Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 05.06.2026

«Hate that I made you love me»: Η Ariana Grande αποκαλύπτει πώς γεννήθηκε η μελωδία του νέου της single

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ariana Grande μοιράζεται ένα σπάνιο backstage στιγμιότυπο από το στούντιο, αποκαλύπτοντας τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τη νέα της επιτυχία
Πόπη Βασιλείου

Όταν η Ariana Grande ανεβάζει έστω και ένα μικρό στιγμιότυπο από το στούντιο, το internet δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να αντιδράσει, και αυτή τη φορά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ένα σύντομο studio clip που μοιράστηκε η ίδια δείχνει τη στιγμή που δημιουργείται η μελωδία του νέου της single με τίτλο «Hate that I made you love me», προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans που παρακολουθούν σχεδόν σε real time τη γέννηση μιας νέας μουσικής επιτυχίας.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Στο βίντεο, βλέπεις την Ariana Grande να βρίσκεται μέσα στο δημιουργικό της περιβάλλον, να πειραματίζεται με ήχους και μελωδίες και να «χτίζει» σταδιακά το κομμάτι που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα στα social media. Δεν πρόκειται απλώς για ένα backstage στιγμιότυπο, αλλά για μια σπάνια ματιά στη διαδικασία πίσω από τη μουσική της, εκεί όπου μια ιδέα μετατρέπεται σε ολοκληρωμένο τραγούδι.

Madonna: Η «Βασίλισσα της Pop» κατέλαβε την Times Square με ένα secret show

Η αντίδραση των fans ήταν άμεση, με το χαρακτηριστικό σχόλιο «Η Ariana το απογείωσε με αυτό» να αποτυπώνει απόλυτα τον ενθουσιασμό γύρω από το νέο της project. Η Ariana Grande φαίνεται να αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο τα social media για να μοιράζεται κομμάτια της δημιουργικής της διαδικασίας, δημιουργώντας μια πιο άμεση και προσωπική σχέση με το κοινό της.

Το «Hate that I made you love me» δείχνει ήδη να έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συζητημένα singles της περιόδου, όχι μόνο λόγω του τελικού αποτελέσματος, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο «γεννήθηκε» μπροστά στα μάτια των fans.

Taylor Swift: Επιστροφή στις country ρίζες της για χάρη του «Toy Story 5»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ariana Grande ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sunscreen serum: Γιάτι έχουν γίνει η απόλυτη beauty τάση

Sunscreen serum: Γιάτι έχουν γίνει η απόλυτη beauty τάση

05.06.2026
Επόμενο
«Ήταν πολύ μεγάλη τιμή»: Η Ταμίλα Κουλίεβα μιλά για την απρόσμενη συνεργασία με τον ΛΕΞ

«Ήταν πολύ μεγάλη τιμή»: Η Ταμίλα Κουλίεβα μιλά για την απρόσμενη συνεργασία με τον ΛΕΞ

05.06.2026

Δες επίσης

Flashback στα MAD VMA 2006: Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή που έκανε όλο το γήπεδο να χορεύει
Mad Events

Flashback στα MAD VMA 2006: Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή που έκανε όλο το γήπεδο να χορεύει

05.06.2026
Olivia Rodrigo x Sabrina Carpenter; Το ενδεχόμενο collab που αναστάτωσε την pop σκηνή
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo x Sabrina Carpenter; Το ενδεχόμενο collab που αναστάτωσε την pop σκηνή

05.06.2026
Από τα sold out στάδια στα δισεκατομμύρια – Η Taylor Swift έγινε η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία
Μουσικά Νέα

Από τα sold out στάδια στα δισεκατομμύρια – Η Taylor Swift έγινε η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία

05.06.2026
Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια
Μουσικά Νέα

Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια

05.06.2026
Michalé και Chris Crone κυκλοφορούν το νέο afro-house single «Perfect Stranger»
Μουσικά Νέα

Michalé και Chris Crone κυκλοφορούν το νέο afro-house single «Perfect Stranger»

05.06.2026
«Timeless»: Ο Prince επιστρέφει μέσα από ακυκλοφόρητα τραγούδια και ξαναγράφει τη μουσική του ιστορία
Μουσικά Νέα

«Timeless»: Ο Prince επιστρέφει μέσα από ακυκλοφόρητα τραγούδια και ξαναγράφει τη μουσική του ιστορία

05.06.2026
Δήμος Αναστασιάδης: Κυκλοφόρησε το νέο του καλοκαιρινό single «Απόφασή σου»
Μουσικά Νέα

Δήμος Αναστασιάδης: Κυκλοφόρησε το νέο του καλοκαιρινό single «Απόφασή σου»

05.06.2026
Taylor Swift: Επιστροφή στις country ρίζες της για χάρη του «Toy Story 5»
Μουσική

Taylor Swift: Επιστροφή στις country ρίζες της για χάρη του «Toy Story 5»

05.06.2026
Madonna: Η «Βασίλισσα της Pop» κατέλαβε την Times Square με ένα secret show
Μουσικά Νέα

Madonna: Η «Βασίλισσα της Pop» κατέλαβε την Times Square με ένα secret show

05.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας