Μόνο η Kim Kardashian θα το έκανε: Το νέο προϊόν της SKIMS προκαλεί χαμό στα social media

Η Kim Kardashian λανσάρει το πιο τολμηρό SKIMS προϊόν, ένα εσώρουχο με ψεύτικες τρίχες που γίνεται viral και διχάζει το κοινό

Η Kim Kardashian κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει το επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης. Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η επιχειρηματίας και ιδρύτρια του brand SKIMS παρουσίασε το πιο τολμηρό προϊόν της μέχρι σήμερα, το Faux Hair Micro String Thong, ένα μικροσκοπικό εσώρουχο από ψεύτικες τρίχες, διαθέσιμο σε δώδεκα διαφορετικές αποχρώσεις.

Σύμφωνα με το επίσημο site του brand, το πρωτοποριακό αυτό κομμάτι είναι «ένα μείγμα από σγουρές και ίσιες συνθετικές τρίχες», σχεδιασμένο για όσες θέλουν να «παίξουν με το χρώμα και την υφή του πιο προσωπικού τους αξεσουάρ». Το brand λάνσαρε το προϊόν με μια σατιρική καμπάνια εμπνευσμένη από τηλεπαιχνίδια της δεκαετίας του ’70, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Μόλις κυκλοφόρησε: Το απόλυτο «Bush». Με το τολμηρό νέο μας εσώρουχο από ψεύτικες τρίχες, το χαλί σου μπορεί να έχει ό,τι χρώμα θέλεις!»

Ανάμικτες αντιδράσεις

Το κοινό δεν άργησε να αντιδράσει. Κάποιοι followers έμειναν με το στόμα ανοιχτό, σχολιάζοντας «Ποιος το ζήτησε αυτό;» ή «Είναι όλα εντάξει;», ενώ άλλοι απλώς αστειεύτηκαν: «Θα καλέσω το 100».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που αναγνώρισαν την επικοινωνιακή στρατηγική πίσω από το viral λανσάρισμα. «Έξυπνος τρόπος να φέρεις κόσμο στο site σου, να γελάσουν και τελικά να αγοράσουν κάτι άλλο. Genius e-commerce team», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος τόνισε: «Αυτό είναι τόσο camp, και εσείς απλώς δεν το καταλαβαίνετε!»

Η εταιρεία, που κοστολογεί το προϊόν στα 32 δολάρια, το περιγράφει ως «το πιο τολμηρό εσώρουχο που έχουμε λανσάρει ποτέ». Και αν ο στόχος ήταν να προκαλέσει θόρυβο, τότε το πέτυχε απόλυτα.

Η SKIMS και η τέχνη του viral marketing

Το «Hairy Thong» έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από viral λανσαρίσματα του brand. Το καλοκαίρι του 2025, η SKIMS είχε παρουσιάσει το Seamless Sculpt Face Wrap, μια «προσωπίδα σύσφιξης» από το εμβληματικό sculpting ύφασμα της εταιρείας, ενισχυμένο με ίνες κολλαγόνου, ένα προϊόν που πολλοί αποκάλεσαν το «Death Becomes Her flex» της νέας εποχής.

Από την ίδρυσή της το 2019, η SKIMS έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο κερδοφόρα brands shapewear παγκοσμίως, με αξία δισεκατομμυρίων και με τη Kardashian να παραμένει ο βασικός μέτοχος και δημιουργικός διευθυντής.

