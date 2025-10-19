MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσική 19.10.2025

Οι νικητές που θ΄ ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα πριν κυκλοφορήσει

100 fans θα ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ HYBRID της Ελένης Φουρέιρα, πριν κυκλοφορήσει
Mad.gr

Είστε έτοιμοι για το απόλυτο fan moment; Το MAD και το MAD Radio 106.2 παρουσιάζουν:
Mad Premiere: Unlock the Hybrid με την Ελένη Φουρέιρα.

Στις 20 Οκτωβρίου, θα γίνει η πρώτη επίσημη ακρόαση του άλμπουμ HYBRID της Ελένης Φουρέιρα, πριν κυκλοφορήσει — μόνο για 100 fans!

Μαζί μας θα είναι και ο Fipster, ο οποίος θα συντονίσει την πρεμιέρα.

Οι fans θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις και να ακούσουν τις ιστορίες πίσω από τα νέα τραγούδια

Οι τυχεροί νικητές είναι:

1. rafailiiaa._

2. marina.glds

3. glieze8

4. eva_pagoni

5. george_fk

6. sofaki.tr

7. domenicuss

8. Sia_tsiavou

9. papageorgiou_vasilis_

10. savvia_panagide

11. rafaelos_vibes

12. aleeexandros

13. dkosm_20

14. rose_efi

15. dimitris_manos_

16. peny_seggou

17. gewrgiapapari

18. emostroomf

19. _alex_pnt

20. ellhmeli

21. nina_antonop

22. elena.gkogkou

23. giwrgosfatseas

24. michaela_geo

25. vakrivou

26. natalia_tziaki

27. eleni.kleanthouss

28. ektorush

29. ioanna.ili

30. konstantina_alxp

31. christos_prodromos.paraschos

32. annasklv

33. Ilianabakali

34. maria_travlou

35. stivas_geo

36. nicolasmvr

37. christinakontopoulou

38. areti_vlc

39. katerinalapsani

40. xrhstosvas

41. elvina_anesti

42. daou_xx

43. kostassarris_

44. sophie_bloom_

45. mariasiriodi

46. chaitidhs

47. geva.hotza

48. branti__jimmys

49. tsamatos

50. thanosgizas

51. yiorgosvalettas

52. grigoris_ik

53. leon1das._s

54. harristeevee

55. demarrai

56. mariettakondou_

57. gwgw_kasimou

58. _malahiass_

59. kyriakos.logo

60. _.nayiak._

61. d1mitris.m

62. valadin92

63. katerina__konomi

64. _george_man

65. alex_selekos

66. lettadimi –

67. mikesifakis

68. voulis_

69. zafeirixs

70. evipanagopoulou

HYBRID ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
