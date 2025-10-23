Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Springsteen τραγουδά, η Jennifer Lopez λάμπει και ο Tom κυνηγά ξανά τον Jerry!

Ο Bruce Springsteen μας ταξιδεύει στο σκοτεινό «Nebraska», η Jennifer Lopez λάμπει στο «Φιλί της Γυναίκας Αράχνης», ο Harris Dickinson αναζητά ελευθερία στο «Αχινός»

Οι ταινίες της εβδομάδας φέρνουν μαζί της μια σπάνια ποικιλία συναισθημάτων και θεμάτων, από τη μελαγχολία της δημιουργίας έως τη λύτρωση μέσα από τη φαντασία και τη συλλογικότητα. Στο βιογραφικό δράμα «Springsteen: Deliver me from Nowhere», ο Scott Cooper φωτίζει το σκοτάδι και την εσωτερική πάλη πίσω από το εμβληματικό άλμπουμ «Nebraska», χαρίζοντας στον Jeremy Allen White έναν ρόλο ωμής ευαισθησίας. Από την άλλη, το «Φιλί της Γυναίκας Αράχνη» του Bill Condon ξαναζωντανεύει τη θρυλική ιστορία δύο κρατουμένων που βρίσκουν ελευθερία μέσα από τη φαντασία και το τραγούδι, με τη λάμψη της Jennifer Lopez να συναντά τη δραματική ένταση του Diego Luna.

Η βρετανική κοινωνική ταινία «Αχινός» του Harris Dickinson μάς μεταφέρει στα άκρα της επιβίωσης στους δρόμους του Λονδίνου, μέσα από ένα ρεαλιστικό και ποιητικό βλέμμα πάνω στη μοναξιά και την ανθρώπινη αντοχή. Απόλυτα ελληνική ανάσα φέρνει το ντοκιμαντέρ «Τα Τέρματα του Αυγούστου» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, μια τρυφερή ματιά στη ζωή ενός ορεινού χωριού που ξαναβρίσκει τη φωνή του μέσα από ένα καλοκαιρινό τουρνουά ποδοσφαίρου.

Για τους λάτρεις του τρόμου, η «Κατάρα του Σέλμπι Οουκς» του Chris Stuckmann ανατριχιάζει με την ψυχολογική της ένταση και τις υπαινικτικές σκιές του υπερφυσικού, ενώ οι μικροί και μεγάλοι θεατές θα απολαύσουν την περιπέτεια «Tom και Jerry: Η Απαγορευμένη Πυξίδα», ένα animation γεμάτο φαντασία, δράση και χιούμορ, όπου το κλασικό δίδυμο μπλέκεται σε μια μαγική περιπέτεια.

Τέλος, μια αναδρομή στο σινεμά-κόσμημα του παρελθόντος με την προβολή του αποκατεστημένου «Χειρόγραφου της Σαραγόσα» του Wojciech Has, μιας πολωνικής επικής αλληγορίας για την ανθρώπινη περιπλάνηση ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Από τον ήχο της κιθάρας του Bruce Springsteen μέχρι τον απόηχο ενός χωμάτινου γηπέδου στην Πίνδο και τον λαβύρινθο των ιστοριών στην Ισπανία, αυτή η εβδομάδα είναι μια πρόσκληση σε κινηματογραφικά ταξίδια που συγκινούν, τρομάζουν και εμπνέουν.

Springsteen: Deliver me from Nowhere

Η σκοτεινή γέννηση ενός αριστουργήματος

(«Springsteen: Deliver me from Nowhere») Βιογραφικό δράμα, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Scott Cooper, με τους Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η ταινία ακολουθεί τον Bruce Springsteen στο σκοτεινό, ενδοσκοπικό ταξίδι της δημιουργίας του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska» (1982), ενός λιτού, ακουστικού άλμπουμ που γεννήθηκε μέσα από τη σιωπή και το αδιέξοδο, για να μετατραπεί σε ένα από τα πιο αυθεντικά και συγκλονιστικά έργα της καριέρας του.

Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης

Όταν η φαντασία γίνεται σωτηρία μέσα στη φυλακή

(«Kiss of the Spider Woman») Δραματικό μιούζικαλ, αμερικάνικης και μεξικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Bill Condon, με τους Diego Luna, Jennifer Lopez, Tonatiuh, Lin Favrin κ.ά.

