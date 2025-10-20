Το Mad Radio 106.2 επέστρεψε! Γνώρισε την dream team της νέας σεζόν

Από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, το Mad Radio 106.2 επιστρέφει στον αέρα πιο φορτσάτο από ποτέ και… πατάει play στη νέα σεζόν! Νέοι ρυθμοί, δυνατά vibes, θετική ενέργεια και ραδιοφωνική τρέλα – όλα όσα αγαπάς, τώρα ακόμα πιο δυνατά.

Με την υπογραφή των Γιάννη Τουμπάνου, Φαίης Βώκου, Αντιγόνης Βιντιάδη, Πέτρου Τριανταφύλλου, Κατερίνας Ψύχα, Γιάννη Χατζηγεωργίου, Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου και Αντώνη Δημητριάδη το πρόγραμμα ανανεώνεται, αλλά παραμένει… απόλυτα Mad!

Οι εκπομπές γυρίζουν το volume στο max και οι παραγωγοί παίρνουν τα μικρόφωνα με την τρέλα και τον αυθορμητισμό που απογειώνει τις μέρες μας. Από καυτές μουσικές επιτυχίες μέχρι επικά on-air στιγμιότυπα, το Mad Radio 106.2 είναι ξανά εδώ, έτοιμο να κάνει το repeat στην αγαπημένη σου συνήθεια!

Το who is who των ραδιοφωνικών παραγωγών του Mad Radio 106.2

Γιάννης Τουμπάνος

Ο Γιάννης Τουμπάνος είναι ένας από τους πιο έμπειρους και αναγνωρίσιμους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Αθήνας. Από το 2005, έχει διαγράψει μια σταθερά ανοδική πορεία στα ερτζιανά, συνεργαζόμενος με μερικούς από τους σημαντικότερους μουσικούς σταθμούς της πόλης, όπως ο Athens DeeJay 95.2 και ο Kiss 92.9. Με χαρακτηριστικό του γνώρισμα τη θετική ενέργεια και την αμεσότητα στην επικοινωνία, ο Γιάννης έχει δημιουργήσει ένα δικό του, αυθεντικό στυλ που συνδυάζει mainstream μουσική, έξυπνα σχόλια και καλή διάθεση.

Από το φθινόπωρο του 2024 ανήκει στην ομάδα του Mad Radio 106.2, αναλαμβάνοντας την καθημερινή ζώνη 10:00–13:00. Η εκπομπή του συγκεντρώνει όλες τις νέες κυκλοφορίες της pop & dance σκηνής, παρουσιάζει τις τάσεις της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας και φέρνει στον αέρα την ενέργεια μιας παρέας που ξέρει να περνά καλά. Με το πάθος του για τη μουσική και τη φυσική του επικοινωνία, ο Γιάννης Τουμπάνος συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να φτιάχνει τη διάθεση των ακροατών, κάθε μέρα, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Τον ακούς καθημερίνα 10:00 – 13:00 στο Mad Radio 106, 2.

3 fun facts για τον Γιάννη Τουμπάνο:

1. «Μπορώ να κάνω μια ιδέα να ακουστεί. Είτε είναι spot, εκπομπή ή slogan, το μυαλό μου σκέφτεται πάντα σε ραδιοφωνικούς ρυθμούς»

2. «Προσπαθώ εδώ και χρόνια να πάω γυμναστήριο, αλλά σχεδόν πάντα χάνομαι στη διαδρομή και καταλήγω σε κάποιο φαγάδικο, συνήθως street food»

3. «Δεν θυμάμαι ποτέ πού άφησα τα κλειδιά μου αλλά θυμάμαι ποιο remix παίζει trend στο TikTok»

