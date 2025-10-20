MadWalk 2025 by Τhree Cents
20.10.2025

AI στα σχολεία: Ξεκινά πιλοτικά το πρόγραμμα ChatGPT Edu στην Ελλάδα

AI στα σχολεία: Ξεκινά πιλοτικά το πρόγραμμα ChatGPT Edu στην Ελλάδα
Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται εργαλείο μάθησης: Πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα «AI in Schools» στην πράξη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Από τον Δεκέμβριο του 2025, οι εκπαιδευτικοί, και από τον Μάρτιο του 2026, οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ChatGPT Edu, την εκπαιδευτική έκδοση της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, στο πλαίσιο του νέου πιλοτικού προγράμματος «AI in Schools».

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται σε πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, θα εφαρμοστεί αρχικά σε 20 σχολεία ανά την Ελλάδα, με στόχο να εφοδιαστούν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές με ψηφιακά εργαλεία και δεξιότητες που προωθούν την υπεύθυνη, δημιουργική και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να συνδέσει τις νέες τεχνολογίες με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, ενισχύοντας τον ψηφιακό γραμματισμό και ανοίγοντας τον δρόμο για πιο συμμετοχική και διαδραστική μάθηση μέσα στην τάξη.

