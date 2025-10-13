Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

To NEMO σε αποκλειστική συνέντευξη στη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου στο Mad.gr: Όλα για το Arthouse, τη Eurovision και τη μουσική του πορεία

Υπάρχουν συνεντεύξεις που τις περιμένεις απλώς σαν κομμάτι της δουλειάς σου και υπάρχουν εκείνες που σε κάνουν να νιώθεις ξανά γιατί αγαπάς αυτό που κάνεις. Έτσι ακριβώς ένιωσα όταν συνδέθηκα μέσω Zoom με το NEMO, τον νικητή της Eurovision 2024. Από την πρώτη στιγμή, η ενέργειά του πέρασε μέσα από την οθόνη: αληθινή, φωτεινή, γεμάτη ευγένεια και πάθος για τη μουσική.

Μιλώντας μαζί του, είχα την αίσθηση πως δεν συνομιλούσα απλώς με έναν καλλιτέχνη, αλλά με έναν άνθρωπο που έχει βρει τον τρόπο να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο μέσα από κάθε ήχο, κάθε στίχο, κάθε σιωπή. Η παρουσία του ήταν γαλήνια, αλλά τα λόγια του είχαν δύναμη, σαν να κουβαλούν μέσα τους την ίδια την ουσία του Arthouse, του πρώτου του προσωπικού άλμπουμ.

Καθώς το άκουγα να περιγράφει τη δημιουργική του διαδικασία, σκεφτόμουν πόσο σπάνιο είναι στις μέρες μας να συναντάς καλλιτέχνες που βλέπουν τη μουσική όχι απλώς ως επάγγελμα, αλλά ως χώρο έκφρασης και επικοινωνίας. To Nemo ανήκει σ’ αυτή τη σπάνια κατηγορία, εκείνων που δημιουργούν με την ψυχή και μιλούν με την αλήθεια τους.

Το αστέρι της Ευρώπης μού μίλησε ανοιχτά για τις σκέψεις του για το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Arthouse», που κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου 2025, αλλά και για την πορεία του στη μουσική, τη νίκη στη Eurovision, τις εμπειρίες του, τις σχέσεις αλλά και τη… Μαρίνα Σάττι!

Τι είναι το Arthouse για εκείνον…

Το Arthouse δεν είναι απλώς μια συλλογή τραγουδιών. Όπως εξηγεί «Είναι θα έλεγαν κάτι σαν art pop ή art music, αλλά για μένα το Arthouse είναι ένας τρόπος να ξεχωρίσω και να δείξω πώς νιώθω με τη μουσική μου. Είναι όχι μόνο ένας τρόπος να περιγράψω τα τραγούδια μου, αλλά και μια ιδέα, ένα πνεύμα -ένας χώρος όπου η μουσική μου μπορεί να ζήσει και να συνδεθεί με τους ανθρώπους».

Σε συνεργασία με διάσημους μουσικούς και τραγουδοποιούς όπως οι Jez Ashurst (Little Mix, Leona Lewis, Maisie Peters), Maegan Cottone (Britney Spears, Kylie Minogue, Post Malone), Sacha Rudy, Mia Gladstone, Liam Maye και PomPom (John Legend, Noah Cyrus, Suki Waterhouse), το Arthouse είναι ένα προσεκτικά δημιουργημένο μείγμα glam-pop, electro και art pop μουσικής. Το funky εναρκτήριο κομμάτι «Ride My Baby» προκαλεί τους ακροατές κατευθείαν να χορέψουν, οδηγώντας τους στους ρυθμικούς beats του «God’s A Raver», με το εκρηκτικό piano hook και τις ονειρικές χορδές του.

Η προσωπική ταυτότητα του Nemo και οι εμπειρίες του αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη μουσική του. «Η μουσική μου είναι μια αντανάκλαση του ποιος είμαι και της πορείας μου στη ζωή», λέει. «Κάθε τραγούδι περιέχει λίγο από τις εμπειρίες μου, από όσα έχω ζήσει και αισθανθεί. Η μουσική με έχει διαμορφώσει ως άτομο και, ταυτόχρονα, ελπίζω να εμπνέει και άλλους να αγκαλιάσουν τον εαυτό τους και να εκφραστούν χωρίς περιορισμούς».

