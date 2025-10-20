No One Saw Us Leave: Ωδή στη γυναικεία δύναμη η νέα σειρά του Netflix

Από το Μεξικό ως το Ισραήλ, μια μητέρα αψηφά τα πάντα για να ξαναβρεί την οικογένειά της

Το Netflix μας παρουσιάζει τη σειρά «No On Saw Us Leave (Κανείς δεν μας είδε να φεύγουμε)», μια περιορισμένη παραγωγή 5 επεισοδίων, εμπνευσμένη από το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Tamara Trottner.

Η κεντρική ηρωίδα, η Valeria Goldberg, ζει μέσα σε έναν ασφυκτικό γάμο, εντός μιας συντηρητικής εβραϊκής κοινότητας στο Μεξικό. Όταν ο σύζυγός της, Leo Saltzman, φεύγει μαζί με τα δύο παιδιά τους και εξαφανίζεται, η ζωή της παίρνει μια αποφασιστική τροπή. Κανείς δεν τη στηρίζει, κανείς δεν την πιστεύει, οι ψίθυροι αμφισβήτησης πληθαίνουν καθώς η κοινωνία την αφήνει μόνη.

Η Valeria δεν εγκαταλείπει. Από το Μεξικό ως τη Γαλλία, από τη Νότια Αφρική ως το Ισραήλ, με τη βοήθεια ενός πρώην πράκτορα της Mossad, του Elías, θα αναζητήσει τα ίχνη των παιδιών της σε ένα ταξίδι που δοκιμάζει τα όρια της πίστης και της επιμονής.

Η σειρά No One Saw Us Leave αντλεί έμπνευση από αληθινά γεγονότα. Η Tamara Trottner έγραψε το βιβλίο «Nadie nos vio partir», όπου περιγράφει πώς, τη δεκαετία του 1960, ο πατέρας της την πήρε μαζί με τον αδερφό της και τους κράτησε μακριά από τη μητέρα τους για χρόνια. Στην τηλεοπτική εκδοχή, η ιστορία αναπλάθεται μέσα από το βλέμμα της μητέρας, μιας γυναίκας που, σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν φωνή, αποφασίζει να αντισταθεί στη σιωπή και να διεκδικήσει την αλήθεια.

Η Tessa Ia (γνωστή από το Desenfrenadas) ερμηνεύει τη Valeria με δραματικότητα και βάθος. Η θλίψη και η απόγνωση εμφανίζονται στα βλέμματά της και στο σώμα της. Ο Emiliano Zurita ενσαρκώνει τον Leo Saltzman ως μια ψυχρή φιγούρα που νομίζει πως προστατεύει, αλλά στην πράξη καταστρέφει ενώ ο Juan Manuel Bernal συνθέτει το οικογενειακό δίχτυ εξουσίας και σιωπής που περιβάλλει τη Valeria.

Η σκηνοθετική ματιά των Lucía και Nicolás Puenzo (δημιουργοί του Cromo) χαρίζει στην παραγωγή κινηματογραφική αισθητική και κοινωνικό βάθος. Κάθε πλάνο λειτουργεί σχεδόν σαν ποίημα, αποκαλύπτοντας το πώς η πίστη, η εξουσία και η αγάπη μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα πλέγμα ενοχών και αναμνήσεων.

Η σειρά αξίζει την προσοχή σου επειδή θίγει με ευαισθησία τη μητρότητα, τη δύναμη της γυναίκας και τα σκοτεινά σημεία της σιωπής. Αν εκτιμάς σειρές όπως Unorthodox ή When They See Us, θα βρεις εδώ μια αντίστοιχα δυνατή και ανθρώπινη αφήγηση. Και μερικές φορές, αυτοί που «δεν είδαν τίποτα», είναι όσοι απλά δεν ήθελαν να δουν.

