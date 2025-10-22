Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου

5 απλές κινήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις μέσα σε λίγα λεπτά

Ζούμε σε μια εποχή που το άγχος έχει γίνει δεύτερη φύση. Υποχρεώσεις, πίεση στη δουλειά, overthinking, κούραση… και κάπως έτσι το σώμα μας γίνεται άκαμπτο και το μυαλό μας υπερφορτωμένο. Όμως, υπάρχει μια φυσική, εύκολη και αποτελεσματική λύση: η yoga.

Δεν χρειάζεσαι εμπειρία ή εξοπλισμό, μόνο λίγα λεπτά και λίγο χώρο. Οι παρακάτω στάσεις βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει, ρυθμίζουν την αναπνοή και «καθαρίζουν» το μυαλό από την ένταση. Κι αν τις βάλεις στην καθημερινότητά σου, θα δεις διαφορά όχι μόνο στη διάθεσή σου, αλλά και στον ύπνο, στην ενέργεια και στον τρόπο που αντιμετωπίζεις την ημέρα σου.

1. Child’s Pose (Balasana)

Η απόλυτη στάση ξεκούρασης. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και στην αρχή και στο τέλος της πρακτικής σου.

Οφέλη:

Χαλαρώνει την πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους

Βοηθάει στην αποσυμπίεση της μέσης

Κατεβάζει τους καρδιακούς παλμούς

Πώς γίνεται: Γονάτισε στο πάτωμα, άφησε τα δάχτυλα των ποδιών να ακουμπάνε μεταξύ τους και άνοιξε τα γόνατα. Έλα μπροστά, μέχρι το μέτωπό σου να ακουμπήσει το έδαφος και τα χέρια να τεντωθούν μπροστά.

2. Legs-Up-The-Wall Pose (Viparita Karani)

Στάση χωρίς κόπο, ιδανική μετά από κουραστική μέρα.

Οφέλη:

Ανακουφίζει από πρηξίματα στα πόδια

Ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα

Μειώνει την ένταση και τη νευρικότητα

Πώς γίνεται: Ξάπλωσε ανάσκελα, φέρε τους γλουτούς κοντά στον τοίχο και σήκωσε τα πόδια ώστε να ακουμπούν κατακόρυφα στον τοίχο. Κράτα τη στάση για 5-10 λεπτά.

3. Cat-Cow (Marjaryasana–Bitilasana)

Μια κινητική ροή που βοηθάει στην αποφόρτιση της έντασης από τη σπονδυλική στήλη.

Οφέλη:

Ανοίγει και κινητοποιεί τη σπονδυλική στήλη

Βοηθά στην ανακούφιση από το πιάσιμο στην πλάτη και τον αυχένα

Συνδέει την αναπνοή με την κίνηση

Πώς γίνεται: Έλα σε θέση «τραπεζάκι» με τα χέρια κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τη λεκάνη. Στην εισπνοή, φτιάξε καμπύλη προς τα κάτω (cow), και στην εκπνοή φτιάξε καμπούρα (cat). Επανέλαβε για 1-2 λεπτά.

4. Forward Fold (Uttanasana)

Ιδανική για όταν νιώθεις το μυαλό να «τρέχει» και το σώμα να κουβαλάει ένταση.

Οφέλη:

Απελευθερώνει την ένταση από την πλάτη και τον αυχένα

Κατεβάζει φυσικά τους καρδιακούς παλμούς

Αναζωογονεί το νευρικό σύστημα

Πώς γίνεται: Στάσου όρθιος και λύγισε προς τα εμπρός από τους γοφούς, αφήνοντας το κεφάλι και τα χέρια να κρέμονται χαλαρά. Μπορείς να λυγίσεις λίγο τα γόνατα. Μείνε για 1-2 λεπτά, αναπνέοντας βαθιά.

5. Seated Meditation / Sukhasana με αναπνοές

Η πιο απλή αλλά συχνά η πιο αποτελεσματική.

Οφέλη:

Ρυθμίζει την αναπνοή

Βοηθάει στο να φέρεις την προσοχή σου στο παρόν

Μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (ορμόνη του στρες)

Πώς γίνεται: Κάθισε οκλαδόν ή σε καρέκλα με ίσια πλάτη. Κλείσε τα μάτια και εστίασε την προσοχή σου στην αναπνοή. Μέτρα εισπνοή σε 4 χρόνους, κράτημα 4, εκπνοή 4, παύση 4. Επανέλαβε για 5-10 λεπτά.

Δεν χρειάζεται να κάνεις όλες τις στάσεις yoga μαζί. Ακόμα και μία μόνο από αυτές αρκεί για να αλλάξει την ψυχολογία σου μέσα στη μέρα. Άκου το σώμα σου και δώσε του τον χώρο και τον χρόνο που χρειάζεται. Η yoga δεν είναι performance, είναι φροντίδα. Και όταν την εντάξεις στην καθημερινότητά σου, γίνεται το πιο ήσυχο αλλά δυνατό σου εργαλείο απέναντι στο άγχος.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

