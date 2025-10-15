Η μεγάλη επιστροφή! Αυτός θα είναι ο παρουσιαστής του Εθνικού Τελικού για την Eurovision 2026

Μια μεγάλη διαφορά θα δούμε στη φετινή Eurovision 2026 μιας και η ΕΡΤ θα διοργανώσει δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα «Real Life», το μεγάλο project θα ανατεθεί σε εταιρεία παραγωγής, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα δημοσιευθεί η προκήρυξη που θα προσκαλεί παραγωγούς να καταθέσουν προτάσεις για τα δύο υπόλοιπα projects.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Ματαιώθηκε η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει «κλειδώσει» ο παρουσιαστής του Εθνικού Τελικού και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ένας γνώριμος παρουσιαστής αλλά και σεναριογράφος με εμπειρία στον θεσμό.

Ωστόσο, η αναζήτηση συμπαρουσιαστή συνεχίζεται, με επικρατέστερο σενάριο ο Γιώργος Καπουτζίδης να συνοδεύεται και από άλλο ένα άτομο διαφορετικό σε κάθε ημιτελικό.

Θυμίζουμε ότι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, επέστρεψαν στον σχολιασμό του κορυφαίου Διαγωνισμού Τραγουδιού το 2025. Οι δύο σχολιαστές ένωσαν και πάλι τις πένες και τις φωνές τους για να μεταφέρουν τον παλμό του 69ου Διαγωνισμού της Eurovision, που έγινε στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Και επίσημα η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας – Πόσα τραγούδια θα προκριθούν