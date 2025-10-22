MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 22.10.2025

Στο Ντουμπρόβνικ γυρίζεται το φινάλε σειράς OuterBanks

Οι Anthony Crane, Madelyn Cline, Carlacia Grant, Jonathan Daviss και Madison Bailey, βρίσκονται στην πόλη για τις ανάγκες των γυρισμάτων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας άρχισαν τα γυρίσματα της 5ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Outer Banks», όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, Mato Franković. Η νέα σεζόν, που θα είναι και η τελευταία, έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των κατοίκων και των μέσων ενημέρωσης, καθώς οι πρωταγωνιστές της σειράς, μεταξύ των οποίων οι Madelyn Cline, Carlacia Grant, Jonathan Daviss και Madison Bailey, βρίσκονται στην πόλη για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Ο ηθοποιός Anthony Crane ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από τα παρασκήνια, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Ντουμπρόβνικ μαζί με τους συναδέλφους του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, αρκετές σκηνές της σειράς έχουν ήδη κινηματογραφηθεί στον διάσημο πεζόδρομο Στράντουν, μπροστά από τον ναό του Αγίου Βλασίου και το παλάτι Σπόντζα, το οποίο έχει φιλοξενήσει κατά το παρελθόν γυρίσματα παραγωγών όπως τα «Star Wars: The Last Jedi» και «Robin Hood».

Η σειρά «Outer Banks» είναι αμερικανικό εφηβικό δράμα δράσης και περιπέτειας που επικεντρώνεται σε μια ομάδα νεαρών φίλων, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα επικίνδυνο κυνήγι θησαυρού που συνδέεται με την εξαφάνιση του πατέρα του πρωταγωνιστή, John B, τον οποίο υποδύεται ο Chase Stokes. Από την πρεμιέρα της το 2020, η σειρά έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς νεανικές παραγωγές της πλατφόρμας, συνδυάζοντας ρομάντζο και περιπέτεια.

netflix OuterBanks Ντουμπρόβνικ
