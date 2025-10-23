Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026

Πολλά ακούγονται τις τελευταίες μέρες σχετικά με την Josephine και την πιθανότητα να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη και πως προετοιμάζουν πριν από την επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου, διάφορα άλλα όμορφα πράγματα τα οποία και θα ενθουσιάσουν τους φίλους του διαγωνισμού.

Μάλιστα, το ΡΙΚ ζητά από όλους λίγη υπομονή και να μην προτρέχουν σε αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί ακόμη, αφού η αρμόδια επιτροπή που θα επιλέξει τον εκπρόσωπο της Κύπρου στην Eurovision 2026, δεν έχει ακόμη καταλήξει στον τυχερό.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι 8 καλλιτέχνες, θα είναι όλοι τους προτεινόμενοι από τις μεγάλες δισκογραφικές σε Ελλάδα και Κύπρου βρίσκονται στην τελική λίστα υποψηφιοτήτων. Αυτοί είναι: Ζόζεφιν, Ευαγγελία, Νίνα Μαζάνη, Mikay, Γιώργος Περρής, Κατερίνα Στικούδη, Good Job Nicky και Antigoni.

