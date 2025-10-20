MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 20.10.2025

Η κόρη των Antonio Banderas και Melanie Griffith παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα

Η τελετή φιλοξενήθηκε στο ιστορικό μοναστήρι Retuerta Le Domaine Abbey στο Valladolid της Ισπανίας και είχε έντονο μεσογειακό χρώμα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Stella Banderas, κόρη του Antonio Banderas και της Melanie Griffith, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα Alex Gruzynki σε μια παραμυθένια γαμήλια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία. Η τελετή φιλοξενήθηκε στο ιστορικό μοναστήρι Retuerta Le Domaine Abbey στο Valladolid και είχε έντονο μεσογειακό χρώμα, παραδοσιακή φινέτσα και διακριτική χολιγουντιανή λάμψη. Η 29χρονη νύφη εμφανίστηκε κομψή και εντυπωσιακό δαντελένιο νυφικό. Ο επιχειρηματίας Alex Gruzynki επέλεξε μαύρο σμόκιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Dakota Johnson γίνεται global ambassador του οίκου Valentino δίπλα στον Alessandro Michele

Ο Antonio Banderas ήταν φανερά συγκινημένος στην τελετή. Φωτογραφήθηκε να υψώνει το ποτήρι του για να τιμήσει τους νεόνυμφους, απευθύνοντας εγκάρδιες ευχές μπροστά στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από τον χώρο της δεξίωσης. Με κλασικό μαύρο κοστούμι και παπιγιόν, ο Ισπανός ηθοποιός έδωσε σοβαρότητα και κύρος στην οικογενειακή στιγμή. Στη γαμήλια τελετή παρευρέθηκε και η Dakota Johnson, ετεροθαλής αδελφή της Stella Banderas από τη σχέση της Melanie Griffith με τον Don Johnson.

Η Stella Banderas και ο Alex Gruzynki είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους μέσω Instagram τον Αύγουστο του 2024. Στις φωτογραφίες που είχαν δημοσιεύσει τότε, σε ένα ρομαντικό πικνίκ στη φύση, η Stella Banderas παρουσίαζε το μονόπετρό της, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι με emerald cut, γράφοντας στη λεζάντα «Έχω την τύχη να περνώ όλη μου τη ζωή με τον αγαπημένο μου άνθρωπο». Η Melanie Griffith είχε σχολιάσει δημόσια «Σας αγαπώ και τους δύο τόσο πολύ. Συγχαρητήρια ξανά», ενώ σε δική της ανάρτηση χαρακτήρισε την ιστορία τους «έναν αληθινό και βαθύ έρωτα που ξεκίνησε από το νηπιαγωγείο».

Ο Antonio Banderas είχε εκφράσει τότε επίσης τη χαρά του, λέγοντας πως είναι «ενθουσιασμένος» και πως νιώθει «υπερηφάνεια για τη Stella και τον δρόμο που έχει επιλέξει στη ζωή της».

Διάβασε επίσης: Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Antonio Banderas Melanie Griffith Stella Banderas ΓΑΜΟΣ ΚΟΡΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
AI στα σχολεία: Ξεκινά πιλοτικά το πρόγραμμα ChatGPT Edu στην Ελλάδα

AI στα σχολεία: Ξεκινά πιλοτικά το πρόγραμμα ChatGPT Edu στην Ελλάδα

20.10.2025
Επόμενο
Μετά τον αρραβώνα, έρχεται το μωρό! Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά

Μετά τον αρραβώνα, έρχεται το μωρό! Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά

20.10.2025

Δες επίσης

Μετά τον αρραβώνα, έρχεται το μωρό! Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά
Celeb News

Μετά τον αρραβώνα, έρχεται το μωρό! Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά

20.10.2025
Πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez ξεσπά εναντίον της
Celeb News

Πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez ξεσπά εναντίον της

20.10.2025
Διπλή χαρά για Ιωάννη Παπαπέτρου-Ναυσικά Νικοδήμου! Παντρεύτηκαν και περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Celeb News

Διπλή χαρά για Ιωάννη Παπαπέτρου-Ναυσικά Νικοδήμου! Παντρεύτηκαν και περιμένουν το πρώτο τους παιδί

20.10.2025
Bianca Balti: Η Victoria’s Secret αρνήθηκε τη συμμετοχή της στο show εν μέσω της μάχης με τον καρκίνο
Celeb News

Bianca Balti: Η Victoria’s Secret αρνήθηκε τη συμμετοχή της στο show εν μέσω της μάχης με τον καρκίνο

20.10.2025
Το τέλος του Δούκα του York: Ο Πρίγκιπας Andrew παραδίδει τους τίτλους του
Celeb News

Το τέλος του Δούκα του York: Ο Πρίγκιπας Andrew παραδίδει τους τίτλους του

20.10.2025
Σαν δυο σταγόνες νερό! Η Βίκυ Καγιά σε matchy εμφάνιση με την κόρη της, Μπιάνκα
Celeb News

Σαν δυο σταγόνες νερό! Η Βίκυ Καγιά σε matchy εμφάνιση με την κόρη της, Μπιάνκα

20.10.2025
Δεν κρατήθηκε! Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου για το καρεκλάκι του μωρού
Celeb News

Δεν κρατήθηκε! Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου για το καρεκλάκι του μωρού

20.10.2025
Bye bye Ελλάδα! Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα φεύγουν για Αμερική με τον γιο τους
Celeb News

Bye bye Ελλάδα! Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα φεύγουν για Αμερική με τον γιο τους

20.10.2025
O Andrea Bocelli τραγουδά στο Οβάλ Γραφείο για τον Donald Trump
Celeb News

O Andrea Bocelli τραγουδά στο Οβάλ Γραφείο για τον Donald Trump

20.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;