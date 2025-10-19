MadWalk 2025 by Τhree Cents
Living 19.10.2025

Τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν έως το 2034 εξαιτίας της τεχνολογίας

Τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν έως το 2034 εξαιτίας της τεχνολογίας
Η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τις ΗΠΑ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών (BLS) δημοσίευσε νέα έκθεση για τις προοπτικές απασχόλησης έως το 2034 και τα συμπεράσματα είναι ανησυχητικά για πολλούς εργαζόμενους. Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένα επαγγέλματα αναμένεται να μειωθούν σημαντικά λόγω της αυτοματοποίησης και της τεχνολογικής προόδου.

Στην κορυφή των επαγγελμάτων που κινδυνεύουν περισσότερο βρίσκονται οι ταμίες, οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Η χρήση τεχνολογιών όπως τα self-checkout μηχανήματα και τα chatbots αντικαθιστούν σταδιακά παραδοσιακές θέσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τεχνολογία αλλάζει το εργασιακό τοπίο

Η αντικατάσταση επαγγελμάτων λόγω της τεχνολογίας δεν είναι νέο φαινόμενο. Στη Βιομηχανική Επανάσταση, για παράδειγμα, υπήρχαν άνθρωποι που ξυπνούσαν εργάτες πριν την ύπαρξη ξυπνητηριών – γνωστοί ως «knocker uppers». Επίσης, πριν τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, υπήρχαν οι λεγόμενοι «υπολογιστές» – άνθρωποι που έκαναν πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς με το χέρι.

Ποιοι κλάδοι θα πληγούν περισσότερο

Η ανάλυση του BLS δείχνει ότι τέσσερις βασικοί τομείς θα δεχθούν τη μεγαλύτερη πίεση τα επόμενα χρόνια:

  • Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
  • Παραγωγή και εργοστασιακές εργασίες
  • Επαγγέλματα πωλήσεων
  • Αγροτικές εργασίες, αλιεία και δασοκομία
Οι ταμίες αναμένεται να μειωθούν κατά πάνω από 313.000 θέσεις μέσα στη δεκαετία, εξαιτίας της ταχείας υιοθέτησης των αυτόματων ταμείων. Αντίστοιχα, οι υπάλληλοι γραφείου και οι εκπρόσωποι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των αυτοματοποιημένων συστημάτων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι ειδικότητες που συρρικνώνονται ταχύτερα είναι:

  • Δακτυλογράφοι και χειριστές κειμένων (μείωση 36%)
  • Χειριστές μηχανών σε υπόγεια ορυχεία (μείωση 34%)
  • Τηλεφωνητές (μείωση 27%)

Τα ποσοστά καταδεικνύουν μια σαφή τάση: η αγορά εργασίας αλλάζει και η αυτοματοποίηση επεκτείνεται διαρκώς.

Όταν το γραφείο γίνεται πεδίο μάχης και τοξικότητας, εσύ έχεις κάθε λόγο να προστατεύσεις τον εαυτό σου

Το μέλλον φέρνει αλλαγές

Όπως στο παρελθόν χάθηκαν επαγγέλματα και δημιουργήθηκαν καινούρια, έτσι και στη νέα δεκαετία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα φέρει ριζικές αλλαγές στο εργασιακό τοπίο. Η πρόκληση για τους εργαζόμενους είναι η έγκαιρη προσαρμογή και η απόκτηση δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες στη νέα εποχή.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

