MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 15.10.2025

Μόνο η Kim Kardashian θα το έκανε: Το νέο προϊόν της SKIMS προκαλεί χαμό στα social media

kim_karadashian
Η Kim Kardashian λανσάρει το πιο τολμηρό SKIMS προϊόν, ένα εσώρουχο με ψεύτικες τρίχες που γίνεται viral και διχάζει το κοινό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kim Kardashian κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει το επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης. Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η επιχειρηματίας και ιδρύτρια του brand SKIMS παρουσίασε το πιο τολμηρό προϊόν της μέχρι σήμερα, το Faux Hair Micro String Thong, ένα μικροσκοπικό εσώρουχο από ψεύτικες τρίχες, διαθέσιμο σε δώδεκα διαφορετικές αποχρώσεις.

Σύμφωνα με το επίσημο site του brand, το πρωτοποριακό αυτό κομμάτι είναι «ένα μείγμα από σγουρές και ίσιες συνθετικές τρίχες», σχεδιασμένο για όσες θέλουν να «παίξουν με το χρώμα και την υφή του πιο προσωπικού τους αξεσουάρ». Το brand λάνσαρε το προϊόν με μια σατιρική καμπάνια εμπνευσμένη από τηλεπαιχνίδια της δεκαετίας του ’70, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Μόλις κυκλοφόρησε: Το απόλυτο «Bush». Με το τολμηρό νέο μας εσώρουχο από ψεύτικες τρίχες, το χαλί σου μπορεί να έχει ό,τι χρώμα θέλεις!»

skims
https://www.instagram.com/skims/

Διάβασε επίσης: Τέλος εποχής για τη SKKN: Η Kim Kardashian εστιάζει στην Skims Beauty

Ανάμικτες αντιδράσεις 

Το κοινό δεν άργησε να αντιδράσει. Κάποιοι followers έμειναν με το στόμα ανοιχτό, σχολιάζοντας «Ποιος το ζήτησε αυτό;» ή «Είναι όλα εντάξει;», ενώ άλλοι απλώς αστειεύτηκαν: «Θα καλέσω το 100».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που αναγνώρισαν την επικοινωνιακή στρατηγική πίσω από το viral λανσάρισμα. «Έξυπνος τρόπος να φέρεις κόσμο στο site σου, να γελάσουν και τελικά να αγοράσουν κάτι άλλο. Genius e-commerce team», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος τόνισε: «Αυτό είναι τόσο camp, και εσείς απλώς δεν το καταλαβαίνετε!»

kim_kardashian_eswrpuxo
https://skims.com/

Η εταιρεία, που κοστολογεί το προϊόν στα 32 δολάρια, το περιγράφει ως «το πιο τολμηρό εσώρουχο που έχουμε λανσάρει ποτέ». Και αν ο στόχος ήταν να προκαλέσει θόρυβο, τότε το πέτυχε απόλυτα.

kim_kardashian_eswrouxo
https://skims.com/

Η SKIMS και η τέχνη του viral marketing

Το «Hairy Thong» έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από viral λανσαρίσματα του brand. Το καλοκαίρι του 2025, η SKIMS είχε παρουσιάσει το Seamless Sculpt Face Wrap, μια «προσωπίδα σύσφιξης» από το εμβληματικό sculpting ύφασμα της εταιρείας, ενισχυμένο με ίνες κολλαγόνου, ένα προϊόν που πολλοί αποκάλεσαν το «Death Becomes Her flex» της νέας εποχής.

skims_eswrouxo
https://www.instagram.com/skims/

Από την ίδρυσή της το 2019, η SKIMS έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο κερδοφόρα brands shapewear παγκοσμίως, με αξία δισεκατομμυρίων και με τη Kardashian να παραμένει ο βασικός μέτοχος και δημιουργικός διευθυντής.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

celebrities Kim Kardashian skims
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Loreen έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents για ένα μοναδικό act

Η Loreen έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents για ένα μοναδικό act

15.10.2025

Δες επίσης

Τραγική απώλεια για την Φωτεινή Πετρογιάννη
Celeb News

Τραγική απώλεια για την Φωτεινή Πετρογιάννη

15.10.2025
Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί
Celeb News

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί

15.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!
Celeb World

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

15.10.2025
Η Cardi B γιορτάζει με τον δικό της τρόπο και κάνει τον απολογισμό της
Celeb News

Η Cardi B γιορτάζει με τον δικό της τρόπο και κάνει τον απολογισμό της

14.10.2025
Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral
Celeb News

Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral

14.10.2025
Η Naomi Watts απέκτησε αστέρι αλλά ο Jack Black ήταν ο star της ημέρας
Celeb News

Η Naomi Watts απέκτησε αστέρι αλλά ο Jack Black ήταν ο star της ημέρας

14.10.2025
Meghan Markle: Αυτοπροσκαλέστηκε στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli για τον Balenciaga
Celeb News

Meghan Markle: Αυτοπροσκαλέστηκε στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli για τον Balenciaga

14.10.2025
Ο Alec Baldwin έριξε το Range Rover του σε δέντρο και το πήρε ψύχραιμα
Celeb News

Ο Alec Baldwin έριξε το Range Rover του σε δέντρο και το πήρε ψύχραιμα

14.10.2025
Jennifer Aniston: Ο λόγος που παρά την 20ετή «μάχη» να γίνει μητέρα, απορρίπτει την υιοθεσία
Celeb News

Jennifer Aniston: Ο λόγος που παρά την 20ετή «μάχη» να γίνει μητέρα, απορρίπτει την υιοθεσία

14.10.2025
Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει
Celeb News

Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει

14.10.2025
Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του
Celeb News

Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του

14.10.2025
Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει
Celeb News

Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει

14.10.2025
Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα
Celeb News

Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα

14.10.2025
Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα
Celeb News

Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα

14.10.2025
Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς
Celeb News

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς

14.10.2025
Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη
Celeb News

Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη

13.10.2025
Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό
Celeb News

Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό

13.10.2025
Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες

13.10.2025
Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού
Celeb News

Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού

13.10.2025
Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο
Celeb News

Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

13.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της

13.10.2025