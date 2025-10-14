Μουσικά Νέα 14.10.2025

Στέφανος Πιτσίνιαγκας: Η απίστευτη μεταμόρφωση στο νέο του video clip «Το Τραγούδι Της Χαράς»

Στέφανος Πιτσίνιαγκας
Είναι εμπνευσμένο από ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο και γυρίστηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, το Γύθειο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας δίνει το σύνθημα με «Το Τραγούδι Της Χαράς» και μας καλεί να ανατρέψουμε όσα δεν μας αρέσουν. «Το Τραγούδι Της Χαράς», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα δυνατό ποπ και ξεσηκωτικό τραγούδι, που συνοδεύεται από ένα εξίσου ανατρεπτικό music video.

Το video, που είναι εμπνευσμένο από ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, γυρίστηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, το Γύθειο και χαρακτηριστικές περιοχές του όπως το ναυάγιο «Δημήτριος», καθώς και στην Αθήνα, με τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα σε μια μεταμόρφωση – έκπληξη που θα συζητηθεί.

Στέφανος Πιτσίνιαγκας

Διάβασε επίσης: Γιώργος Κακοσαίος: Με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια οι Έλληνες ομογενείς στην περιοδεία του

«Το Τραγούδι Της Χαράς» υπογράφουν ο Μάριος Ψιμόπουλος και η Εύη Δρούτσα με τους οποίους ο τραγουδιστής έχει συνεργαστεί ξανά, όπως στο «Δυνατά (Τα Τα Τα)» ένα από τα πιο επιτυχημένα και πιο viral τραγούδια των τελευταίων ετών, ενώ κάποιους από τους στίχους τους έγραψε ο ίδιος. Το video σκηνοθέτησε ο Mike Marzz.

Στέφανος Πιτσίνιαγκας

Αυτή την περίοδο ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, μετά από μια καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου, αυτή την περίοδο εμφανίζεται δίπλα στον μοναδικό Πάνο Κιάμο στο «Νότες Live», στην Κύπρο και στη συνέχεια θα συμμετέχει στην περιοδεία του καταξιωμένου καλλιτέχνη στην Αυστραλία.

Βρείτε «Το Τραγούδι Της Χαράς» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/to-tragoudi-tis-haras

Διάβασε επίσης: Γιώργος Σαμπάνης: αποθέωση στη sold out συναυλία του στην Αθήνα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

New Video Clip Στέφανος Πιτσίνιαγκας ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt

Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt

14.10.2025
Επόμενο
Eurovision: Ματαιώθηκε η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Eurovision: Ματαιώθηκε η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

14.10.2025

Δες επίσης

Eurovision: Ματαιώθηκε η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision: Ματαιώθηκε η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

14.10.2025
Γιώργος Κακοσαίος: Με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια οι Έλληνες ομογενείς στην περιοδεία του
Μουσικά Νέα

Γιώργος Κακοσαίος: Με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια οι Έλληνες ομογενείς στην περιοδεία του

14.10.2025
Ο Louis Tomlinson «σερβίρει» το single Lemonade με σουρεαλιστικό videoclip 
Μουσικά Νέα

Ο Louis Tomlinson «σερβίρει» το single Lemonade με σουρεαλιστικό videoclip 

14.10.2025
Φωνάρα από τότε! Η πρώτη εμφάνιση της 15χρονης Klavdia στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»
Μουσικά Νέα

Φωνάρα από τότε! Η πρώτη εμφάνιση της 15χρονης Klavdia στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»

14.10.2025
Η Billie Eilish στέλνει δώρα στη fun που όρμησε σαν σίφουνας να τη σώσει
Μουσικά Νέα

Η Billie Eilish στέλνει δώρα στη fun που όρμησε σαν σίφουνας να τη σώσει

14.10.2025
Κλείνει το MTV! Τέλος εποχής στο κανάλι που άλλαξε τη μουσική για πάντα
Μουσικά Νέα

Κλείνει το MTV! Τέλος εποχής στο κανάλι που άλλαξε τη μουσική για πάντα

14.10.2025
Ασταμάτητη η Taylor Swift, ετοιμάζει και ντοκιμαντέρ
Μουσικά Νέα

Ασταμάτητη η Taylor Swift, ετοιμάζει και ντοκιμαντέρ

14.10.2025
Drake vs Kendrick Lamar: Η μάχη των beats συνεχίζεται στα δικαστήρια
Μουσικά Νέα

Drake vs Kendrick Lamar: Η μάχη των beats συνεχίζεται στα δικαστήρια

13.10.2025
Η Janet Jackson θα τιμηθεί με το ICON Award
Μουσικά Νέα

Η Janet Jackson θα τιμηθεί με το ICON Award

13.10.2025
Αιμιλία Καναρέλη: Κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Ρομαντική»
Μουσικά Νέα

Αιμιλία Καναρέλη: Κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Ρομαντική»

13.10.2025
Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι
Celeb World

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

13.10.2025
Γιώργος Σαμπάνης: αποθέωση στη sold out συναυλία του στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: αποθέωση στη sold out συναυλία του στην Αθήνα

13.10.2025
Η Taylor Swift με το Showgirl γράφει ιστορία
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift με το Showgirl γράφει ιστορία

13.10.2025
Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed
Μουσική

Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed

13.10.2025
Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance
Μουσικά Νέα

Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance

13.10.2025
Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares
Μουσικά Νέα

Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares

13.10.2025
Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

12.10.2025
Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety

12.10.2025
Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia

12.10.2025
Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction
Μουσικά Νέα

Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction

12.10.2025
Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της
Μουσικά Νέα

Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της

11.10.2025