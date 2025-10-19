MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η καλύτερη ώρα για πρωινό: Γιατί δεν έχει σημασία μόνο το τι τρως αλλά και το πότε

Γιατί το πότε τρως το πρώτο σου γεύμα επηρεάζει τον οργανισμό σου περισσότερο απ’ όσο νομίζεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το πρωινό έχει χαρακτηριστεί «το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας», όμως ένα νέο ερώτημα απασχολεί πλέον τους επιστήμονες. Έχει σημασία μόνο το τι τρως ή και το πότε τρως; Σύγχρονες μελέτες δείχνουν πως ο χρόνος κατανάλωσης του πρωινού μπορεί να επηρεάσει την υγεία, τον μεταβολισμό και τη μακροζωία σου περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nature» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι καθυστερούν το πρώτο τους γεύμα έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, σε βάθος χρόνου, σε σύγκριση με όσους τρώνε νωρίς το πρωί.

Η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε σε ανάλυση δεδομένων από σχεδόν τρεις χιλιάδες ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι με την πάροδο της ηλικίας τα γεύματα μεταφέρονται σταδιακά πιο αργά μέσα στην ημέρα, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μεταβολικών δυσλειτουργιών. Όσοι κατανάλωναν πρωινό αρκετή ώρα μετά το ξύπνημα εμφάνιζαν υψηλότερο σωματικό βάρος και μεγαλύτερο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών σε σχέση με όσους ξεκινούσαν να τρώνε νωρίτερα.

Η χρονοδιατροφή, δηλαδή ο τομέας της επιστήμης που μελετά τη σχέση ανάμεσα στη διατροφή και τον βιολογικό μας ρυθμό, εξηγεί αυτό το φαινόμενο. Ο οργανισμός μας λειτουργεί σύμφωνα με το εσωτερικό του «ρολόι», γνωστό και ως κιρκάδιο ρυθμό. Το τι ώρα τρως στέλνει σήματα σε αυτό το ρολόι και επηρεάζει διαδικασίες όπως την παραγωγή ενέργειας, την πέψη και την ορμονική ισορροπία. Όταν το πρωινό και τα υπόλοιπα γεύματα καταναλώνονται πολύ αργά, ο κιρκάδιος ρυθμός διαταράσσεται, με αποτέλεσμα ο μεταβολισμός να λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η κατανάλωση πρωινού λίγο μετά το ξύπνημα θα μπορούσε να υποστηρίξει έναν υγιέστερο μεταβολισμό και ενδεχομένως να επιβραδύνει τις επιπτώσεις της γήρανσης. Παρότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθεί ο μηχανισμός πίσω από αυτή τη σχέση, τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα. Το σώμα λειτουργεί καλύτερα όταν τρέφεται σύμφωνα με τους φυσικούς του ρυθμούς. Ένα ισορροπημένο πρωινό νωρίς μέσα στην ημέρα μπορεί να βελτιώσει την ενέργεια, την πνευματική διαύγεια και την ευεξία, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη υγεία.

