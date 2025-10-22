Ο Colman Domingo σε ρόλο-έκπληξη στο Wicked: For Good

Ο Colman Domingo, ένας από τους πιο χαρισματικούς και πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αναλαμβάνει έναν ρόλο-έκπληξη στη συνέχεια του κινηματογραφικού μιούζικαλ «Wicked». Ο βραβευμένος με Emmy και υποψήφιος για Όσκαρ καλλιτέχνης θα δανείσει τη φωνή του στον Cowardly Lion, τον θρυλικό «Δειλό Λέοντα», στην ταινία «Wicked: For Good». Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του «Wicked» στο Instagram, με ένα βίντεο όπου ο Colman Domingo κρύβεται πίσω από ένα λούτρινο λιοντάρι προτού αποκαλυφθεί και πει με χαμόγελο «Τα λέμε στη χώρα του Oz!». Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της παραγωγής που περιμένουν με αγωνία τη δεύτερη ταινία της σειράς.

Ο σκηνοθέτης Jon M. Chu είχε αφήσει να εννοηθεί εδώ και εβδομάδες ότι η αποκάλυψη του ηθοποιού που θα ενσαρκώσει τον Cowardly Lion θα προκαλούσε ενθουσιασμό. «Περιμένετε μέχρι να δείτε τον ηθοποιό που έδωσε φωνή στον Cowardly Lion να περπατά στο κόκκινο χαλί. Θα γίνει χαμός» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, διατηρώντας μυστικότητα γύρω από την ταυτότητα του νέου μέλους του καστ. Ο χαρακτήρας του Cowardly Lion αποτελεί εμβληματική φιγούρα από την κλασική ταινία του 1939 «The Wizard of Oz». Στο «Wicked», η ιστορία του ξεκινά χρόνια πριν, όταν ακόμη ήταν ένα μικρό λιονταράκι που η Elphaba, την οποία υποδύεται η Cynthia Erivo, και ο Fiyero, που ερμηνεύει ο Jonathan Bailey, απελευθερώνουν από ένα κλουβί. Η σκηνή δείχνει πώς ο εγκλεισμός του τον εμπόδισε να αναπτύξει τη φωνή του, μια στιγμή που θα καθορίσει τη μοίρα του και θα εξηγήσει στη μελλοντική του ανασφάλεια.

Στη συνέχεια του μιούζικαλ, «Wicked: For Good», το νεαρό λιοντάρι έχει πλέον ενηλικιωθεί και μεταμορφωθεί στον Cowardly Lion που γνωρίσαμε στο «The Wizard of Oz». Ο χαρακτήρας επιστρέφει με παράπονο απέναντι στην Elphaba, την οποία κατηγορεί για τη μοίρα του.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει εντυπωσιακά ονόματα. Η Cynthia Erivo επιστρέφει ως Elphaba Thropp και η Ariana Grande ως Glinda Upland, ενώ πλαισιώνονται από τον Jonathan Bailey στον ρόλο του πρίγκιπα Fiyero, τη Michelle Yeoh ως Madame Morrible, τη Marissa Bode ως Nessarose Thropp, τον Ethan Slater ως Boq Woodsman, τον Bowen Yang ως Pfannee και τη Bronwyn James ως ShenShen.

Το «Wicked: For Good» αφηγείται τα γεγονότα του δεύτερου μέρους του θεατρικού μιούζικαλ, εστιάζοντας στη φιλία της Elphaba και της Glinda, καθώς οι δύο γυναίκες καλούνται να αποδεχθούν τις νέες τους ταυτότητες ως Wicked Witch of the West και Glinda the Good Witch of the North. Η ιστορία εξετάζει πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν ολόκληρη τη χώρα του Oz και πώς η μοίρα τους συνδέεται με τους μύθους που γνωρίζουμε από το κλασικό έργο.

Η κινηματογραφική παραγωγή της Universal αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου, με τον Jon M. Chu να σκηνοθετεί και να υπόσχεται ένα θεαματικό φινάλε στη μαγευτική ιστορία που ξεκίνησε με το πρώτο «Wicked».

