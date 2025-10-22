MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 22.10.2025

Δεν έχει σημασία τι τρως, αλλά πότε! Το μεγάλο λάθος που κάνεις με το βραδινό φαγητό

Γιατί η ώρα του δείπνου επηρεάζει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις την υγεία και το βάρος σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πόσες φορές έχεις φάει ένα ελαφρύ φαγητό μέσα στη μέρα και το βράδυ νιώθεις ότι «επιβραβεύεσαι» με κάτι πιο χορταστικό; Ή ακόμα χειρότερα, πόσες φορές τρως το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας λίγο πριν κοιμηθείς; Αν ναι, τότε κάνεις ένα από τα πιο συνηθισμένα και πιο ύπουλα λάθη στη διατροφή σου.

Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή και τον κιρκαδικό ρυθμό (το ρολόι του σώματός μας), δεν έχει σημασία μόνο τι τρως, αλλά και πότε το τρως.

Η κατανάλωση μεγάλου γεύματος αργά το βράδυ μπορεί:

  • να διαταράξει τον μεταβολισμό σου,
  • να επιβραδύνει την πέψη,
  • να επηρεάσει τον ύπνο σου,
  • και μακροπρόθεσμα να συμβάλει στην αύξηση βάρους.

Το σώμα μας δεν δουλεύει το ίδιο όλες τις ώρες. Μετά τη δύση του ηλίου, οι καύσεις μειώνονται και η πέψη γίνεται πιο αργή. Έτσι, ακόμα κι αν φας κάτι υγιεινό, αν το κάνεις πολύ αργά, ο οργανισμός σου δεν το διαχειρίζεται το ίδιο καλά με ένα πρωινό ή μεσημεριανό γεύμα.

Τι μπορείς να κάνεις:

  • Φρόντισε να τελειώνεις το φαγητό σου 2-3 ώρες πριν τον ύπνο.
  • Προτίμησε ένα ελαφρύ, εύπεπτο γεύμα (π.χ. σαλάτα με πρωτεΐνη, σούπα, ή γιαούρτι με λίγους ξηρούς καρπούς).
  • Αν πεινάς πολύ το βράδυ, αναθεώρησε τα γεύματα της ημέρας σου – ίσως δεν έφαγες αρκετά νωρίτερα.
Μην ξεχνάς: Το μυστικό δεν είναι να κόψεις το φαγητό το βράδυ, αλλά να το προγραμματίσεις σωστά. Γιατί τελικά, η ώρα που τρως μπορεί να μετράει περισσότερο απ’ ό,τι νομίζεις.

