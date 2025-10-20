Η κόρη των Antonio Banderas και Melanie Griffith παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα

Η Stella Banderas, κόρη του Antonio Banderas και της Melanie Griffith, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα Alex Gruzynki σε μια παραμυθένια γαμήλια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία. Η τελετή φιλοξενήθηκε στο ιστορικό μοναστήρι Retuerta Le Domaine Abbey στο Valladolid και είχε έντονο μεσογειακό χρώμα, παραδοσιακή φινέτσα και διακριτική χολιγουντιανή λάμψη. Η 29χρονη νύφη εμφανίστηκε κομψή και εντυπωσιακό δαντελένιο νυφικό. Ο επιχειρηματίας Alex Gruzynki επέλεξε μαύρο σμόκιν.

Διάβασε επίσης: Η Dakota Johnson γίνεται global ambassador του οίκου Valentino δίπλα στον Alessandro Michele

Ο Antonio Banderas ήταν φανερά συγκινημένος στην τελετή. Φωτογραφήθηκε να υψώνει το ποτήρι του για να τιμήσει τους νεόνυμφους, απευθύνοντας εγκάρδιες ευχές μπροστά στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από τον χώρο της δεξίωσης. Με κλασικό μαύρο κοστούμι και παπιγιόν, ο Ισπανός ηθοποιός έδωσε σοβαρότητα και κύρος στην οικογενειακή στιγμή. Στη γαμήλια τελετή παρευρέθηκε και η Dakota Johnson, ετεροθαλής αδελφή της Stella Banderas από τη σχέση της Melanie Griffith με τον Don Johnson.

Η Stella Banderas και ο Alex Gruzynki είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους μέσω Instagram τον Αύγουστο του 2024. Στις φωτογραφίες που είχαν δημοσιεύσει τότε, σε ένα ρομαντικό πικνίκ στη φύση, η Stella Banderas παρουσίαζε το μονόπετρό της, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι με emerald cut, γράφοντας στη λεζάντα «Έχω την τύχη να περνώ όλη μου τη ζωή με τον αγαπημένο μου άνθρωπο». Η Melanie Griffith είχε σχολιάσει δημόσια «Σας αγαπώ και τους δύο τόσο πολύ. Συγχαρητήρια ξανά», ενώ σε δική της ανάρτηση χαρακτήρισε την ιστορία τους «έναν αληθινό και βαθύ έρωτα που ξεκίνησε από το νηπιαγωγείο».

Ο Antonio Banderas είχε εκφράσει τότε επίσης τη χαρά του, λέγοντας πως είναι «ενθουσιασμένος» και πως νιώθει «υπερηφάνεια για τη Stella και τον δρόμο που έχει επιλέξει στη ζωή της».

Διάβασε επίσης: Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο