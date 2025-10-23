Εξωφρενών η Κατερίνα Καινούργιου! Το on air ξέσπασμα για το ρεπορτάζ που αφορά την άδεια εγκυμοσύνης της

Σε ένα έντονο ξέσπασμα προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης 23/10 στον αέρα της εκπομπής, Super Κατερίνα με αφορμή το ρεπορτάζ της εκπομπής Weekend Live, σύμφωνα με το οποίο ο Μάρκος Σεφερλής θα αντικαταστήσει την παρουσιάστρια, όταν εκείνη πάρει άδεια εγκυμοσύνης.

Η ίδια, φανερά ενοχλημένη, αποκάλυψε πως βρίσκεται ένα βήμα πριν κινηθεί νομικά, ωστόσο άλλαξε γνώμη, τονίζοντας πως όταν είναι να ανακοινωθεί κάτι, θα το ανακοινώσει η ίδια όποτε εκείνη νιώσει έτοιμη.

«Πρέπει να προσέχεις τι συζητάς και με ποιον το λες. Νιώθω ότι δεν υπάρχει τηλεοπτικό ρεπορτάζ και βιάζονται να στείλουν κάποιους ανθρώπους στο σπίτι τους και σε σημεία που είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα αλλά δεν θα το κάνω γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που λυπάμαι.

Όταν ακόμα υπάρχει μια φημολογία για μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής της για κάτι που θα ανακοινώσω όποτε θα το ανακοινώσω εγώ για δικούς μου λόγους και βγαίνει ο καθένας ότι η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ένας άλλος να την αντικαταστήσει, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμα δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο. Γίνονται αναπαραγωγές από άλλους ανθρώπους. Ο κόσμος είναι έξυπνος απλά όταν ξέρετε ότι συμβαίνει κάτι και προσπαθείτε να το αμαυρώσετε ή να το βεβηλώσετε…. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν διαψευθεί εκατοντάδες φορές. Είναι οι ίδιοι που ο καλοκαίρι έλεγαν ότι δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό μου…», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.