«Ανάλογα με τις φεγγάρια μου, σίγουρα όμως τίποτα διαιτητικό! Τον τελευταίο καιρό τελειώνω το διδακτορικό μου στα smashed burgers. Έχω μεταπτυχιακά σε pizza, pasta και εννοείται στα γλυκά! Πάντα υπάρχει χώρος για παγωτό» Αγαπημένος καλλιτέχνης: «Δεν έχω έναν συγκεκριμένο αγαπημένο καλλιτέχνη. Αν θα μπορούσα να πάω για φαγητό με κάποιον καλλιτέχνη, θα επέλεγα τον DJ Khaled ή τον Jason Derulo, διακοπές θα πήγαινα με την Dua Lipa, για καφέ με τον Harry Styles, shopping με την Lady Gaga, ενώ cinema θα πήγαινα σίγουρα με την Taylor Swift με popcorn ΚΑΙ nachos. Aν τώρα έπρεπε να πάω σε μια συναυλία, ίσως από FOMO θα πήγαινα σε συναυλία Rolling Stones».

«Δεν έχω έναν συγκεκριμένο αγαπημένο καλλιτέχνη. Αν θα μπορούσα να πάω για φαγητό με κάποιον καλλιτέχνη, θα επέλεγα τον DJ Khaled ή τον Jason Derulo, διακοπές θα πήγαινα με την Dua Lipa, για καφέ με τον Harry Styles, shopping με την Lady Gaga, ενώ cinema θα πήγαινα σίγουρα με την Taylor Swift με popcorn ΚΑΙ nachos. Aν τώρα έπρεπε να πάω σε μια συναυλία, ίσως από FOMO θα πήγαινα σε συναυλία Rolling Stones». Ποιο είναι το τραγούδι που θέλει να παίζει όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο: « Όταν μπαίνω σε ένα δωμάτιο, το τραγούδι που ΠΡΕΠΕΙ να παίζει είναι το “I’m sexy and I know it” από LMFAO… εννοείται θα μπω στο δωμάτιο χορεύοντας.»

« Όταν μπαίνω σε ένα δωμάτιο, το τραγούδι που ΠΡΕΠΕΙ να παίζει είναι το “I’m sexy and I know it” από LMFAO… εννοείται θα μπω στο δωμάτιο χορεύοντας.» Ποιο είναι το τραγούδι που εύχεται να ακούσει όταν ανοίγει το ραδιόφωνο: «Όταν ανοίγω το ραδιόφωνο θέλω να ακούσω κάτι χαρούμενο, χορευτικό, κάτι να μου φτιάξει τη διάθεση. Αν βάλεις Calvin Harris & Clementine Douglas με το Blessings με έχεις κερδίσει!»

Αντιγόνη Βιντιάδη

Αν μπορούσε να ζει με χορό, ζυμαρικά, Netflix, τον Γιώργο δίπλα να μιλάει για draft και τον γιο της να την κοιτάει πονηρά και να της χασκογελάει σε μια άδεια παραλία της Κάσου, εκεί θα τη συναντούσες! Προς το παρόν όμως, σου κληρώθηκε το 10 το καλό, γιατί θα την έχεις παρέα κάθε μεσημέρι! Η ίδια σπούδασε Κοινωνική και Ποιμαντική Θεολογία, αλλά η ζωή την οδήγησε σε έναν διαφορετικό δρόμο — εκεί όπου οι ιστορίες έχουν φωνή και οι άνθρωποι ρυθμό. Ξεκίνησε το 2006 στην ΕΡΤ ως δημοσιογράφος και πολύ σύντομα ερωτεύτηκε την έρευνα και το ρεπορτάζ, μέσα από τη «Μηχανή του Χρόνου».

Στη συνέχεια εργάστηκε στην παραγωγή ειδήσεων, ενώ, πιστή στις αντιθέσεις της, ίδρυσε μια εταιρεία με γυναικεία ρούχα. Παράλληλα παρουσίασε μια κωμική εκπομπή στο Netwix και προετοίμαζε το επόμενο βήμα της: τη Andydote, μια εμπορική έκθεση Ελλήνων σχεδιαστών που ένωνε νέους και καταξιωμένους δημιουργούς σε ένα δημιουργικό και ζωντανό περιβάλλον. Το 2015 μπήκε στο πρωινό ραδιόφωνο του Mad και εκεί άναψε η σπίθα της για το μικρόφωνο. Από τότε μετρά δέκα χρόνια ως ραδιοφωνική παραγωγός και σήμερα επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε — στο ραδιόφωνο που αγαπά. Γιατί για εκείνη, τίποτα δεν είναι πιο όμορφο από το να μιλά, να γελά και να συνδέεται με ανθρώπους κάθε μεσημέρι.

