«Hate that I made you love me»: Η Ariana Grande αποκαλύπτει πώς γεννήθηκε η μελωδία του νέου της single

Η Ariana Grande μοιράζεται ένα σπάνιο backstage στιγμιότυπο από το στούντιο, αποκαλύπτοντας τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τη νέα της επιτυχία

Όταν η Ariana Grande ανεβάζει έστω και ένα μικρό στιγμιότυπο από το στούντιο, το internet δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να αντιδράσει, και αυτή τη φορά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ένα σύντομο studio clip που μοιράστηκε η ίδια δείχνει τη στιγμή που δημιουργείται η μελωδία του νέου της single με τίτλο «Hate that I made you love me», προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans που παρακολουθούν σχεδόν σε real time τη γέννηση μιας νέας μουσικής επιτυχίας.

Στο βίντεο, βλέπεις την Ariana Grande να βρίσκεται μέσα στο δημιουργικό της περιβάλλον, να πειραματίζεται με ήχους και μελωδίες και να «χτίζει» σταδιακά το κομμάτι που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα στα social media. Δεν πρόκειται απλώς για ένα backstage στιγμιότυπο, αλλά για μια σπάνια ματιά στη διαδικασία πίσω από τη μουσική της, εκεί όπου μια ιδέα μετατρέπεται σε ολοκληρωμένο τραγούδι.

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Η αντίδραση των fans ήταν άμεση, με το χαρακτηριστικό σχόλιο «Η Ariana το απογείωσε με αυτό» να αποτυπώνει απόλυτα τον ενθουσιασμό γύρω από το νέο της project. Η Ariana Grande φαίνεται να αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο τα social media για να μοιράζεται κομμάτια της δημιουργικής της διαδικασίας, δημιουργώντας μια πιο άμεση και προσωπική σχέση με το κοινό της.

Το «Hate that I made you love me» δείχνει ήδη να έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συζητημένα singles της περιόδου, όχι μόνο λόγω του τελικού αποτελέσματος, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο «γεννήθηκε» μπροστά στα μάτια των fans.

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