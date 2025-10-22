Σύσσωμη η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Στα 81 του έφυγε από την ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου ο Διονύσης Σαββόπουλος μετά από ανακοπή καρδιάς. Ο αγαπημένος ερμηνευτής το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας όπως είχε ο ίδιος αποκαλύψει στην πρόσφατη αυτοβιογραφία του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα». Πιο συγκεκριμένα πάλευε με τον καρκίνο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα μηνύματα θλίψης έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο και τα social media και πολλοί συνάδελφοί του κι όχι μόνο μιλούν δημόσια με συγκίνηση, είτε μέσα από εκπομπές είτε μέσα από αναρτήσεις τους.

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Για έναν υπέροχο τραγουδοποιό, έναν ευαίσθητο Έλληνα και έναν υπεύθυνο πολίτη έκανε αρχικά λόγο σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού: «Δεν θέλω να το πιστέψω αλλά ο Διονύσης μας δεν είναι πια εδώ. Με τον αποχωρισμό να συμβαίνει όπως τον είχε ο ίδιος τραγουδήσει: «Δεν είμαι εδώ». Οι άλλοι «χτύπααν τον αέρα». Και να ξεκινήσει, έτσι, ήρεμος το ταξίδι του προς μια «θάλασσα πλατιά»… Ο Σαββόπουλος έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος. Γιατί με το έργο και τη στάση του απέδειξε πως ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός. Ένας ευαίσθητος Έλληνας. Και ένας υπεύθυνος πολίτης.

Με τίμησε με τη φιλία του. Και μέσα από αυτήν μπόρεσα να γνωρίσω μία ευγενική μορφή που είχε ένα μοναδικό χάρισμα: να παρακολουθεί τις εποχές που αλλάζουν. Και, ταυτόχρονα, να αλλάζει και ο ίδιος. Κρατώντας μόνο την αυθεντικότητά του. Αυτήν την αυθεντικότητα αποπνέει και το τελευταίο βιβλίο του με θέμα την ίδια του τη ζωή. Ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών που τη διηγείται με την ίδια ζωντάνια, αλλά και ευθύτητα που είχαν τα λόγια και οι νότες του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα μας τραγουδήσει, φέτος, ότι «τον χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε για άλλα δέκα χρόνια άιντε καθαρίσαμε». Η βραχνή φωνή του, όμως, θα μας συνοδεύει για πάντα. Πλουτίζοντας την καρδιά και τη σκέψη μας. Τον αποχαιρετώ με οδύνη με τη σκέψη μου στην αγαπημένη του ‘Ασπα και στους δύο τους γιούς, Κορνήλιο και Ρωμανό. Τη φυσική του συνέχεια αναλαμβάνουν τα εγγόνια του Διονύσης και Αντρέας. Και όλοι εμείς, τη διατήρηση της φωτεινής μνήμης του. RIP Νιόνιο».





«Με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου. «Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο «Μπάλλος», το «Φορτηγό», τα «Τραπεζάκια έξω», το «Βρώμικο ψωμί» και τόσα άλλα, όπου πάντρευε μοναδικά τη ροκ, τη λαϊκή μουσική και τους παραδοσιακούς ήχους», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Ο «Νιόνιος» δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας σε μια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων δημιουργών της ελληνικής μουσικής, των μεγάλων Ελλήνων».

Πληροφορούμενη την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι Έλληνες θρηνούν την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, του μέγιστου τραγουδοποιού μας, ενός από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης Ελλάδας, ενός ελεύθερου, αληθινού δημιουργικού πνεύματος. Για τον Διονύση Σαββόπουλο, η απολύτως τετριμμένη φράση «περί μεγάλης απώλειας», ισχύει στο ακέραιο. Και τα λόγια μας μπροστά στη συμβολή του όχι μόνο στον πολιτισμό μας, αλλά στην ίδια την αυτοεικόνα μας, είναι απελπιστικά φτωχά. Γιατί ο Διονύσης δεν υπήρξε μόνο ο εμπνευσμένος βάρδος, με την αστείρευτη ποιητική φλέβα, ούτε ο αξεπέραστος ερμηνευτής.

