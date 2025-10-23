Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney

Η Lizzo βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα μήνυση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς ο οργανισμός GRC Trust την κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια δείγμα από το τραγούδι του 1970 «Win or Lose (We Tried)», το οποίο ανήκει στον τραγουδιστή Sam Dees. Το επίμαχο τραγούδι αναρτήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο σε ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το απόσπασμα διάρκειας μόλις δεκατριών δευτερολέπτων προκάλεσε αίσθηση, κυρίως λόγω ενός στίχου που αναφερόταν στη Sydney Sweeney και στη διαφημιστική της καμπάνια για την εταιρεία American Eagle. Η καμπάνια είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι επικριτές την κατηγόρησαν ότι προωθούσε «λευκά πρότυπα ομορφιάς».

Διάβασε επίσης: Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των δικηγόρων του GRC Trust δεν επικεντρώθηκε στους στίχους, αλλά στη μουσική. Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι η Lizzo χρησιμοποίησε παράνομα δείγμα από το τραγούδι «Win or Lose (We Tried)», διεκδικώντας αποζημίωση για απώλεια εσόδων. Η μήνυση έχει κατατεθεί στην Καλιφόρνια, με αίτημα την παύση οποιασδήποτε περαιτέρω διανομής του κομματιού και οικονομική αποζημίωση ίση με όλα τα κέρδη της τραγουδίστριας από τη φερόμενη παραβίαση. Εκπρόσωπος της Lizzo εξέφρασε έκπληξη για την αγωγή, δηλώνοντας: «Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο οργανισμός GRC Trust υπέβαλε αυτή τη μήνυση. Για να είμαστε σαφείς, το τραγούδι δεν έχει κυκλοφορήσει επισήμως, δεν έχει αποφέρει κανένα έσοδο και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για μελλοντική εμπορική κυκλοφορία».

Το τραγούδι δεν έχει καταχωρηθεί σε καμία εταιρεία δικαιωμάτων ή οργανισμό είσπραξης πνευματικών εσόδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε η Lizzo να έχει αποκομίσει οικονομικό όφελος από ένα απλό απόσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε ο GRC Trust, η τραγουδίστρια «απέκτησε κέρδη που δεν θα είχε αποκομίσει χωρίς την παραβίαση» του τραγουδιού «Win or Lose (We Tried)». Οι δικηγόροι της εταιρείας ανέφεραν ότι «επιχείρησαν να επιλύσουν τη διαφορά εξωδικαστικά», αλλά οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αδιέξοδο, γεγονός που τους οδήγησε στην κατάθεση της μήνυσης.

Η Lizzo έχει ήδη αφαιρέσει όλα τα σχετικά βίντεο από τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τραγούδι, που οι θαυμαστές έχουν ονομάσει είτε «Good Jeans» είτε «I’m Goin’ In Till October», είχε αναρτηθεί μαζί με βίντεο στο οποίο η τραγουδίστρια πλένει μια Porsche φορώντας τζιν τοπ και κοντό σορτς. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Lizzo αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Το 2019, τρεις παραγωγοί την μήνυσαν για το τραγούδι «Truth Hurts», υποστηρίζοντας ότι βασίστηκε σε ένα παλαιότερο κομμάτι που είχαν συνθέσει μαζί της το 2017, με τίτλο «Healthy». Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά. Την ίδια χρονιά, η τραγουδίστρια Mina Lioness κατηγόρησε τη Lizzo ότι είχε δανειστεί τον viral στίχο «I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch» από μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Lizzo τελικά αναγνώρισε τη Lioness ως συνδημιουργό του τραγουδιού.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Όλο το Χόλιγουντ στο πάρτι της Σίντνεϊ Σουίνι – με UFO vibes, Star Wars φωτόσπαθα και Jeff Bezos σε ρόλο… αστροναύτη

Δες κι αυτό…