Την ακούς καθημερίνα 13:00 – 16:00 στο Mad Radio 106, 2.

3 fun facts για την Αντιγόνη Βιντιάδη:

1. «Είμαι σπιτόγατος και τρελαίνομαι να βλεπω πολλές σειρές ταυτόχρονα»

2. «Έχω πάθος με τον χορό»

3. «Η αγαπημενη μου ασχολία ειναι να με μαθαίνει πράγματα το 2χρονο αγοράκι μου»

«Κάθε είδους μακαρόνια με μια προτίμηση στη τρούφα» Αγαπημένος καλλιτέχνης: «Michael Jackson»

«Michael Jackson» Ποιο είναι το τραγούδι που θέλει να παίζει όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο: «The Way You Make Me Feel»

«The Way You Make Me Feel» Ποιο είναι το τραγούδι που εύχεται να ακούσει όταν ανοίγει το ραδιόφωνο: «Caramela Foureira»

Φαίη Βώκου

Η Φαίη Βώκου έκανε το ραδιοφωνικό της ντεμπούτο το 1996 στον Kiss FM, ανοίγοντας τον δρόμο για μια δυναμική και πολύπλευρη πορεία στα μέσα ενημέρωσης. Από τότε μέχρι σήμερα, η φωνή της έχει ακουστεί σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας, όπως ο Energy 105.5, ο Ρυθμός 94.9, το Νίτρο 102.5 και ο VFM 88.3, αφήνοντας πάντα το προσωπικό της στίγμα στον αέρα.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1997, έκανε το επόμενο βήμα στην τηλεόραση, αναλαμβάνοντας ρόλους παρουσιάστριας, ηθοποιού και δημοσιογράφου. Συνεργάστηκε με μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως το MAD TV, ο Alpha, ο ANT1, το Mega Channel και το Alter, χτίζοντας μια μακρά και πολυδιάστατη παρουσία στη μικρή οθόνη. Απόφοιτη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Pierce College), η Φαίη συνέχισε τις σπουδές της στην Αγγλική Φιλολογία στο Deree, ενώ παράλληλα σπούδασε Υποκριτική στη Δραματική Σχολή Μαίρης Βογιατζή Τράγκα, συνδυάζοντας έτσι την ακαδημαϊκή γνώση με τη δημιουργική έκφραση. Με την εμπειρία, την ενέργεια και την επικοινωνιακή της άνεση, η Φαίη Βώκου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει σε όποιο μέσο κι αν βρεθεί -από τα ραδιοφωνικά στούντιο μέχρι τα τηλεοπτικά πλατό- παραμένοντας πάντα πιστή σε αυτό που αγαπά περισσότερο: την αληθινή επαφή με το κοινό.

Την ακούς καθημερίνα 16:00 – 18:00 στο Mad Radio 106, 2.

3 fun facts για την Φαίη Βώκου:

1. « Ήθελα πάντα να γίνω τραγουδίστρια αλλά οι άλλοι όχι»

2. « Έχω πέσει από άλογο την ώρα των αγώνων με δική του ευθύνη»

3. «Σ ιχαίνομαι το γυμναστήριο αλλά πηγαίνω δύο φορές την εβδομάδα»

Το αγαπημένο μου φαγητό είναι η μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα που φτιάχνει ο μπαμπάς μου» Αγαπημένος καλλιτέχνης: «Δεν μπορώ να διαλέξω μόνο έναν αλλα θα πω George Michael»

«Δεν μπορώ να διαλέξω μόνο έναν αλλα θα πω George Michael» Ποιο είναι το τραγούδι που θέλει να παίζει όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο: « Damn your eyes»

Damn your eyes» Ποιο είναι το τραγούδι που εύχεται να ακούσει όταν ανοίγει το ραδιόφωνο: «Journey- worlds apart«

