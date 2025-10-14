Eurovision: Ματαιώθηκε η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Όλα θα κριθούν στη Γενική Συνέλευση της EBU τον Δεκέμβριο όπου τα μέλη θα αποφασίσουν αν ο διαγωνισμός θα παραμείνει πιστός στην αρχή της μη πολιτικοποίησης ή θα προχωρήσει σε ιστορικό αποκλεισμό

Η EBU ανέβαλε τη ψηφοφορία για το αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026. Η ανακοίνωση ήρθε την ίδια ημέρα που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump γνωστοποίησε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ύστερα από δύο χρόνια ένοπλης σύγκρουσης.

Τα μέλη της Eurovision είχαν προγραμματίσει έκτακτη ψηφοφορία τον Νοέμβριο, με αίτημα ορισμένων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών να αποκλειστεί το Ισραήλ από τη διοργάνωση του 2026. Οι σταθμοί της Ιρλανδίας και της Ισπανίας ζήτησαν μποϊκοτάζ, επικαλούμενοι τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ενώ ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί άλλων χωρών, όπως της Γερμανίας και της Αυστρίας, αντιτάχθηκαν σε ενδεχόμενο αποκλεισμό. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της EBU ανακοίνωσε ότι η απόφαση θα μεταφερθεί στη χειμερινή Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου, προκειμένου το ζήτημα να εξεταστεί «με ανοιχτή και δια ζώσης συζήτηση».

Η απόφαση αφορά το αν ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN θα παραμείνει μέλος του οργανισμού και θα διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής. Για να εγκριθεί αποκλεισμός μιας χώρας απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών της EBU, με την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία να έχουν ήδη απειλήσει ότι θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό του 2026 αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Η Eurovision είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τηλεοπτικούς θεσμούς παγκοσμίως με εξήντα εννέα χρόνια ιστορίας. Παρά τον ισχυρό εθνικό χαρακτήρα των συμμετοχών, οι κανονισμοί της EBU τονίζουν ότι ο διαγωνισμός είναι «απολίτικος» και υποχρεώνουν τις συμμετέχουσες χώρες να διασφαλίζουν «την ακεραιότητα του θεσμού χωρίς πολιτικοποίηση και εργαλειοποίηση».

Το Ισραήλ συμμετέχει στον διαγωνισμό από το 1973 και έχει κατακτήσει τέσσερις φορές την πρώτη θέση με τα τραγούδια «A-Ba-Ni-Bi» του Izhar Cohen με τους Alphabeta, «Hallelujah» των Milk and Honey, «Diva» της Dana International και «Toy» της Netta. Η χώρα έχει φιλοξενήσει τη Eurovision το 1979, το 1999 και το 2019. Το 2025 το Ισραήλ εκπροσωπήθηκε από τον Yuval Raphael με το τραγούδι «New Day Will Rise» και κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ είναι έντονες από το 2024 όταν ομάδα χιλίων καλλιτεχνών από τη Σουηδία και τη Φινλανδία ζήτησαν τον αποκλεισμό της χώρας υποστηρίζοντας ότι «υπονομεύει το πνεύμα της Eurovision» με τις πολεμικές της ενέργειες. Την αντίθετη άποψη υπέγραψαν σε ανοιχτή επιστολή περισσότεροι από τετρακόσιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι της βιομηχανίας, ανάμεσά τους οι Helen Mirren, Liev Schreiber, Gene Simmons των KISS, Scooter Braun, Boy George, Sharon Osbourne, Emmy Rossum, Mayim Bialik, Debra Messing, Diane Warren και Selma Blair, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η Eurovision πρέπει να παραμείνει ενωτική και ανοιχτή.

Με τη συζήτηση για το μέλλον της Eurovision 2026 να παραμένει ανοιχτή, το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού. Όλα θα κριθούν στη Γενική Συνέλευση της EBU τον Δεκέμβριο όπου τα μέλη θα αποφασίσουν τελικά αν ο διαγωνισμός θα παραμείνει πιστός στην αρχή της μη πολιτικοποίησης ή θα προχωρήσει σε έναν ιστορικό αποκλεισμό.

