MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 20.10.2025

Cinematic eyes: Πώς να φορέσεις το μπλε στα μάτια χωρίς υπερβολές

mple_skia
Η επιστροφή της μπλε σκιάς στα βλέφαρα είναι η πιο κινηματογραφική τάση που μπορείς να υιοθετήσεις φέτος, εύκολα και εντυπωσιακά
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος, οι μπλε σκιές ματιών επιστρέφουν δυναμικά, φέρνοντας μαζί τους τη μαγεία του παλιού σινεμά και των εμβληματικών γυναικείων χαρακτήρων που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή.

Από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 μέχρι τη σύγχρονη αισθητική, το μπλε στα βλέφαρα έχει συνδεθεί με τη δύναμη, τη θηλυκότητα και την υποβλητική ομορφιά, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα ρομαντικό, σαγηνευτικό και λίγο δραματικό.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Διάβασε επίσης: Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η «washed denim» εκδοχή, ένας ανοιχτό μπλε τόνος, σχεδόν σαν να έχει «ξεβάψει» από το τζιν, που φωτίζει το βλέμμα χωρίς να υπερβάλλει. Πρόκειται για μια απόχρωση ευέλικτη, κατάλληλη για κάθε χρώμα ματιών και για κάθε τύπο επιδερμίδας, που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ με άψογο αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/beautycrew/

Το μυστικό για ένα εντυπωσιακό, αλλά διακριτικό αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή με απαλό blending, όχι μόνο στο κινητό βλέφαρο αλλά και λίγο κάτω από τη γραμμή των βλεφαρίδων, δημιουργώντας ένα φυσικό shading που ανοίγει το βλέμμα. Το αποτέλεσμα μπορεί να ολοκληρωθεί με μαύρη μάσκαρα και ένα φυσικό, φωτεινό υπόλοιπο μακιγιάζ. Διακριτικό ρουζ και ελαφρώς γυαλιστερά χείλη για ένα φρέσκο, μοντέρνο look.

https://www.instagram.com/eminah.kocak/

Με το σωστό blending και τη σωστή δόση χρώματος, η μπλε σκιά στα μάτια μπορεί να γίνει το statement κάθε look, φέρνοντας μια δόση cinema-glam στην καθημερινότητά σου.

Με την άφιξη της νέας σεζόν, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να πειραματιστείς με αυτή την iconic τάση και να αναδείξεις μια νέα εκδοχή του εαυτού σου μέσα από τα βλέφαρά σου.

Maybelline Color Tattoo 24H Eye Stix

NYX Professional Makeup Ultimate Shadow παλέτα σκιών

ERRE DUE Matte Eye Shadow

ERRE DUE Matte Eye Shadow

Essence Σκιά ματιών Soft Touch Duo

Διάβασε επίσης: Οι 4 συνήθειες που «σκοτώνουν» τις μπούκλες σου και δες πώς θα το διορθώσεις!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Mad Radio 106.2 επέστρεψε! Γνώρισε την dream team της νέας σεζόν

Το Mad Radio 106.2 επέστρεψε! Γνώρισε την dream team της νέας σεζόν

20.10.2025
Επόμενο
No One Saw Us Leave: Ωδή στη γυναικεία δύναμη η νέα σειρά του Netflix

No One Saw Us Leave: Ωδή στη γυναικεία δύναμη η νέα σειρά του Netflix

20.10.2025

Δες επίσης

Academy Museum Gala 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί
Fashion

Academy Museum Gala 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

20.10.2025
Αν φοράς αυτά τα trends, τότε ξέρεις από μόδα
Fashion

Αν φοράς αυτά τα trends, τότε ξέρεις από μόδα

20.10.2025
Η μηλόπιτα που φτιάχνεις με ό,τι έχεις στην κουζίνα σου
Food

Η μηλόπιτα που φτιάχνεις με ό,τι έχεις στην κουζίνα σου

19.10.2025
Single για πάντα! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που τρέμουν τη δέσμευση
Life

Single για πάντα! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που τρέμουν τη δέσμευση

19.10.2025
Είναι τελικά κακό να «σπάμε» τα δάχτυλά μας; Τι απαντά η επιστήμη
Life

Είναι τελικά κακό να «σπάμε» τα δάχτυλά μας; Τι απαντά η επιστήμη

19.10.2025
Τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν έως το 2034 εξαιτίας της τεχνολογίας
Life

Τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν έως το 2034 εξαιτίας της τεχνολογίας

19.10.2025
Δεν έχεις χρόνο να συμμαζέψεις; 20 λεπτά αρκούν για να κάνεις θαύματα
Life

Δεν έχεις χρόνο να συμμαζέψεις; 20 λεπτά αρκούν για να κάνεις θαύματα

19.10.2025
Η καλύτερη ώρα για πρωινό: Γιατί δεν έχει σημασία μόνο το τι τρως αλλά και το πότε
Life

Η καλύτερη ώρα για πρωινό: Γιατί δεν έχει σημασία μόνο το τι τρως αλλά και το πότε

19.10.2025
Booking.com Ταξιδιωτικές Προβλέψεις 2026 – Η νέα εποχή του απόλυτα προσωπικού ταξιδιού
Life

Booking.com Ταξιδιωτικές Προβλέψεις 2026 – Η νέα εποχή του απόλυτα προσωπικού ταξιδιού

19.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;