση στα view counts του Youtube και έκαναν το Internet να «τραγουδά» μαζί τους.

1. Δεν με θέλουν – FY feat Ηλιάνα Παπαγεωργίου (MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure)

Με πάνω από 14 εκατομμύρια προβολές και έντονη ενέργεια στη σκηνή, αυτή η performance ήταν μια από τις πιο viral στιγμές του θεσμού. Η Ηλιάνα, σε ρόλο έκπληξη, ράπαρε για πρώτη φορά, ενώ ο FY έφερε τον ρυθμό, συνδυασμός που δεν πέρασε απαρατήρητος.

2. Κωνσταντίνος Αργυρός – Τι να το κάνω (MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure)

Ο αγαπημένος ποπ σταρ επέστρεψε στη σκηνή για μια εμφάνιση‑φόρο τιμής στο κοινό του, με μελωδία που συνδυάζει ρυθμό και συναίσθημα και το Internet ανταποκρίθηκε.

3. Onirama feat Νάντια Κοντογεώργη – Τόσα Καλοκαίρια (MadWalk 2017 by Aperol Spritz)

Το παλιό‑καλό ελληνικό pop rock ήρθε με καλοκαιρινές αναμνήσεις και χρώμα, σε μια εμφάνιση που έχει μείνει στους fans.

4. Mente Fuerte for PANDORA – Απωθημένο (MadWalk 2022 by Serkova)

Με τα vibes της urban electro σκηνής και ένα σκηνικό που συνδύασε μόδα‑brand με μουσική ενέργεια, η εμφάνιση αυτή έδωσε μια πιο μοντέρνα νότα στο θεσμό.

5. Γιώργος Κακοσαίος for Pink Woman – Καρδούλα Μου (MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure)

Ρομαντικό και στιλιστικά προκλητικό συγχρόνως, ο Γιώργος και το brand δημιούργησαν μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή στη σκηνή.

6. Θοδωρής Μαραντίνης & Κατερίνα Παπουτσάκη for XXLOVE – Ανισόπεδη Ντίσκο/Αυτή η πόλη (MadWalk 2023)

Ένα σύγχρονο pop‑rock show που συνδύασε ταλέντο, παρουσία και μοντέρνα αισθητική – από τις πιο δυνατές εκφράσεις του θεσμού τα τελευταία χρόνια.

7. Lila for Adidas / Κορίτσι με τα κόκκινα – Κοινό Μυστικό Remix (MadWalk 2024 by Three Cents)

Το «κορίτσι με τα κόκκινα» έγινε remix‑ύπόθεση και συνδυάστηκε με street style αισθητική και athletic‑look. μια νεανική αισθητική που ξεχώρισε.

8. Αναστασία for Moutaki – Αν είσαι ένα αστέρι (MadWalk 2022 by Serkova)

Λιτή, δυναμική εμφάνιση με ήχο που ακουγόταν καθαρά σε χτυποκάρδια και το κοινό το ένιωσε.

9. Josephine & Konnie Metaxa & 719 – Wannabe (MadWalk 2018 by Serkova)

Η Josephine, η Konnie Metaxa και το group 719 ανέβηκαν στη σκηνή σε μια εκρηκτική pop εμφάνιση γεμάτη χρώμα, ενέργεια και fashion αισθητική.

10. Ελένη Φουρέιρα – Gypsy Woman for BSB Charity Act (MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure)

Η απόλυτη pop queen Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το MadWalk 2019 με μια φλογερή διασκευή του «Gypsy Woman», στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής συνεργασίας με το brand BSB.

Αυτές οι 10 εμφανίσεις δεν είναι απλώς video στο YouTube, είναι στιγμές που έκαναν το MadWalk ένα event που συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική με τον καλύτερο τρόπο.

Με αφορμή το MadWalk 2025 by Three Cents, η σκηνή ετοιμάζεται για μια νέα βραδιά‑πρόκληση, όπου η προσμονή για performances, catwalks και συγκινήσεις έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο.

