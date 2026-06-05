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Beauty 05.06.2026

Sunscreen serum: Γιάτι έχουν γίνει η απόλυτη beauty τάση

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Μάθε γιατί οι οροί με SPF είναι η πιο έξυπνη επένδυση για ένα υγιές και λαμπερό πρόσωπο αυτό το καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς προσαρμόζεται στις ανάγκες του καλοκαιριού, η αναζήτηση για το ιδανικό αντηλιακό προϊόν γίνεται πιο απαιτητική. Αν έχεις συνδυασμένο ή λιπαρό τύπο δέρματος, πιθανότατα έχεις διαπιστώσει ότι οι κλασικές, παχύρρευστες αντηλιακές κρέμες συχνά βαραίνουν το πρόσωπό σου ή αφήνουν μια ανεπιθύμητη γυαλάδα. Τα sunscreen serums αποτελούν την πιο σύγχρονη και καινοτόμο λύση, προσφέροντας μια ανάλαφρη υφή που μοιάζει περισσότερο με προϊόν περιποίησης παρά με αντηλιακό, χωρίς όμως να υποχωρούν στο ελάχιστο όσον αφορά τον δείκτη προστασίας.

antiliako
Unsplash

Αυτά τα προϊόντα έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των ειδικών, καθώς συνδυάζουν τη βασική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία με επιπλέον θρεπτικά συστατικά. Είτε αναζητάς βαθιά ενυδάτωση για την ξηρή σου επιδερμίδα, είτε έναν έλεγχο της λιπαρότητας με ματ αποτέλεσμα, η αγορά των serums για το 2026 προσφέρει εξειδικευμένες επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη. Μετά από συζητήσεις με κορυφαίους δερματολόγους, γίνεται σαφές ότι η στροφή προς αυτή την κατηγορία δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καθημερινή φροντίδα του δέρματος.

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Η επιλογή του κατάλληλου αντηλιακού ορού ανάλογα με τις ανάγκες σου

Για όσους αναζητούν την απόλυτη ισορροπία, το Better Screen UV Serum Sunscreen SPF 50+ της Kiehl’s ξεχωρίζει ως η κορυφαία επιλογή, καθώς ενσωματώνει πεπτίδια κολλαγόνου, υποστηρίζοντας την ελαστικότητα του δέρματος ενώ παράλληλα παρέχει υψηλή προστασία.

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Αν η κύρια ανησυχία σου είναι η λιπαρότητα και οι τάσεις ακμής, η Neutrogena προτείνει το Clear Face Serum Sunscreen με εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, το οποίο χαρίζει ένα ματ φινίρισμα που διαρκεί όλη την ημέρα.

neutrogena

Στην περίπτωση που επιθυμείς να απλοποιήσεις τη ρουτίνα σου, αντικαθιστώντας το foundation με ένα προϊόν που φροντίζει το πρόσωπό σου, το Avene Eau Thermale Ultra Serum SPF50+ παραμένει η σταθερή αξία των editors, προσφέροντας φυσική κάλυψη και ακτινοβολία.

aven

Η επιστημονική προσέγγιση πίσω από τα Sunscreen Serums

Παρά τη λεπτόρρευστη υφή τους, υπάρχει συχνά ο σκεπτικισμός για το αν αυτά τα προϊόντα είναι πράγματι εξίσου αποτελεσματικά με τις κλασικές αντηλιακές λοσιόν. Οι δερματολόγοι διευκρινίζουν πως η αποτελεσματικότητα εξαρτάται πρωτίστως από την ποσότητα και τη συνέπεια στην εφαρμογή. Ένας ορός υψηλής προστασίας είναι εξίσου ικανός να προστατεύσει το δέρμα από τη βλάβη των UV ακτίνων, εφόσον εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλο το πρόσωπο. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα παραμένει η ικανότητά τους να απορροφώνται γρήγορα από την επιδερμίδα, κάνοντας το layering με άλλα προϊόντα περιποίησης ή μακιγιάζ μια πολύ πιο ευχάριστη διαδικασία.

Νεαρή γυναίκα εφαρμόζει αντηλιακό στον ώμο της δίπλα στην πισίνα για προστασία από τον ήλιο.
Pexels

Είναι ωστόσο σημαντικό να θυμάσαι πως, παρόλο που τα serums αποτελούν ιδανική επιλογή για την πόλη και την καθημερινότητα, οι περισσότερες συνθέσεις δεν διαθέτουν ανθεκτικότητα στο νερό. Αν το πρόγραμμά σου περιλαμβάνει έντονη άθληση, κολύμπι ή πολύωρη έκθεση κάτω από τον δυνατό καλοκαιρινό ήλιο, η χρήση μιας πιο εξειδικευμένης, αδιάβροχης φόρμουλας παραμένει επιβεβλημένη. Ενσωματώνοντας έναν αντηλιακό ορό στη ρουτίνα σου, δεν προστατεύεις μόνο το δέρμα σου από τον ήλιο, αλλά του προσφέρεις και τα απαραίτητα ενεργά συστατικά που χρειάζεται για να παραμείνει λαμπερό και υγιές καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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αντηλιακό Καλοκαίρι 2026
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