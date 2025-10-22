Netflix, Mattel και Hasbro φτιάχνουν παιχνίδια KPop Demon Hunters

Η μαγεία του «KPop Demon Hunters» θα περάσει από την οθόνη στα ράφια, με μια ολοκληρωμένη σειρά παιχνιδιών, συλλεκτικών αντικειμένων και επιτραπέζιων

Η επιτυχία του «KPop Demon Hunters» δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Η ταινία-φαινόμενο του Netflix ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δική της αυτοκρατορία παιχνιδιών, συλλεκτικών ειδών και επιτραπέζιων παιχνιδιών. Το Netflix ανακοίνωσε ότι οι δύο κολοσοι των παιχνιδιών, η Mattel και η Hasbro, αδειοθοτήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων που βασίζονται στην ταινία «KPop Demon Hunters». Πρόκειται για μια πρωτοφανή συμφωνία, που θεωρείται η πρώτη του είδους της στον χώρο των παιχνιδιών και αντικατοπτρίζει τη γιγαντιαία ζήτηση που αναμένει η πλατφόρμα για τα προϊόντα της ταινίας.

Τα προϊόντα των δύο εταιρειών θα αρχίσουν να διατίθενται παγκοσμίως την άνοιξη του 2026. Το Netflix, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η συνεργασία «θα επιτρέψει στους θαυμαστές κάθε ηλικίας να βυθιστούν στον κόσμο, τους χαρακτήρες και τη μουσική της ταινίας με νέους και διασκεδαστικούς τρόπους».

Η Mattel θα αναπτύξει μια εκτεταμένη σειρά προϊόντων εμπνευσμένων από το «KPop Demon Hunters», που θα περιλαμβάνει κούκλες, φιγούρες δράσης, αξεσουάρ, συλλεκτικά αντικείμενα, σετ παιχνιδιών και συνεργασίες με άλλα brands. Η εταιρεία θα λανσάρει πρώτη ένα συλλεκτικό σετ τριών κούκλων Huntr/x, διαθέσιμο για προπαραγγελία από τις 12 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας Mattel Creations, με τις παραγγελίες να αποστέλλονται το 2026.

Παράλληλα, η Hasbro θα παρουσιάσει τη δική της συλλογή, που θα περιλαμβάνει λούτρινα , ηλεκτρονικά είδη για νέους και παιχνίδια ρόλων. Επίσης, θα δημιουργήσει συνεργασίες μεταξύ του «KPop Demon Hunters» και των γνωστών της σειρών, όπως τα Hasbro Games, Wizards of the Coast, Nerf και Furby. Το πρώτο προϊόν της Hasbro θα είναι το επιτραπέζιο «Monopoly Deal: KPop Demon Hunters», με χαρακτήρες και θεματική από την ταινία. Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία μέσω Amazon, Target και Walmart από τις 21 Οκτωβρίου, με αποστολές που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η τεράστια επιτυχία της ταινίας οδήγησε το Netflix να επισπεύσει την παραγωγή εμπορευμάτων. Από την πρεμιέρα της στις 20 Ιουνίου, το «KPop Demon Hunters» σκαρφάλωσε στην κορυφή των παγκόσμιων charts, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Σύμφωνα με τη Netflix, μέσα σε 91 ημέρες συγκέντρωσε περισσότερες από 325 εκατομμύρια προβολές, καθιστώντας το την πιο δημοφιλή ταινία όλων των εποχών στην πλατφόρμα. Το soundtrack της ταινίας κατέκτησε την πρώτη θέση στο Billboard 200, συγκεντρώνοντας 8,3 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Το single «Golden» έγινε το μακροβιότερο Νο. 1 τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα στον Billboard Hot 100 του 21ου αιώνα.

Η δημοτικότητα της ταινίας επεκτάθηκε και πέρα από τις οθόνες: οι πρωταγωνίστριες αναδείχθηκαν στα δημοφιλέστερα κοστούμια για το φετινό Halloween, σύμφωνα με το Netflix.

Σε σκηνοθεσία των Maggie Kang και Chris Appelhans, το «KPop Demon Hunters» αφηγείται την ιστορία του K-pop τρίο Huntr/x, που, όταν δεν γεμίζει στάδια με συναυλίες, αναλαμβάνει τον ρόλο των μυστικών κυνηγών δαιμόνων για να προστατεύσει τους θαυμαστές του από μια διαρκή υπερφυσική απειλή. Αυτή τη φορά, το συγκρότημα καλείται να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο εχθρό του: τους Saja Boys, ένα ακαταμάχητο boy band δαιμόνων μεταμφιεσμένων σε ποπ είδωλα.

Με την επιτυχία της ταινίας να επεκτείνεται ραγδαία, η συμμαχία Netflix – Mattel – Hasbro δεν είναι απλώς εμπορική κίνηση, αλλά σημείο καμπής στη σύγχρονη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, μια στρατηγική που μετατρέπει τον κόσμο του «KPop Demon Hunters» σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό και εμπορικό φαινόμενο.

