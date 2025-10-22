MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 22.10.2025

Netflix, Mattel και Hasbro φτιάχνουν παιχνίδια KPop Demon Hunters

Η μαγεία του «KPop Demon Hunters» θα περάσει από την οθόνη στα ράφια, με μια ολοκληρωμένη σειρά παιχνιδιών, συλλεκτικών αντικειμένων και επιτραπέζιων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η επιτυχία του «KPop Demon Hunters» δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Η ταινία-φαινόμενο του Netflix ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δική της αυτοκρατορία παιχνιδιών, συλλεκτικών ειδών και επιτραπέζιων παιχνιδιών. Το Netflix ανακοίνωσε ότι οι δύο κολοσοι των παιχνιδιών, η Mattel και η Hasbro, αδειοθοτήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων που βασίζονται στην ταινία «KPop Demon Hunters». Πρόκειται για μια πρωτοφανή συμφωνία, που θεωρείται η πρώτη του είδους της στον χώρο των παιχνιδιών και αντικατοπτρίζει τη γιγαντιαία ζήτηση που αναμένει η πλατφόρμα για τα προϊόντα της ταινίας.

Διάβασε επίσης: Το Kpop Demon Hunters επιστρέφει στις αίθουσες για… δαιμονισμένα karaoke

Τα προϊόντα των δύο εταιρειών θα αρχίσουν να διατίθενται παγκοσμίως την άνοιξη του 2026. Το Netflix, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η συνεργασία «θα επιτρέψει στους θαυμαστές κάθε ηλικίας να βυθιστούν στον κόσμο, τους χαρακτήρες και τη μουσική της ταινίας με νέους και διασκεδαστικούς τρόπους».

Η Mattel θα αναπτύξει μια εκτεταμένη σειρά προϊόντων εμπνευσμένων από το «KPop Demon Hunters», που θα περιλαμβάνει κούκλες, φιγούρες δράσης, αξεσουάρ, συλλεκτικά αντικείμενα, σετ παιχνιδιών και συνεργασίες με άλλα brands. Η εταιρεία θα λανσάρει πρώτη ένα συλλεκτικό σετ τριών κούκλων Huntr/x, διαθέσιμο για προπαραγγελία από τις 12 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας Mattel Creations, με τις παραγγελίες να αποστέλλονται το 2026.

Παράλληλα, η Hasbro θα παρουσιάσει τη δική της συλλογή, που θα περιλαμβάνει λούτρινα , ηλεκτρονικά είδη για νέους και παιχνίδια ρόλων. Επίσης, θα δημιουργήσει συνεργασίες μεταξύ του «KPop Demon Hunters» και των γνωστών της σειρών, όπως τα Hasbro Games, Wizards of the Coast, Nerf και Furby. Το πρώτο προϊόν της Hasbro θα είναι το επιτραπέζιο «Monopoly Deal: KPop Demon Hunters», με χαρακτήρες και θεματική από την ταινία. Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία μέσω Amazon, Target και Walmart από τις 21 Οκτωβρίου, με αποστολές που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η τεράστια επιτυχία της ταινίας οδήγησε το Netflix να επισπεύσει την παραγωγή εμπορευμάτων. Από την πρεμιέρα της στις 20 Ιουνίου, το «KPop Demon Hunters» σκαρφάλωσε στην κορυφή των παγκόσμιων charts, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Σύμφωνα με τη Netflix, μέσα σε 91 ημέρες συγκέντρωσε περισσότερες από 325 εκατομμύρια προβολές, καθιστώντας το την πιο δημοφιλή ταινία όλων των εποχών στην πλατφόρμα. Το soundtrack της ταινίας κατέκτησε την πρώτη θέση στο Billboard 200, συγκεντρώνοντας 8,3 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Το single «Golden» έγινε το μακροβιότερο Νο. 1 τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα στον Billboard Hot 100 του 21ου αιώνα.

Η δημοτικότητα της ταινίας επεκτάθηκε και πέρα από τις οθόνες: οι πρωταγωνίστριες αναδείχθηκαν στα δημοφιλέστερα κοστούμια για το φετινό Halloween, σύμφωνα με το Netflix.

www.imdb.com

Σε σκηνοθεσία των Maggie Kang και Chris Appelhans, το «KPop Demon Hunters» αφηγείται την ιστορία του K-pop τρίο Huntr/x, που, όταν δεν γεμίζει στάδια με συναυλίες, αναλαμβάνει τον ρόλο των μυστικών κυνηγών δαιμόνων για να προστατεύσει τους θαυμαστές του από μια διαρκή υπερφυσική απειλή. Αυτή τη φορά, το συγκρότημα καλείται να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο εχθρό του: τους Saja Boys, ένα ακαταμάχητο boy band δαιμόνων μεταμφιεσμένων σε ποπ είδωλα.

www.imdb.com/

Με την επιτυχία της ταινίας να επεκτείνεται ραγδαία, η συμμαχία Netflix – Mattel – Hasbro δεν είναι απλώς εμπορική κίνηση, αλλά σημείο καμπής στη σύγχρονη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, μια στρατηγική που μετατρέπει τον κόσμο του «KPop Demon Hunters» σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό και εμπορικό φαινόμενο.

Διάβασε επίσης: Ασταμάτητο το Golden – Ξεπερνά μεγαθήρια της μουσικής και γράφει ιστορία στα charts

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

KPop Demon Hunters επιτραπέζια κούκλες παιχνίδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Gigi και Bella Hadid ξυπόλυτες με αρμονικά looks για τον γάμο της αδερφής τους Alana

Οι Gigi και Bella Hadid ξυπόλυτες με αρμονικά looks για τον γάμο της αδερφής τους Alana

22.10.2025
Επόμενο
Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου

Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου

22.10.2025

Δες επίσης

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ

22.10.2025
Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα! Η Josephine έτοιμη για Eurovision 2026 με την Κύπρο
Μουσικά Νέα

Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα! Η Josephine έτοιμη για Eurovision 2026 με την Κύπρο

22.10.2025
Όλη η Ελλάδα λέει «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο – Ενα κεφάλαιο κλείνει στη μουσική μας ιστορία
Μουσικά Νέα

Όλη η Ελλάδα λέει «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο – Ενα κεφάλαιο κλείνει στη μουσική μας ιστορία

22.10.2025
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

21.10.2025
Μετά το Motomami η Rosalía κάνει δυναμικό comeback με το Lux
Μουσικά Νέα

Μετά το Motomami η Rosalía κάνει δυναμικό comeback με το Lux

21.10.2025
Έξαλλος ο Kenny Loggins με τον Donald Trump για το Danger Zone
Μουσικά Νέα

Έξαλλος ο Kenny Loggins με τον Donald Trump για το Danger Zone

21.10.2025
Μετά από 45 χρόνια, ο Mark David Chapman αποκαλύπτει γιατί δολοφόνησε τον John Lennon
Μουσικά Νέα

Μετά από 45 χρόνια, ο Mark David Chapman αποκαλύπτει γιατί δολοφόνησε τον John Lennon

21.10.2025
MEΛΙSSES: Special διπλό βινύλιο από τη μεγάλη συναυλία τους στο Ηρώδειο
Μουσικά Νέα

MEΛΙSSES: Special διπλό βινύλιο από τη μεγάλη συναυλία τους στο Ηρώδειο

21.10.2025
Η Nicki Minaj μπαίνει στην Billionaire Barbie εποχή της και ετοιμάζει νέα album
Μουσικά Νέα

Η Nicki Minaj μπαίνει στην Billionaire Barbie εποχή της και ετοιμάζει νέα album

21.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;