Food 17.10.2025

Ξέχνα τις τηγανιτές: Η τάρτα πατάτας γίνεται το νέο viral food trend του TikTok

τάρτα πατάτας
Οι food creators δείχνουν πώς η πατάτα γίνεται ο πρωταγωνιστής του πιάτου και όχι απλώς συνοδευτικό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για πολλά χρόνια, οι τηγανιτές και οι βραστές πατάτες θεωρούνταν το πιο άνετο και εύκολο φαγητό στα τραπέζια μας όμως πλέον η γαστρονομική κοινότητα στο TikTok δείχνει ότι οι πατάτες έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες μιας και μπορούν να γίνουν πιο δημιουργικές, πιο υγιεινές και πιο όμορφες.

Το trend που κάνει χαμό στα social media αυτή τη στιγμή είναι η τάρτα πατάτας: ένας τρόπος να μεταμορφώσεις μια απλή πατάτα σε πιάτο γεμάτο στυλ και γεύση, φτιαγμένο εύκολα στο σπίτι.

τάρτα πατάτας
Τι είναι η τάρτα πατάτας και γιατί έχει ξετρελάνει το TikTok

Η συνταγή είναι απλή και προσιτή:

  • Βράζεις τις πατάτες και τις κάνεις πουρέ.
  • Χρησιμοποιείς αυτόν τον πουρέ σαν βάση σε ταψί (σαν κρούστα για τάρτα).
  • Ψήνεις μέχρι να γίνει τραγανή η βάση.
  • Προσθέτεις γαρνιτούρες (toppings): τυρί, λαχανικά, ζαμπόν ή και… γλυκές επιλογές, όπως μήλο με κανέλα.

Το αποτέλεσμα είναι μια χρυσαφένια και τραγανή βάση, που θυμίζει gourmet δημιουργία, αλλά φτιάχνεται χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.

τάρτα πατάτας
Γιατί οι χρήστες του TikTok τη λατρεύουν

  • Ευκολία: Λίγα υλικά, απλό μαγείρεμα.
  • Δημιουργικότητα: Μπορείς να την προσαρμόσεις σε πολύ διαφορετικά γούστα, αλμυρό ή γλυκό.
  • Όψη: Κάθε τάρτα έχει αισθητικό αποτέλεσμα που φαίνεται σαν να προέρχεται από επαγγελματική κουζίνα.
τάρτα πατάτας
Η πατάτα με νέα… αποστολή

Η τάρτα πατάτας δεν είναι μόνο ωραία «για εμφάνιση», αλλά έχει και υγιεινά χαρακτηριστικά. Δεν απαιτεί τηγάνισμα, μπορεί να περιλαμβάνει cottage cheese, λαχανικά, ελαιόλαδο -υλικά που βελτιώνουν τη διατροφική της αξία. Έτσι, μετατρέπεται σε μια ισορροπημένη επιλογή για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή ένα ελαφρύ δείπνο. Αν θες συνδυασμό γεύσης, ομορφιάς και… viral appeal, αυτή η τάρτα είναι must.

@frederikkewaerens Here is another potato tart This tart is with leeks, bacon, onion, eggs and cheese The tart is naturally gluten free because of the potato pie crust It’s perfect to serve for dinner or lunch! Get the recipe on my blog – link in bio #nemaftensmad #nemmad #potatoepie #kartoffeltærte ♬ original sound – Stan 🙂

Μπορεί να σε βοηθήσει να χάσεις βάρος;

Είναι πιθανό! Αν θελήσεις, ναι αλλά υπό προϋποθέσεις. Διατηρώντας τις θερμίδες υπό έλεγχο, επιλέγοντας πιο ελαφριά υλικά και περιορίζοντας το λίπος, η τάρτα πατάτας μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα διατροφής χωρίς να σε… φορτώνει.

τάρτα πατάτας
