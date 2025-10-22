MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 22.10.2025

Η Kim Kardashian εντυπωσιάζει με vintage Dior φόρεμα στην πρεμιέρα του «All’s Fair»

kim_kardashian
Η Kim Kardashian μαγνητίζει τα βλέμματα στο Παρίσι με μια κομψή, vintage εμφάνιση στην πρεμιέρα της σειράς "All's Fair
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εποχή των εντυπωσιακών εμφανίσεων στο κόκκινο χαλί συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Κάθε νέα σειρά ή ταινία φέρνει μαζί της όχι μόνο τη λάμψη των προβολέων αλλά και τη μαγεία της μόδας, καθώς οι σταρ επιλέγουν look που κάνουν δηλώσεις και εμπνέουν. Το κόκκινο χαλί γίνεται έτσι ένας χώρος όπου η προσωπικότητα, το στιλ και η δημιουργικότητα συναντιούνται σε κάθε εμφάνιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Kim Kardashian κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας σειράς «All’s Fair» στο Παρίσι, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τα γενέθλιά της με τη λάμψη της εκδήλωσης. Το baby blue vintage φόρεμα Dior από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2000 του John Galliano αναδείκνυε τη σιλουέτα της, με ανοικτή λαιμόκοψη, εφαρμοστό κορσέ και φούστα mermaid, ενώ τα κοντά μανίκια προσέδιδαν μια ρομαντική αίσθηση φινέτσας.

Kim Kardashian
Διάβασε επίσης: Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian συνεχίζεται! Η «χρυσή» αγορά που έκανε δίπλα από το σπίτι της

Στο μακιγιάζ της επέλεξε ένα διακριτικό αλλά ρομαντικό look: ροδαλά μάγουλα, winged eyeliner, γυαλιστερά χείλη και sleek σινιόν που ολοκλήρωνε αρμονικά το σύνολο.

Η μητέρα της, Kris Jenner, την συνόδευσε με vintage τουαλέτα Oscar de la Renta και εντυπωσιακά κοσμήματα, δημιουργώντας ένα λαμπερό mother-daughter δίδυμο. Η εμφάνιση στο Παρίσι ακολούθησε λίγες μέρες μετά τη δραματική παρουσία της στο Academy Museum Gala, όπου είχε καλυφθεί με nude couture φόρεμα Maison Margiela, αποδεικνύοντας ξανά την ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στη φινέτσα και τη θεατρικότητα.

kim_kardashian
Παράλληλα, συνεχίζει την πορεία της στην υποκριτική, πρωταγωνιστώντας στη σειρά «All’s Fair» ως Allura Grant, ιδιοκτήτρια νομικής εταιρείας. Δηλώνει έτοιμη για νέα projects και δεύτερη σεζόν, επιβεβαιώνοντας ότι η μόδα, η προσωπική έκφραση και η δημιουργικότητα δεν έχουν όρια.

Διάβασε επίσης: Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all's fair»