Με τη μουσική του, τον στίχο του, τη σκηνική του παρουσία, αλλά και την καθηλωτική του αφήγηση, δια ζώσης ή στο χαρτί, εξέφρασε, διαχρονικά, τις ατομικές αναζητήσεις μας, τις συλλογικές μας τάσεις, αλλά και ανατάσεις που χρειαζόμαστε. Δεν έμεινε, στην έκφρασή τους, ως μετεωρικός και σπάνιος δημιουργός. Χαρτογράφησε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της. Μας διαμόρφωσε με τα τραγούδια του, την ποίησή του, τις καθηλωτικές κοινωνικές και πολιτικές παρεμβάσεις του. Ίσως περισσότερο από όλα, κινούμενος διαρκώς μεταξύ παράδοσης και νεωτερικής ματιάς, μας επανασύστησε μια οικεία μορφή του εαυτού μας και ανανοηματοδότησε την παράδοσή μας, καλώντας μας στη συλλογική ελληνική γιορτή, σε χορούς κυκλωτικούς «και άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς,» για να ανταμώνουμε φίλοι και συνοδοιπόροι.

Στα χρόνια που έτρεξαν χύμα, ο Σαββόπουλος έδωσε μοναδικό και ανεξίτηλο στον χρόνο σχήμα. Είναι μεγάλη μου η θλίψη ότι αποχαιρετώ έναν Έλληνα δημιουργό του δικού του μεγέθους, με λόγια που δεν περιγράφουν ούτε την αξία του, ούτε την προσφορά του για το κτίσιμο της Νέας Ελλάδας. Θα μείνει, εις τον αιώνα, παρών. Όχι μόνο από την εξαίσια ποιητική μουσική δημιουργία του αλλά και την αστείρευτη αγάπη του για την πατρίδα. Προσωπικά αποχαιρετώ έναν πολύτιμο φίλο, ένα μοναδικό άνθρωπο. Στην οικογένειά του, στην αγαπητή μου ‘Ασπα, στα παιδιά του, τον Κορνήλιο και το Ρωμανό και στα εγγόνια του, στους αμέτρητους φίλους του, απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Έφυγε σήμερα ο μεγάλος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι των νεότερων χρόνων, βάζοντας στο στόμα γενιών και γενιών τις μελωδίες και τους στίχους του. Πρωτοποριακό, συχνά αντισυμβατικό και σύνθετο, το έργο του είχε το προνόμιο να προσελκύει μεγάλα ακροατήρια και να ανοίξει έναν ουσιαστικό «διάλογο» για την εξέλιξη των μουσικών πραγμάτων στη χώρα μας, εμπνέοντας πολλούς νέους καλλιτέχνες. Πλήθος έργων του και αξέχαστες ερμηνείες θα μείνουν αγέραστες στον χρόνο.

Ήταν ένας διανοούμενος της μουσικής, με το βλέμμα στραμμένο στην παράδοση του τόπου του, ενώ οι κοινωνικές διεργασίες και μεταβάσεις εκφράστηκαν διαχρονικά στις δημιουργίες του, αλλά και με την προσωπική του ιστορία όταν φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τη χούντα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπημένος «Νιόνος», με την χαρακτηριστική ενέργεια που τον διέκρινε στην επικοινωνία του με τον κόσμο, παρέμενε δημιουργικός και δραστήριος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον Δ.Σαββόπουλο.

«Αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο του οποίου οι μελωδίες και οι στίχοι άφησαν διακριτό χνάρι στην ελληνική μουσική. Ο Δ. Σαββόπουλος συμμετείχε την δεκαετία του ’60 στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα κοντά στη “Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη”, φυλακίστηκε από τη χούντα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη του ’67. Αυτές τις εμπειρίες μετουσίωσε με πρωτότυπο τρόπο και τη δική του προσωπική ματιά σε σημαντικούς κύκλους τραγουδιών ξεκινώντας από το θρυλικό “Φορτηγό” του 1966. Τραγούδια, που παράλληλα με τους αγώνες του ελληνικού λαού και της νεολαίας, και εκείνους που εκτυλίσσονταν διεθνώς, τραγουδήθηκαν, επηρέασαν συνειδήσεις, ιδιαίτερα στην περίοδο της δικτατορίας. Στα επόμενα χρόνια συνεχίζει την πορεία του δημιουργώντας με ξεχωριστό τρόπο, μέσα στις μεγάλες αντιφάσεις που διαπερνούσαν στρώματα της ελληνικής κοινωνίας αλλά και το έργο του. Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Τον Διονύση Σαββόπουλο αποχαιρετάει με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά του εκλιπόντος στο τραγούδι.

