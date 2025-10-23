Η North West ξανά στο επίκεντρο των social media εξαιτίας του νέου της look

Η κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West κάνει ξανά τον δικό της fashion buzz, με ένα αμφιλεγόμενο look που δίχασε το διαδίκτυο

Η North West, η 12χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των social media με ένα εντυπωσιακά τολμηρό νέο στιλ. Πρόσφατα, παρακολούθησε μια συναυλία του OsamaSon με φίλους, προκαλώντας συζητήσεις για την επιλογή της να φορέσει ψεύτικα τατουάζ στο πρόσωπο, έντονους μπλε φακούς επαφής και ψεύτικο σκουλαρίκι στη μύτη.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό TikTok της North την έδειξαν να ολοκληρώνει το look με μπλε πλεξούδες με γκλίτερ, έντονες ψεύτικες βλεφαρίδες, σχέδια χέννα στα χέρια και αντίστοιχο μπλε μανικιούρ. Το outfit της περιλάμβανε μια φαρδιά μαύρη μπλούζα με σχέδια και πολλά κολιέ, ανάμεσά τους και μια διαμαντένια αλυσίδα Vivienne Westwood. Η North πόζαρε μαζί με δύο φίλες της, που είχαν συντονίσει τα outfits τους σε συμπληρωματικά χρώματα.

Οι αντιδράσεις στα social media

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media υπήρξαν αντιδράσεις για το νέο look της North. Κάποιοι σχολίασαν επικριτικά την ηλικία της και την ανατροφή της, γράφοντας σχόλια όπως «Ηλικία 12, κακή ανατροφή, έχει χαθεί το παιδί εδώ και καιρό» ή «Αυτό είναι τρομακτικό». Άλλοι αντέδρασαν με χιούμορ, όπως «Τι στο καλό κάνει η North West;» ή «Εγώ είμαι 15 και η μαμά μου δεν με αφήνει καν να βάλω ένα απλό σκουλαρίκι στη μύτη».

Υπήρξαν όμως και υπερασπιστές της North, που τόνισαν την προσωπικότητά της και την ομοιότητά της με τον πατέρα της. «Είναι κόρη του μπαμπά της. Παραπονιέστε ότι κάνει πολλά; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν αν έμοιαζε με τη Kim», έγραψε κάποιος, ζητώντας να αφήσουν το κορίτσι να εκφραστεί.

Η Kim Kardashian μιλά για τις επιλογές της

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την παραδοχή της Kim Kardashian ότι έχει κάνει λάθη με κάποιες επιλογές της κόρης. Το καλοκαίρι, η reality star είχε δεχτεί κριτική για το ότι είχε ντύσει την North με κορσέ κατά την έξοδό τους στη Ρώμη.

Στο podcast Call Me Daddy, η Kim εξήγησε πως ακόμα μαθαίνει ως μητέρα και τόνισε την επιθυμία της κόρης της να πειραματιστεί με το στιλ της. «Είναι πολύ δύσκολο, γιατί όλα τα άλλα παιδιά φορούν τα ίδια πράγματα. Όταν όμως η κόρη μου θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, λέω ‘ΟΚ, δεν θα το φορέσουμε ξανά’. Συνήθως ντύνεται tomboy, αλλά ήθελε να φορέσει ό,τι φορούσαν οι φίλες της», είπε.

Η Kim πρόσθεσε πως, παρά τις προκλήσεις, η North είναι «καλό και γλυκό κορίτσι», και πως η δημιουργικότητά της πρέπει να προστατεύεται. Όταν η North πρωτοεμφανίστηκε με μπλε μαλλιά, οι αντιδράσεις ήταν ανάμικτες, αλλά όπως αποκάλυψε η μητέρα της, η ίδια η North αντέδρασε με αυτοπεποίθηση.

Η Kim έκλεισε τον σχολιασμό της υπενθυμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς παιδιών αυτής της ηλικίας, ζητώντας κατανόηση για την προσπάθειά της να ισορροπήσει την πειθαρχία με την ελευθερία της κόρης της να εκφραστεί και να ανακαλύψει την προσωπικότητά της.

