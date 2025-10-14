Στέφανος Πιτσίνιαγκας: Η απίστευτη μεταμόρφωση στο νέο του video clip «Το Τραγούδι Της Χαράς»

Είναι εμπνευσμένο από ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο και γυρίστηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, το Γύθειο

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας δίνει το σύνθημα με «Το Τραγούδι Της Χαράς» και μας καλεί να ανατρέψουμε όσα δεν μας αρέσουν. «Το Τραγούδι Της Χαράς», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα δυνατό ποπ και ξεσηκωτικό τραγούδι, που συνοδεύεται από ένα εξίσου ανατρεπτικό music video.

Το video, που είναι εμπνευσμένο από ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, γυρίστηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, το Γύθειο και χαρακτηριστικές περιοχές του όπως το ναυάγιο «Δημήτριος», καθώς και στην Αθήνα, με τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα σε μια μεταμόρφωση – έκπληξη που θα συζητηθεί.

«Το Τραγούδι Της Χαράς» υπογράφουν ο Μάριος Ψιμόπουλος και η Εύη Δρούτσα με τους οποίους ο τραγουδιστής έχει συνεργαστεί ξανά, όπως στο «Δυνατά (Τα Τα Τα)» ένα από τα πιο επιτυχημένα και πιο viral τραγούδια των τελευταίων ετών, ενώ κάποιους από τους στίχους τους έγραψε ο ίδιος. Το video σκηνοθέτησε ο Mike Marzz.

Αυτή την περίοδο ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, μετά από μια καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου, αυτή την περίοδο εμφανίζεται δίπλα στον μοναδικό Πάνο Κιάμο στο «Νότες Live», στην Κύπρο και στη συνέχεια θα συμμετέχει στην περιοδεία του καταξιωμένου καλλιτέχνη στην Αυστραλία.

Βρείτε «Το Τραγούδι Της Χαράς» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/to-tragoudi-tis-haras