Με λίγα λόγια… Απομονωμένοι σε ένα, δύο άνδρες, ο πολιτικός κρατούμενος Βαλεντίν και ο ονειροπόλος Μολίνα, έρχονται κοντά μέσα από τις αφηγήσεις ενός κινηματογραφικού μιούζικαλ που γίνεται γέφυρα φαντασίας και ελευθερίας. Καθώς οι τοίχοι της φυλακής σιωπούν, γεννιέται ένας δεσμός που υπερβαίνει τα όρια, τις προκαταλήψεις και τον φόβο.

Αχινός

Μια ωδή στη μοναξιά και την αναζήτηση ελευθερίας στο Λονδίνο

(«Urchin») Κοινωνικό δράμα, βρετανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Harris Dickinson, με τους Frank Dillane, Megan Northam, Amr Waked, Harris Dickinson, Oketeji Morrow κ.ά.

Με λίγα λόγια… Στους δρόμους του Λονδίνου, ο Μάικ παλεύει για την επιβίωσή του, ανάμεσα σε «συγκάτοικους», έναν αναξιόπιστο φίλο και τον νόμο. Κάνει περιστασιακές δουλειές, προσπαθώντας να βρει ισορροπία. Αυτή όμως, η ισορροπία εξελίσσεται σε μια προσωπική οδύσσεια, από την οποία μπορεί να μην ξεφύγει ποτέ.

Τα Τέρματα του Αυγούστου

Ένα χωριό, μια μπάλα, μια παράδοση που ενώνει γενιές

Ντοκιμαντέρ, ελληνικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

Ένα συνηθισμένο ορεινό χωριό στη νότια Πίνδο, που συνεχίζει να κρατά τους λιγοστούς κατοίκους του και αποκτά μια γερή δόση ζωντάνιας κάθε καλοκαίρι, με την επιστροφή των «πρωτευουσιάνων», αλλά και με τη διεξαγωγή ενός ιδιότυπου τουρνουά ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου τον Αύγουστο, ανανεώνοντας τους μύθους, που ξεκινούν από την τουρκοκρατία και φτάνουν στο τελευταίο τέρμα στο ξερό τοπικό γήπεδο.

Η Κατάρα του Σέλμπι Οουκς

Όταν η αναζήτηση της αλήθειας οδηγεί στο απόλυτο σκοτάδι

(«Shelby Oaks») Ταινία τρόμου, αμερικάνικης παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Chris Stuckmann, με τους Camille Sullivan, Sarah Durn, Keith David κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η Μία αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της, η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, «Paranormal Paranoids». Όταν καταπιεσμένες αναμνήσεις αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια, τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παραίσθησης θολώνουν.

Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα

Μια μαγική περιπέτεια γεμάτη χιούμορ και φαντασία

(«Tom and Jerry: Forbidden Compass») Ψηφιακό animation, κινέζικης παραγωγής σε σκηνοθεσία: Gang Zhang. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Με λίγα λόγια… Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Εκεί, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις.

Το Χειρόγραφο της Σαραγόσα

Όταν η φαντασία πολεμά την πραγματικότητα

(«The Saragosa Manuscript») Πολωνική πολεμική ταινία του 1965, σε σκηνοθεσία Wojciech Has και σε σενάριο Tadeusz Kwiatkowski, το οποίο βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1815 του Jan Potocki. Με τους Zbigniew Cybulski, Iga Cembrzyńska και Stanislaw Igar κ.ά.

Με λίγα λόγια… Κατά τη διάρκεια μίας μάχης σε ισπανικό έδαφος, δυο αντίπαλοι στρατιώτες ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες βιβλίο, μέσα από τις σελίδες του οποίου ξετυλίγεται ένας λαβύρινθος ιστοριών, μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Στο τρίωρο φιλμ, που προβάλλεται αποκαταστημένο, πρωταγωνιστούν οι Ζμπίγκνιεφ Σιμπούλσκι, Ίγκα Τσεμπρίνσκα, Στάνισλαβ Ίγκαρ κ.ά.

