Ο Benson Boone στο Rocket Garden για μια… απογειωτική συναυλία

Ο Benson Boone ετοιμάζεται να ζήσει μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της καριέρας του, με μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει στην ιστορία. Ο 22χρονος τραγουδιστής, που έχει κατακτήσει τα παγκόσμια charts με το τραγούδι «Beautiful Things» και πιο πρόσφατα με το «Mystical Magical», θα εμφανιστεί στις 29 Νοεμβρίου στο Rocket Garden του Kennedy Space Center, στη Φλόριντα, σε ένα σκηνικό βγαλμένο από όνειρο.

Η συναυλία, με τίτλο «Visa Live at the Rocket Garden», θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ειδικής συνεργασίας της Visa με τη NASA και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω TikTok, δίνοντας τη δυνατότητα σε θαυμαστές απ’ όλο τον κόσμο να απολαύσουν το θέαμα σε πραγματικό χρόνο. Η εμφάνιση του Benson Boone θα λάβει χώρα τη νύχτα, μέσα στο εμβληματικό πάρκο των διαστημικών πυραύλων, ανάμεσα σε εννέα τεράστια εκθέματα από τις ιστορικές αποστολές Mercury, Gemini και Apollo, ένα σκηνικό που σπάνια ανοίγει για το κοινό μετά τη δύση του ηλίου.

Μιλώντας στο Billboard, ο Benson Boone δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία και για τη μαγεία του χώρου. «Η Visa και η NASA ξεπέρασαν κάθε προσδοκία για να πραγματοποιηθεί αυτό το show. Θα είναι κάτι απίστευτο, ένα live που θα θυμάμαι για πάντα», δήλωσε ο καλλιτέχνης, προσθέτοντας με χιούμορ: «Ελπίζω να αρέσει το outfit μου όσο αρέσει και σε μένα».

Αν και ο Benson Boone δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την εμφάνισή του, η τοποθεσία από μόνη της υπόσχεται μια εμπειρία που συνδυάζει την επιστήμη, την ιστορία και την τέχνη. Οι πυραυλικές κατασκευές του Rocket Garden θα φωτιστούν ειδικά για τη βραδιά. Τα εισιτήρια για τη συναυλία δεν θα διατεθούν στο ευρύ κοινό, ωστόσο οι κάτοικοι της Φλόριντα ηλικίας άνω των 18 ετών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση για δωρεάν είσοδο, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του event.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση εντάσσεται στη σειρά Visa Live Experiences, που φέρνει τη μουσική σε εμβληματικούς χώρους με πολιτισμική σημασία. Τον περασμένο Μάιο, η ίδια σειρά είχε φιλοξενήσει τον Post Malone στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία στο κοινό του.

