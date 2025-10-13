Θέατρο 13.10.2025

Η Ήμερη του Ντοστογιέφσκι στο Θέατρο Σφενδόνη από 27 Οκτώβρη για 6 παραστάσεις

Το αριστούργημα του Ντοστογιέφσκι «Η Ήμερη», στην ιστορική μετάφραση του Λευτέρη Βογιατζή, θα παρουσιάσουν για 6 παραστάσεις, στο Θέατρο Σφενδόνη, η Δανάη Καρούμπη και η Ανθή Κολέση
Mad.gr

Ποιος ήμουν εγώ και ποια ήταν αυτή.

Η μοίρα όλων μας είναι να μην μας κατανοούν.

Την αριστουργηματική νουβέλα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «Η Ήμερη» (1876), στην ιστορική μετάφραση του Λευτέρη Βογιατζή, θα παρουσιάσουν για 6 μοναδικές παραστάσεις, στο Θέατρο Σφενδόνη, η Δανάη Καρούμπη και η Ανθή Κολέση. Μια ομάδα νέων ηθοποιών ζωντανεύει το κείμενο του Ρώσου λογοτέχνη. Την πρωτότυπη μουσική της παράστασης υπογράφει ο The Boy.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:  Ένας άνδρας σε απόγνωση προσπαθεί, μέσα από έναν καταιγιστικό μονόλογο σε πρώτο πρόσωπο, να ξετυλίξει το κουβάρι των αναμνήσεών του. Η γυναίκα του έχει μόλις αφαιρέσει τη ζωή της. Στο μυαλό του σαραντάχρονου άνδρα οι σκέψεις διαδέχονται η μία την άλλη με πυρετώδη τρόπο. Ένα βασανιστικό ερώτημα στοιχειώνει τον νου του: «Γιατί;». Η λογική μπερδεύεται με το συναίσθημα κι εκείνος πασχίζει να ξεδιαλύνει τι δεν πήγε καλά στο αρχικό σχέδιό του: παντρεύτηκε μια δεκαεξάχρονη κοπέλα, απλοϊκή, ήρεμη και ευγενική, με σκοπό να τη μεταμορφώσει στην ιδανική σύζυγο που θα μοιραζόταν το μέλλον της μαζί του. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό, το σχέδιο αρχίζει να καταρρέει και ο γάμος διαλύεται. Τη στιγμή που είναι πια πολύ αργά, ο άνδρας αναρωτιέται: «Δύο τη νύχτα. Τα μποτινάκια της εκεί, πλάι στο κρεβάτι, λες και την περιμένουν… Όχι, σοβαρά, αύριο όταν την πάρουν, τι θ’ απογίνω;».

Σκηνοθετικό σημείωμα: «Με την παράσταση μας επιχειρούμε να πλησιάσουμε τα ερωτήματα που προκύπτουν από την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας. Η δουλειά μας είναι να δώσουμε χώρο στην ιστορία και τα γεγονότα της να υπάρξουν, χωρίς να προσδοκούν μια εξήγηση, μια τελική απάντηση για κάθε ερώτημα. Κι ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκι γράφει ένα έργο για την αυτοκτονία – φαινόμενο συχνό και αυξανόμενο εκείνη την εποχή στη Ρωσία- όχι για να την εξηγήσει, αλλά για να την αγγίξει.

– Κλείσε το παράθυρο.

– Γιατί;

– Θα κρυώσεις. Μ’ αγαπάς;

– Τί είναι αυτή η σκέψη;

– Μόνο πέντε λεπτά.

– Δηλαδή ένα κουταλάκι του γλυκού;

– Κλείσε το παράθυρο. Πού ήμουν όλο το χειμώνα;

– Ήμουν μαζί με την ψυχή μου εγώ;

– Μα είμαστε κιόλας στα μισά του Απρίλη!

– Το ακούτε;

– Όχι, σοβαρά, κλείσε το παράθυρο. Μ’ αγαπάς;

– Να περιμένουμε να ξημερώσει η μέρα;»

Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση

 

Συντελεστές:

Μετάφραση: Λευτέρης Βογιατζής

Σκηνοθεσία: Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση

Βοηθοί Σκηνοθετών: Σίλια Μπισιώτη, Λαζάρια Φράγκου

Σκηνογράφος: Δάφνη Ηλιοπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Έλσα Σίσκου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: The Boy

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Κοστούμια: Ανθή Κολέση

Αφίσα: Ιωάννης Χαριτίδης

Οργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής: Εταιρεία Θεάτρου HËW

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν: Μάρω Γκόρτσου, Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση, Νικηφόρος Κουγιουμτζόγλου, Λεωνίδας Μπακάλης, Γιώργος Μπουφίδης

Ευχαριστούμε για τη πολύτιμη στήριξη και βοήθειά τους, την Εύη Σαουλίδου και την Ειρήνη Λεβίδη.

 

Πληροφορίες:

«Η Ήμερη»

του Φ. Ντοστογιέφσκι

Πρεμιέρα 27/10

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Για 6 παραστάσεις

Θέατρο Σφενδόνη

Θέατρο Σφενδόνη,

Μακρή 4, Ακρόπολη

 

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Σφενδόνη Ντοστογιέφσκι
