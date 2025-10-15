Η Loreen έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents για ένα μοναδικό act

Στην Αθήνα για δεύτερη φορά έρχεται φέτος η δύο φορές νικήτρια της Eurovision (το 2012 με το «Euphoria» και το 2023 με το «Tattoo») Loreen ως επίσημη καλεσμένη του MadWalk 2025 by Three Cents, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 26 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do στο Π. Φάληρο, με παρουσιάστρια την Βίκυ Καγιά.

Η Loreen είχε έρθει και το καλοκαίρι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Release Athens στην Πλατεία Νερού, μαζί με την Kylie Minogue. Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια θα κλείσει το φετινό MadWalk με ένα special act.

Διάβασε επίσης: Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents

Να υπενθυμίσουμε πως το MadWalk 2025 by Τhree Cents επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ και υπόσχεται να μας χαρίσει μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσική και λάμψη για 15η συνεχή χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, αλλά και ανατρεπτικά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες που θα αποκαλυφθούν σύντομα.

Το MadWalk 2025 by Three Cents ενώνει φέτος τις δυνάμεις του με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στηρίζοντας την αποστολή του με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά» και το νέο στόχο να φτάσει τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Για ακόμη μια χρονιά, το MadWalk 2025 by Three Cents θα παρουσιάσει τους «Fashion Heroes», τους δικούς του fashion ambassadors, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού και τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα!

Διάβασε επίσης: Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk