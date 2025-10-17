Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all’s fair»

Το Hollywood φόρεσε τα καλά του το βράδυ της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, για την πρεμιέρα της νέας σειράς του Ryan Murphy, «All’s Fair». Ανάμεσα στις λαμπερές παρουσίες, η Kim Kardashian ξεχώρισε με μια fashion-forward εμφάνιση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο DGA Theater Complex του Λος Άντζελες και συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας, ενώ η Kardashian «έκλεψε» όλα τα φλας με μια couture δημιουργία.

Η 44χρονη επιχειρηματίας και πρωταγωνίστρια της σειράς επέλεξε ένα structured τουαλέτα Schiaparelli Couture από τη συλλογή Άνοιξη 2025. Το φόρεμα, με nude σατέν βάση και μαύρη τούλινη επικάλυψη, είχε halter γραμμή και εντυπωσιακό dropped ball τελείωμα, ενώ η twisted σατέν λεπτομέρεια στη βάση πρόσθετε έναν δραματικό τόνο. Το look ολοκληρώθηκε με ένα διακριτικό updo, σκουλαρίκια από διαμάντι και ένα μακιγιάζ που κινήθηκε σε φυσικούς τόνους, αφήνοντας το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει.

Στο πλευρό της βρέθηκε η μητέρα της, Kris Jenner, η οποία επέλεξε ένα butter yellow mini φόρεμα σε blazer γραμμή από τον οίκο Givenchy, με μαύρα καλσόν και τακούνια στιλέτο. Μαζί πόζαραν στο κόκκινο χαλί πλάι στις Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts και Teyana Taylor, όλες συμπρωταγωνίστριες της Kardashian στη νέα παραγωγή του Murphy.

Η σειρά «All’s Fair» ακολουθεί την Allura Grant, μια επιτυχημένη δικηγόρο διαζυγίων και ιδιοκτήτρια ενός all-female law firm, με την Kardashian να υποδύεται τον ρόλο με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Η ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE για την εμπειρία της, λέγοντας: «Δεν υπάρχουν όρια σε όσα μπορείς να δοκιμάσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξεκινήσεις».

Με την εμφάνισή της, η Kim Kardashian απέδειξε πως γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει κάθε red carpet στιγμή σε αφήγηση, είτε μέσα από τη μόδα, είτε μέσα από τους ρόλους που επιλέγει να ενσαρκώσει.