Ένας «βάτραχος» με συμβολισμούς

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν για το ίδιο, το Frogswamp κατέχει ιδιαίτερη θέση.

«Είναι ένα τραγούδι που με μεταφέρει σε κόμικ. Επίσης μου αρέσει γιατί μιλά για το πώς η δύναμη μπορεί να διαφθείρει τους ανθρώπους. Και ο βάτραχος είναι μεταφορά: δείχνει πώς οι αδύναμοι μπορούν να μετατραπούν σε κάτι που δεν θέλουν. Και όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην πολιτική ή στην ψυχαγωγία».

Η μουσική του Nemo δεν περιορίζεται στην ψυχαγωγία. «Το Arthouse είναι μια προσπάθεια να εκφράσω τον εαυτό μου και τις σκέψεις μου για τον κόσμο γύρω μου, για τη δική μου ιστορία», αναφέρει.

Η εμπειρία του στο MadWalk 2024 και η Ελλάδα

Η επαφή με τους fans είναι επίσης καθοριστική για το Nemo. Στην Ελλάδα, όπου βρέθηκε κοντά μας στο πλαίσιο του MadWalk 2024, εντυπωσιάστηκε από τον κόσμο.

«Η πρώτη μου επίσκεψη στην Αθήνα ήταν μαγική. Οι άνθρωποι ήταν γεμάτοι ενέργεια και φως, και η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Υπήρχε πολύς χορός και οι άνθρωποι φαίνονταν να εκπέμπουν φως από μέσα τους». Επισκέφτηκε επίσης την Πάτρα, όπου η αμεσότητα και η ζεστασιά του κοινού το άφησαν άφωνο: «Ήταν υπέροχα, πέρασα πολύ καλά και νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτή την εμπειρία».

H Eurovision και η σχέση του με τη Μαρίνα Σάττι

Η Eurovision υπήρξε καθοριστικός σταθμός για την καριέρα του.

«Το πιο αξέχαστο κομμάτι ήταν να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους από όλη την Ευρώπη και να καταλάβω καλύτερα τον κόσμο γύρω μου. Η νίκη μου έδωσε την ευκαιρία να δω διαφορετικές κουλτούρες και να νιώσω την αίσθηση της κοινότητας και της σύνδεσης», μου εξηγεί. Σχετικά με την ελληνική συμμετοχή εκείνης της χρονιάς με τη Marina Satti, το Nemo δηλώνει: «Την γνώρισα και τη θαυμάζω πολύ. Είναι υπέροχη καλλιτέχνης και υπέροχος άνθρωπος. Είμαι φανατικός θαυμαστής της και πιστεύω ότι κάποια μέρα ίσως συνεργαστούμε».

To Arthouse πάει περιοδεία

Με το βλέμμα στο μέλλον, το Nemo ετοιμάζει την ευρωπαϊκή περιοδεία του με τίτλο «Break the Code», η οποία ξεκινά τον Οκτώβριο στο Κίεβο της Ουκρανία και θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο, με 20 στάσεις σε όλη την Ευρώπη. «Ελπίζω να επισκεφτώ και την Ελλάδα σύντομα, γιατί αγαπώ τη χώρα και τους ανθρώπους της», λέει.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, το Nemo ήθελε να στεείλει ένα μήνυμα στους Έλληνες θαυμαστές του: «Γεια σας! Στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες fans και τους αναγνώστες του Mad.gr. Το νέο μου άλμπουμ Arthouse είναι έξω τώρα και ελπίζω να το απολαύσετε. Ελπίζω επίσης να σας συναντήσω σύντομα στην Ελλάδα!»

Το Arthouse δεν είναι απλώς ένα άλμπουμ, αλλά μια δήλωση ταυτότητας, μια πρόσκληση για όλους να βιώσουν τη μουσική του με έναν διαφορετικό, προσωπικό και δημιουργικό τρόπο.

Κάπου εκεί, στο τέλος της συζήτησής μας, ένιωσα πως δεν ήθελα να κλείσει. Το Nemo είχε αυτό το κάτι, εκείνη τη ζεστασιά που σε κάνει να νιώθεις πως μιλάς με έναν παλιό φίλο. Και πριν αποχαιρετιστούμε, μου άφησε ένα όμορφο μήνυμα για όλους τους Έλληνες fans του. Ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη, φως και αγάπη για τη χώρα μας.

