Cinematic eyes: Πώς να φορέσεις το μπλε στα μάτια χωρίς υπερβολές

Η επιστροφή της μπλε σκιάς στα βλέφαρα είναι η πιο κινηματογραφική τάση που μπορείς να υιοθετήσεις φέτος, εύκολα και εντυπωσιακά

Φέτος, οι μπλε σκιές ματιών επιστρέφουν δυναμικά, φέρνοντας μαζί τους τη μαγεία του παλιού σινεμά και των εμβληματικών γυναικείων χαρακτήρων που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή.

Από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 μέχρι τη σύγχρονη αισθητική, το μπλε στα βλέφαρα έχει συνδεθεί με τη δύναμη, τη θηλυκότητα και την υποβλητική ομορφιά, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα ρομαντικό, σαγηνευτικό και λίγο δραματικό.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η «washed denim» εκδοχή, ένας ανοιχτό μπλε τόνος, σχεδόν σαν να έχει «ξεβάψει» από το τζιν, που φωτίζει το βλέμμα χωρίς να υπερβάλλει. Πρόκειται για μια απόχρωση ευέλικτη, κατάλληλη για κάθε χρώμα ματιών και για κάθε τύπο επιδερμίδας, που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ με άψογο αποτέλεσμα.

Το μυστικό για ένα εντυπωσιακό, αλλά διακριτικό αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή με απαλό blending, όχι μόνο στο κινητό βλέφαρο αλλά και λίγο κάτω από τη γραμμή των βλεφαρίδων, δημιουργώντας ένα φυσικό shading που ανοίγει το βλέμμα. Το αποτέλεσμα μπορεί να ολοκληρωθεί με μαύρη μάσκαρα και ένα φυσικό, φωτεινό υπόλοιπο μακιγιάζ. Διακριτικό ρουζ και ελαφρώς γυαλιστερά χείλη για ένα φρέσκο, μοντέρνο look.

Με το σωστό blending και τη σωστή δόση χρώματος, η μπλε σκιά στα μάτια μπορεί να γίνει το statement κάθε look, φέρνοντας μια δόση cinema-glam στην καθημερινότητά σου.

Με την άφιξη της νέας σεζόν, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να πειραματιστείς με αυτή την iconic τάση και να αναδείξεις μια νέα εκδοχή του εαυτού σου μέσα από τα βλέφαρά σου.

Maybelline Color Tattoo 24H Eye Stix

NYX Professional Makeup Ultimate Shadow παλέτα σκιών

ERRE DUE Matte Eye Shadow

ERRE DUE Matte Eye Shadow

Essence Σκιά ματιών Soft Touch Duo

