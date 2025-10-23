MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 23.10.2025

Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney

Ένα 13δευτερόλεπτο TikTok βίντεο ήταν αρκετό για να βάλει τη Lizzo σε νέα νομική περιπέτεια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lizzo βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα μήνυση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς ο οργανισμός GRC Trust την κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια δείγμα από το τραγούδι του 1970 «Win or Lose (We Tried)», το οποίο ανήκει στον τραγουδιστή Sam Dees. Το επίμαχο τραγούδι αναρτήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο σε ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το απόσπασμα διάρκειας μόλις δεκατριών δευτερολέπτων προκάλεσε αίσθηση, κυρίως λόγω ενός στίχου που αναφερόταν στη Sydney Sweeney και στη διαφημιστική της καμπάνια για την εταιρεία American Eagle. Η καμπάνια είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι επικριτές την κατηγόρησαν ότι προωθούσε «λευκά πρότυπα ομορφιάς».

Sydney Sweeney
https://www.instagram.com/americaneagle/

Διάβασε επίσης: Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των δικηγόρων του GRC Trust δεν επικεντρώθηκε στους στίχους, αλλά στη μουσική. Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι η Lizzo χρησιμοποίησε παράνομα δείγμα από το τραγούδι «Win or Lose (We Tried)», διεκδικώντας αποζημίωση για απώλεια εσόδων. Η μήνυση έχει κατατεθεί στην Καλιφόρνια, με αίτημα την παύση οποιασδήποτε περαιτέρω διανομής του κομματιού και οικονομική αποζημίωση ίση με όλα τα κέρδη της τραγουδίστριας από τη φερόμενη παραβίαση. Εκπρόσωπος της Lizzo εξέφρασε έκπληξη για την αγωγή, δηλώνοντας: «Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο οργανισμός GRC Trust υπέβαλε αυτή τη μήνυση. Για να είμαστε σαφείς, το τραγούδι δεν έχει κυκλοφορήσει επισήμως, δεν έχει αποφέρει κανένα έσοδο και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για μελλοντική εμπορική κυκλοφορία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τραγούδι δεν έχει καταχωρηθεί σε καμία εταιρεία δικαιωμάτων ή οργανισμό είσπραξης πνευματικών εσόδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε η Lizzo να έχει αποκομίσει οικονομικό όφελος από ένα απλό απόσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε ο GRC Trust, η τραγουδίστρια «απέκτησε κέρδη που δεν θα είχε αποκομίσει χωρίς την παραβίαση» του τραγουδιού «Win or Lose (We Tried)». Οι δικηγόροι της εταιρείας ανέφεραν ότι «επιχείρησαν να επιλύσουν τη διαφορά εξωδικαστικά», αλλά οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αδιέξοδο, γεγονός που τους οδήγησε στην κατάθεση της μήνυσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Lizzo έχει ήδη αφαιρέσει όλα τα σχετικά βίντεο από τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τραγούδι, που οι θαυμαστές έχουν ονομάσει είτε «Good Jeans» είτε «I’m Goin’ In Till October», είχε αναρτηθεί μαζί με βίντεο στο οποίο η τραγουδίστρια πλένει μια Porsche φορώντας τζιν τοπ και κοντό σορτς. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Lizzo αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Το 2019, τρεις παραγωγοί την μήνυσαν για το τραγούδι «Truth Hurts», υποστηρίζοντας ότι βασίστηκε σε ένα παλαιότερο κομμάτι που είχαν συνθέσει μαζί της το 2017, με τίτλο «Healthy». Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά. Την ίδια χρονιά, η τραγουδίστρια Mina Lioness κατηγόρησε τη Lizzo ότι είχε δανειστεί τον viral στίχο «I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch» από μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Lizzo τελικά αναγνώρισε τη Lioness ως συνδημιουργό του τραγουδιού.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Όλο το Χόλιγουντ στο πάρτι της Σίντνεϊ Σουίνι – με UFO vibes, Star Wars φωτόσπαθα και Jeff Bezos σε ρόλο… αστροναύτη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lizzo TikTok ΜΗΝΥΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Εξωφρενών η Κατερίνα Καινούργιου! Το on air ξέσπασμα για το ρεπορτάζ που αφορά την άδεια εγκυμοσύνης της

Εξωφρενών η Κατερίνα Καινούργιου! Το on air ξέσπασμα για το ρεπορτάζ που αφορά την άδεια εγκυμοσύνης της

23.10.2025
Επόμενο
Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»

Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»

23.10.2025

Δες επίσης

Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)
Μουσικά Νέα

Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)

23.10.2025
Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία
Μουσικά Νέα

Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία

23.10.2025
Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο single και 80s vibes στο video clip «In the Dark»
Μουσικά Νέα

Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο single και 80s vibes στο video clip «In the Dark»

23.10.2025
Christmas dreamers: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Christmas dreamers: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα

23.10.2025
Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026

23.10.2025
Ο Benson Boone στο Rocket Garden για μια… απογειωτική συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο Benson Boone στο Rocket Garden για μια… απογειωτική συναυλία

23.10.2025
Netflix, Mattel και Hasbro φτιάχνουν παιχνίδια KPop Demon Hunters
Μουσικά Νέα

Netflix, Mattel και Hasbro φτιάχνουν παιχνίδια KPop Demon Hunters

22.10.2025
Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ

22.10.2025
Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα! Η Josephine έτοιμη για Eurovision 2026 με την Κύπρο
Μουσικά Νέα

Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα! Η Josephine έτοιμη για Eurovision 2026 με την Κύπρο

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής