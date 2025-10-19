MadWalk 2025 by Τhree Cents
Είναι τελικά κακό να «σπάμε» τα δάχτυλά μας; Τι απαντά η επιστήμη

Τι δείχνουν οι έρευνες για τη συνήθεια που πολλοί λατρεύουν και άλλοι απεχθάνονται, αλλά όλοι αναρωτιούνται αν είναι πραγματικά επικίνδυνη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Αν ανήκεις κι εσύ σε εκείνους που νιώθουν μια περίεργη ικανοποίηση κάθε φορά που «σπάνε» τα δάχτυλά τους, τότε μάλλον έχεις ακούσει το γνωστό: «Μην το κάνεις, θα πάθεις αρθρίτιδα». Η άποψη αυτή έχει περάσει από γενιά σε γενιά σαν κανόνας υγείας. Όμως είναι αλήθεια ή ένας ακόμη μύθος που έχει εδραιωθεί χωρίς επιστημονική βάση; Η απάντηση των ειδικών είναι ξεκάθαρη. Όχι, το «σπάσιμο» των δαχτύλων δεν προκαλεί αρθρίτιδα. Ο ήχος που ακούς δεν είναι οστά που τρίβονται μεταξύ τους αλλά μικρές φυσαλίδες αερίου που σπάνε μέσα στο αρθρικό υγρό, δηλαδή το φυσικό «λιπαντικό» των αρθρώσεων. Κάθε φορά που τραβάς ή λυγίζεις τα δάχτυλά σου, δημιουργείται στιγμιαία αποσυμπίεση στην άρθρωση και οι φυσαλίδες αυτές απελευθερώνονται, παράγοντας τον χαρακτηριστικό ήχο.

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε βάθος δεκαετιών δεν βρήκαν καμία σύνδεση ανάμεσα στο σπάσιμο των δαχτύλων και την εμφάνιση αρθρίτιδας. Μάλιστα, σε μακροχρόνιες μελέτες παρατηρήθηκε ότι όσοι έχουν αυτή τη συνήθεια δεν παρουσιάζουν μεγαλύτερη φθορά στις αρθρώσεις σε σχέση με όσους την αποφεύγουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει καταγραφεί ελαφρύ πρήξιμο ή πρόσκαιρη μείωση της δύναμης στη λαβή, αλλά τίποτα που να προκαλεί μόνιμο ή σοβαρό πρόβλημα.

Πότε μπορεί να γίνει πρόβλημα; Όταν ασκείς υπερβολική πίεση στις αρθρώσεις σου. Αν τραβάς τα δάχτυλά σου έντονα ή τα λυγίζεις πιο πέρα από το φυσικό τους εύρος, τότε υπάρχει κίνδυνος ερεθισμού στους ιστούς ή φλεγμονής. Δεν φταίει η συνήθεια αυτή καθαυτή αλλά ο τρόπος που την κάνεις. Αν πονάς, αν νιώθεις «πιάσιμο» ή μουδιάσματα, τότε καλό είναι να σταματήσεις.

Το συμπέρασμα είναι απλό. Αν σου αρέσει να «σπας» τα δάχτυλά σου, μπορείς να το κάνεις χωρίς άγχος για την υγεία των αρθρώσεων σου, αρκεί να μην το κάνεις βίαια ή υπερβολικά. Το μόνο που ίσως χρειαστεί να προσέξεις είναι… να μην ενοχλείς τους γύρω σου με τον ήχο. Όπως συμβαίνει με κάθε συνήθεια, το μέτρο είναι ο καλύτερος σύμμαχος.

