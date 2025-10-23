MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 23.10.2025

Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026

Josephine Eurovision
Τι συμβαίνει με την τραγουδίστρια και τον μουσικό διαγωνισμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πολλά ακούγονται τις τελευταίες μέρες σχετικά με την Josephine και την πιθανότητα να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη και πως προετοιμάζουν πριν από την επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου, διάφορα άλλα όμορφα πράγματα τα οποία και θα ενθουσιάσουν τους φίλους του διαγωνισμού.

josephine
Μάλιστα, το ΡΙΚ ζητά από όλους λίγη υπομονή και να μην προτρέχουν σε αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί ακόμη, αφού η αρμόδια επιτροπή που θα επιλέξει τον εκπρόσωπο της Κύπρου στην Eurovision 2026, δεν έχει ακόμη καταλήξει στον τυχερό.

josephine
Να υπενθυμίσουμε ότι οι 8 καλλιτέχνες, θα είναι όλοι τους προτεινόμενοι από τις μεγάλες δισκογραφικές σε Ελλάδα και Κύπρου βρίσκονται στην τελική λίστα υποψηφιοτήτων. Αυτοί είναι: Ζόζεφιν, Ευαγγελία, Νίνα Μαζάνη, Mikay, Γιώργος Περρής, Κατερίνα Στικούδη, Good Job Nicky και Antigoni.

Josephine
