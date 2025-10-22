Ο Mel Gibson σπάει κάθε ρεκόρ προϋπολογισμού στο Resurrection of the Christ

Ο Mel Gibson επιστρέφει στη σκηνοθεσία με μια από τις πιο φιλόδοξες και ακριβές παραγωγές των τελευταίων ετών. Η νέα του δημιουργία, με τίτλο «The Resurrection of the Christ», θεωρείται ήδη το μεγαλύτερο κινηματογραφικό πρότζεκτ του 2027. Η ταινία, που θα παρουσιαστεί σε δυο μέρη, θα διαθέτει προϋπολογισμό που αγγίζει συνολικά τα 200 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 100 εκατομμύρια έκαστη.

Η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στη Ρώμη. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο μέρος αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου, και το δεύτερο σαράντα ημέρες αργότερα, την ημέρα της Αναλήψεως. Παρά το έντονο ενδιαφέρον, η παραγωγή καλύπτεται από ένα πέπλο μυστικότητας, καθώς ούτε οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν πρόσβαση στο σενάριο. Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, «όσοι θελήσουν να επενδύσουν στο έργο, θα πρέπει να κάνουν ένα άλμα πίστης στον Mel».

Η ταινία συνεχίζει από το σημείο όπου ολοκληρώθηκε το «The Passion of the Christ», δηλαδή μετά τη σταύρωση του Ιησού. Ο Mel Gibson έχει αποκαλύψει πως οραματίζεται ένα έργο «υπερφυσικό και τολμηρό», μια μεταφυσική εμπειρία που θα απεικονίζει όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, τη μάχη των αγγέλων και των δαιμόνων και την πτώση των πνευματικών δυνάμεων. Το στοιχείο της σύγκρουσης του καλού και του κακού θα αποτελέσει βασικό άξονα της ταινίας και δικαιολογεί το εξαιρετικά υψηλό κόστος της. Σε αντίθεση με την πρώτη ταινία, που ήταν στα Αραμαϊκά και Εβραϊκά, ο Mel Gibson σχεδιάζει αυτή τη φορά τα γυρίσματα στα Αγγλικά, επιδιώκοντας να κάνει το φιλμ πιο προσιτό στο ευρύ κοινό.

Στον ρόλο του Ιησού δεν θα επιστρέψει ο Jim Caviezel, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στο «The Passion of the Christ». Τον ρόλο θα αναλάβει ο Φινλανδός ηθοποιός Jaakko Ohtonen, γνωστός από τη σειρά «The Last Kingdom». Τη Μαρία Μαγδαληνή θα υποδυθεί η Mariela Garriga, γνωστή από το «Mission: Impossible – Dead Reckoning», ενώ τη Μητέρα του Ιησού θα ερμηνεύσει η Kasia Smutniak («Domina»). Τον Πέτρο θα ενσαρκώσει ο Pier Luigi Pasino, ενώ τον Πόντιο Πιλάτο ο Riccardo Scamarcio («John Wick: Chapter 2»). Ο Rupert Everett θα εμφανιστεί σε ρόλο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Παρά την απογοήτευση ορισμένων για την απουσία του Jim Caviezel, το ενδιαφέρον για το πρότζεκτ παραμένει αμείωτο. Η σκηνοθετική φήμη του Mel Gibson εξακολουθεί να εμπνέει εμπιστοσύνη. Οι ταινίες του «Braveheart», «Apocalypto», «Hacksaw Ridge» και «The Passion of the Christ» γνώρισαν τεράστια επιτυχία, τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά. Το δε «The Passion of the Christ» απέφερε 610 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό μόλις 30 εκατομμύρια, παραμένοντας επί δύο δεκαετίες η πιο κερδοφόρα R-rated ταινία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ταινία, βέβαια, προκάλεσε και μεγάλες αντιδράσεις, καθώς η Anti-Defamation League την είχε χαρακτηρίσει «αντισημιτική», ενώ επικρίθηκε και για την ακραία απεικόνιση βίας. Ωστόσο, οι εμπορικές της επιδόσεις απογείωσαν τον Mel Gibson και άνοιξαν τον δρόμο για τη νέα κινηματογραφική του επιστροφή. Το «The Resurrection of the Christ» αναμένεται να προκαλέσει ανάλογες συζητήσεις. Ο ίδιος ο Mel Gibson, με το γνωστό του πάθος, συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Randall Wallace, τον σεναριογράφο του «Braveheart».

Καθώς τα γυρίσματα συνεχίζονται στη Ρώμη υπό αυστηρή μυστικότητα, η κινηματογραφική βιομηχανία περιμένει με ανυπομονησία το επόμενο κεφάλαιο ενός έργου που υπόσχεται να είναι όχι μόνο θρησκευτικό, αλλά και καλλιτεχνικό γεγονός πρώτου μεγέθους, ένα επικό φιλμ που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη θεολογική αφήγηση σε οπτικό θαύμα.

