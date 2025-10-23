MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 23.10.2025

Εξωφρενών η Κατερίνα Καινούργιου! Το on air ξέσπασμα για το ρεπορτάζ που αφορά την άδεια εγκυμοσύνης της

Κατερίνα Καινούργιου
Η ίδια, φανερά ενοχλημένη, αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής της πως βρίσκεται ένα βήμα πριν κινηθεί νομικά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε ένα έντονο ξέσπασμα προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης 23/10 στον αέρα της εκπομπής, Super Κατερίνα με αφορμή το ρεπορτάζ της εκπομπής Weekend Live, σύμφωνα με το οποίο ο Μάρκος Σεφερλής θα αντικαταστήσει την παρουσιάστρια, όταν εκείνη πάρει άδεια εγκυμοσύνης.

Η ίδια, φανερά ενοχλημένη, αποκάλυψε πως βρίσκεται ένα βήμα πριν κινηθεί νομικά, ωστόσο άλλαξε γνώμη, τονίζοντας πως όταν είναι να ανακοινωθεί κάτι, θα το ανακοινώσει η ίδια όποτε εκείνη νιώσει έτοιμη.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου την ώρα που χάιδευε την κοιλιά της

«Πρέπει να προσέχεις τι συζητάς και με ποιον το λες. Νιώθω ότι δεν υπάρχει τηλεοπτικό ρεπορτάζ και βιάζονται να στείλουν κάποιους ανθρώπους στο σπίτι τους και σε σημεία που είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα αλλά δεν θα το κάνω γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που λυπάμαι.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Όταν ακόμα υπάρχει μια φημολογία για μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής της για κάτι που θα ανακοινώσω όποτε θα το ανακοινώσω εγώ για δικούς μου λόγους και βγαίνει ο καθένας ότι η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ένας άλλος να την αντικαταστήσει, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμα δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο. Γίνονται αναπαραγωγές από άλλους ανθρώπους. Ο κόσμος είναι έξυπνος απλά όταν ξέρετε ότι συμβαίνει κάτι και προσπαθείτε να το αμαυρώσετε ή να το βεβηλώσετε…. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν διαψευθεί εκατοντάδες φορές. Είναι οι ίδιοι που ο καλοκαίρι έλεγαν ότι δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό μου…», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.


Διάβασε επίσης: Δεν κρατήθηκε! Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου για το καρεκλάκι του μωρού

Δες κι αυτό…. 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alpha TV Super Κατερίνα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Springsteen τραγουδά, η Jennifer Lopez λάμπει και ο Tom κυνηγά ξανά τον Jerry!

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Springsteen τραγουδά, η Jennifer Lopez λάμπει και ο Tom κυνηγά ξανά τον Jerry!

23.10.2025
Επόμενο
Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney

Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney

23.10.2025

Δες επίσης

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα έγινε 11 μηνών! Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram
Celeb News

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα έγινε 11 μηνών! Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram

23.10.2025
Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο! Η οικογένειά του ανακοίνωσε το μέρος και την ώρα της κηδείας του
Celeb News

Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο! Η οικογένειά του ανακοίνωσε το μέρος και την ώρα της κηδείας του

23.10.2025
Full in love η Ηλιάνα Παπαγεωργίου! Η αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη
Celeb News

Full in love η Ηλιάνα Παπαγεωργίου! Η αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη

23.10.2025
Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»
Celeb News

Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»

23.10.2025
Η North West ξανά στο επίκεντρο των social media εξαιτίας του νέου της look
Celeb News

Η North West ξανά στο επίκεντρο των social media εξαιτίας του νέου της look

23.10.2025
Αθηνά Κλήμη: Η αποκάλυψη για το αυτοάνοσο και η απόφαση να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων
Celeb News

Αθηνά Κλήμη: Η αποκάλυψη για το αυτοάνοσο και η απόφαση να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων

23.10.2025
Η πιο αμήχανη στιγμή των καλλιστείων με πρωταγωνίστρια την Miss Παναμά
Celeb News

Η πιο αμήχανη στιγμή των καλλιστείων με πρωταγωνίστρια την Miss Παναμά

22.10.2025
Η Kim Kardashian εντυπωσιάζει με vintage Dior φόρεμα στην πρεμιέρα του «All’s Fair»
Celeb News

Η Kim Kardashian εντυπωσιάζει με vintage Dior φόρεμα στην πρεμιέρα του «All’s Fair»

22.10.2025
Βίκυ Μοσχολιού: Eίχε ζητήσει να γίνει μοναχή στα τελευταία χρόνια της ζωής της
Celeb News

Βίκυ Μοσχολιού: Eίχε ζητήσει να γίνει μοναχή στα τελευταία χρόνια της ζωής της

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής