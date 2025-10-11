Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food

Όλοι έχουμε εκείνες τις μέρες που το σώμα ζητάει κάτι λαχταριστό, «αρνητικό» σαν junk food -πίτσα, burger, τηγανητές πατάτες. Αντί να παραγγείλεις και να ξοδεύσεις, τι θα έλεγες να το φτιάξεις μόνος/η; Το DIY junk food δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα είναι πανάκριβα ή ότι θα προσθέσεις περιττές θερμίδες. Με σωστές επιλογές και μικρές παραλλαγές, μπορείς να απολαύσεις κάτι που μοιάζει με fast food αλλά είναι πιο φιλικό προς την υγεία, το πορτοφόλι και το σώμα σου.

Παρακάτω θα δεις μερικές ιδέες και συμβουλές για το πώς να μετατρέψεις τα αγαπημένα σου «αμαρτωλά» πιάτα σε homemade εκδοχές που δεν στερούνται απόλαυσης.

Διάβασε επίσης: Αυτό το σνακ μοιάζει υγιεινό αλλά φουσκώνει ύπουλα την κοιλιά σου

Burger στο σπίτι

Αν σου αρέσει το juicy burger από delivery, βάλε το χέρι σου στην κουζίνα. Χρησιμοποίησε άπαχο κιμά (κοτόπουλο, μοσχάρι ή φυτικό), ψήσε το στον φούρνο ή στο grill για να αποφύγεις το πολύ έλαιο. Αντί για λευκό ψωμί, διάλεξε ψωμί ολικής άλεσης ή ψωμάκι χωρίς ζάχαρη. Πρόσθεσε πολλά λαχανικά όπως μαρούλι, ντομάτα και πιπεριές. Μικρό κόλπο: αντικατέστησε τη μαγιονέζα με ελαφριά σως γιαουρτιού ή άπαχο τυρί, για να κρατήσεις τη γεύση χωρίς το έξτρα λίπος.

«Pizza party» DIY

Αν λατρεύεις πίτσα, αντί να την πάρεις έτοιμη, φτιάξε τη δική σου. Απλό ζυμάρι ή και σκεύος πίτσας έτοιμο (βάση) αρκεί. Πίτσα με βάση το ψωμί, σάλτσα ντομάτας, λίγη μοτσαρέλα ή άλλο ελαφρύ τυρί, και topping της αρεσκείας σου (μανιτάρια, κοτόπουλο, πιπεριές, κρεμμύδι). Απόφυγε τις υπερβολές με πολύ λιπαρά τυριά, λουκάνικα, και βαριά αλλαντικά.

Τηγανητές πατάτες – oven style

Οι πατάτες τηγανητές είναι κλασικό junk food όνειρο. Για DIY εκδοχή, κόβεις πατάτες σε λεπτές φέτες, τις βάζεις σε μπολ με λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και κάποιο μπαχαρικό όπως πάπρικα ή ρίγανη, και τις ψήνεις στον φούρνο μέχρι να γίνουν τραγανές. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο-λαχταριστές, χωρίς το πολύ λάδι ή τηγάνι.

Taco / Wrap σπιτικό

Wraps, tacos ή burritos μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα satisfying. Ξεκίνα με το wrap/τορτίγια ολικής, πρόσθεσε μια πρωτεΐνη της επιλογής (κοτόπουλο, ψάρι, ή και φασόλια αν θες πιο φυτική εκδοχή), πολλά λαχανικά (μαρούλι, καρότο, ντομάτα, κρεμμύδι), και μια σως με βάση το γιαούρτι ή ένα light τσοπ σως, αντί για βαριά σάλτσα. Είναι εύκολο, γρήγορο και μπορείς να το πάρεις μαζί ή να το φας σαν «junk lunch».

Το junk food δεν χρειάζεται να είναι πάντα «κακό». Όταν το φτιάχνεις ο ίδιος/η, μπορείς να το απολαύσεις χωρίς βαριές ενοχές, με πιο υγιεινά υλικά, ελάχιστο λάδι ή φούρνο, και με έμφαση στη γεύση.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Φλούδα μπανάνας: Γιατί δεν πρέπει να την πετάς ποτέ στα σκουπίδια