Οι νικητές που θ΄ ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα πριν κυκλοφορήσει

Είστε έτοιμοι για το απόλυτο fan moment; Το MAD και το MAD Radio 106.2 παρουσιάζουν:
Mad Premiere: Unlock the Hybrid με την Ελένη Φουρέιρα.
Στις 20 Οκτωβρίου, θα γίνει η πρώτη επίσημη ακρόαση του άλμπουμ HYBRID της Ελένης Φουρέιρα, πριν κυκλοφορήσει — μόνο για 100 fans!
Μαζί μας θα είναι και ο Fipster, ο οποίος θα συντονίσει την πρεμιέρα.
Οι fans θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις και να ακούσουν τις ιστορίες πίσω από τα νέα τραγούδια
Οι τυχεροί νικητές είναι:
1. rafailiiaa._
2. marina.glds
3. glieze8
4. eva_pagoni
5. george_fk
6. sofaki.tr
7. domenicuss
8. Sia_tsiavou
9. papageorgiou_vasilis_
10. savvia_panagide
11. rafaelos_vibes
12. aleeexandros
13. dkosm_20
14. rose_efi
15. dimitris_manos_
16. peny_seggou
17. gewrgiapapari
18. emostroomf
19. _alex_pnt
20. ellhmeli
21. nina_antonop
22. elena.gkogkou
23. giwrgosfatseas
24. michaela_geo
25. vakrivou
26. natalia_tziaki
27. eleni.kleanthouss
28. ektorush
29. ioanna.ili
30. konstantina_alxp
31. christos_prodromos.paraschos
32. annasklv
33. Ilianabakali
34. maria_travlou
35. stivas_geo
36. nicolasmvr
37. christinakontopoulou
38. areti_vlc
39. katerinalapsani
40. xrhstosvas
41. elvina_anesti
42. daou_xx
43. kostassarris_
44. sophie_bloom_
45. mariasiriodi
46. chaitidhs
47. geva.hotza
48. branti__jimmys
49. tsamatos
50. thanosgizas
51. yiorgosvalettas
52. grigoris_ik
53. leon1das._s
54. harristeevee
55. demarrai
56. mariettakondou_
57. gwgw_kasimou
58. _malahiass_
59. kyriakos.logo
60. _.nayiak._
61. d1mitris.m
62. valadin92
63. katerina__konomi
64. _george_man
65. alex_selekos
66. lettadimi –
67. mikesifakis
68. voulis_
69. zafeirixs
70. evipanagopoulou
