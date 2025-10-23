MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 23.10.2025

Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»

Νίκος Μουτσινάς
Ο παρουσιαστής και ηθοποιός μίλησε για την τελευταία του εκπομπή στον Alpha αλλά και για το αν θα επέστρεφε στη τηλεόραση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για το πρώορο τέλος της εκπομπής «ΝΜ Βραδιάτικα» στο ALPHA μίλησε για πρώτη φορά ο Νίκος Μουτσινάς στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, ενώ αναφέρθηκε και στη σεζόν που πέρασε αλλά και στην ενδεχόμενη επιστροφή του στην τηλεόραση.

«Νιώθω πολύ χαρούμενος, μου αρέσει πολύ η κωμωδία. Παίζω τον Γκόμεζ, τον σύζυγο της Μαρίας Σολωμού. Δεν έχω φίλες στο χώρο, καταγγελία σοκ (σ.σ. έκανε χιούμορ). Παίζω με αγαπημένες μου φίλες αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι ωραίο», είπε αρχικά για την επιστροφή του στο θέατρο με την θεατρική παράσταση «Οικογένεια Άνταμς» στην οποία πρωταγωνιστεί με την Μαρία Σολωμού.

Νίκος Μουτσινάς
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Μιλώντας για την επιστροφή του στην τηλεόραση και για την περσινή σεζόν, ο Νίκος Μουτσινάς είπε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει επιστροφή στην τηλεόραση γιατί δεν υπάρχει φευγιό, υπάρχει παύση, υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν ενεργοποιήσεις, σκέψεις, αλλαγές, υπάρχουν πολλά. Για να μιλήσουμε σοβαρά, δεν δέχτηκα πολλές προτάσεις, κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι ήθελα λίγο την ησυχία μου. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον η τελευταία χρονιά, η περσινή. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον ζοριστήκαμε όλοι. Οπότε ήταν πολύ ωραία αυτή η παύση.

Νίκος Μουτσινάς
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Με τι θα επέστρεφα; Θα επέστρεφα ίσως με κάτι που δεν θα είχε πολύ σκοτούρα. Το πιο πιθανό είναι ένα τηλεπαιχνίδι, αυτό σκέφτομαι ότι είναι το πιο ανώδυνο. Δεν μου λείπει πολύ η τηλεόραση, είμαι καλά εννοώ. Ήταν τραυματική η τελευταία φορά, εννοώντας με μεγάλη ταλαιπωρία που ήρθε καπάκι από πέντε χρόνια τρομερής επιτυχίας με το “Καλό Μεσημεράκι”, ήρθε αυτό, ταρακούνησε λίγο το σύστημα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την τηλεόραση και εμένα, ξέρω ότι δεν μου λείπει καθόλου και είμαι πολύ οκ. Το συστήνω και στους υπόλοιπους παρουσιαστές να κάνουν αυτή την παύση, γιατί όταν τρέχουμε, δεν αντιλαμβάνεσαι,, πρέπει να σταματάμε να βλέπουμε λίγο τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να δω ελληνική τηλεόραση».