«Εμείς που μεγαλώσαμε με «τραπεζάκια έξω», με «βρώμικο ψωμί» και «με Μάγους», εμείς που ανεβήκαμε μαζί του σε ένα Φορτηγό που μας ταξίδεψε για έξι δεκαετίες, αποχαιρετούμε έναν συμπολίτη μας που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς και κορυφαίους διαμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού», τονίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Προσθέτει πως «ο Διονύσης Σαββόπουλος αναδείχθηκε στη μουσική ψυχή μιας ολόκληρης εποχής και ταυτόχρονα ο συνδετικός κρίκος που ένωνε γενιές, ιδέες, ρεύματα, εποχές» και «μέσα από τα τραγούδια του, έδωσε φωνή στις αγωνίες, στα όνειρα και στις αναζητήσεις όλων μας».

Υπενθυμίζει ότι «πριν ένα χρόνο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης του απέτειμε τον ελάχιστο φόρο τιμής για όσα μας χάρισε». «Σήμερα, τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη. Γιατί άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Γιατί ομόρφυνε τον κόσμο μας. Γιατί η μουσική του θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει, να μας εμπνέει, να μας ενώνει», τονίζει Ο κ. Αγγελούδης υπογραμμίζει ότι «η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους». «Να είσαι βέβαιος Νιόνιο, πως, όπως έλεγες, “η Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να σε παρακολουθεί, αποκαθιστώντας τη χαμένη ενότητα του βίου σου και το σκορποχώρι της ψυχής σου”. Καλό ταξίδι», καταλήγει.

Το αντίο του καλλιτεχνικού κόσμου

Η Γλυκερία εμφανίστηκε νωρίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και είπε χαρακτηριστικά: «Πριν από λίγη ώρα το πληροφορήθηκα και σοκαρίστηκα πραγματικά. Είναι ο κύκλος της ζωής αυτός, αλλά από μερικούς που νομίζεις ότι είναι αθάνατοι. Δεν θα φύγουν ποτέ, δεν θα πεθάνουν ποτέ. Μία τρομερή απώλεια για τα μουσικά πράγματα της Ελλάδος. Ο Σαββόπουλος υπήρξε πρωτοπόρος, έκανε κάτι πολύ πρωτότυπο στη μουσική του δημιουργία. Μας άφησε μία φοβερή κληρονομιά, τον ευχαριστούμε πολύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που έπαθα σοκ. Πραγματικά. Τον θαύμαζα πάρα πολύ», δήλωσε.

Με σπασμένη φωνή μίλησε νωρίς το πρωί σήμερα και ο Γιάννης Γιοκαρίνης στις Συνδέσεις της ΕΡΤ.





Ο Κώστας Χατζής, επίσης συγκινημένος, μίλησε στην πρωινή εκπομπή για τον καλό του φίλο και συνάδελφο: «Έχω συγκλονιστεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είχα πολλές σχέσεις με τον Σαββόπουλο. Όλη η Ελλάδα θα κλάψει γι’ αυτόν. Θα κλάψει όλη η Ελλάδα».

Παράλληλα, ο Ηλίας Μπενέτος, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Σταμάτης Κραουνάκης και άλλοι, μίλησαν με συγκινητικά λόγια στην εκπομπή Buongiorno, το ίδιο και η Ελευθερία Αρβανιτάκη αλλά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος μίλησε για τη γνωριμία και τη σχέση τους.













Ο χαμός του Διονύση Σαββόπουλου ήταν φυσικά πρώτο θέμα και στην εκπομπή Super Κατερίνα.





Την ίδια στιγμή, ο Στέλιος Διονυσίου, η Ελπίδα, ο Δημήτρης Κοντολάζος, ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Βάσω Καζατζίδη μίλησαν για τον σπουδαίο ερμηνευτή.