Πέτρος Τριανταφύλλου

Αν έχεις ανεβάσει την ένταση στο ραδιόφωνο όταν ξεκινάει το The Hits Hot 40, τότε έχεις ήδη γνωρίσει τον Peter On The Top. Με φωνή που ξεχωρίζει και μουσικό ένστικτο που γνωρίζει το soundtrack του σήμερα, ο Πέτρος μετατρέπει κάθε εκπομπή σε εμπειρία. Είναι παρουσιαστής των No1 εκπομπών The Hits Hot 40 και THE MiXX with PETER, που μεταδίδονται από το MAD 106.2 και 35 ακόμη κορυφαίους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, έχουν περισσότερους από 2.1 εκατομμύρια ακροατές και βραβεύσεις σε European Media Innovator Awards, Regional Media Awards, INDIE Awards. Ο Πέτρος συνδέει τη μουσική με την εμπειρία και κάνει επιλεγμένες εμφανίσεις με DJ sets σε φεστιβάλ και clubs στην Ελλάδα και το εξωτερικό. He is BACK! Κάθε μέρα στις 1800 με το MAD Drive και κάθε Weekend με τις εκπομπές The Hits Hot 40 και THE MiXX with PETER. Γιατί, Life Is better At The TOP!

Τον ακούς καθημερίνα 18:00 – 21:00 μαζί με την Κατερίνα Ψύχα, κάθε Σάββατο 11.00-14.00 και Κυριακή 12..00-15.00 στο Hit Hot 40 και κάθε Σάββατο 19.00-20.00 στο Mixx στο Mad Radio 106, 2.

3 fun facts για τον Πέτρο Τριανταφύλλου:

1. «Λατρεύω να ταξιδεύω»

2. «Μου αρέσει να περπατάω στο κέντρο της πόλης μας και να ανακαλύπτω τα κρυμμένα διαμάντια της»

3. «Ψάχνω, βρίσκω και ακούω φανατικά νέους καλλιτέχνες»

«Πατάτες τηγανιτές, δεν μπορώ να αντισταθώ με τίποτα» Αγαπημένος καλλιτέχνης: «Σήμερα η Olivia Dean»

«Σήμερα η Olivia Dean» Ποιο είναι το τραγούδι που θέλει να παίζει όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο: «Let me Entertain you Robbie Williams»

«Let me Entertain you Robbie Williams» Ποιο είναι το τραγούδι που εύχεται να ακούσει όταν ανοίγει το ραδιόφωνο: «Αυτή την εποχή Blessings Calvin Harris».

Κατερίνα Ψύχα

Με περισσότερα από είκοσι χρόνια στο χώρο της επικοινωνίας (από δεκατριώ…) την κέρδισαν η μητρότητα (μάνα ενός bro) και το μικρόφωνο. Η σχέση και με τα δύο υπήρξε καρμική, με το που τα αντίκρισε! Με μία καθημερινότητα μέσα στην τρέλα διαχειρίζεται τα πάντα με υπομονή, επιμονή και παραδόξως χαρά μεγάλη! Συχνά θα την ακούσετε -αντί καλημέρας- να μονολογεί “νεύρα, νεύρα, ΠΟΛΛΑ νεύρα”, σε αυτές τις περιπτώσεις, απλά, κρατήστε αποστάσεις και οοοολα θα πάνε καλά!!!

3 fun facts για την Κατερίνα Ψύχα

1. «Ξέρω όλη τη slug των εφήβων ως μάνα -bro 16χρονου»

2. «Μπορώ να κάνω σανίδα 1,5’ και ταυτόχρονα να μιλάω ακατάπαυστα (ΤΟΣΟ fit…ντάξει και γλωσσού, αν είσαι κακεντρεχής)»

3. «Είμαι επιρρεπής σε περίεργα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Επιτυχία της τελευταίας εβδομάδας: επίθεση από αγριογούρουνο! Οδηγός και αγριογούρουνο υγιείς και ασφαλείς! Ουχί και το αυτοκίνητο»

Τα γεμιστά! Της μαμάς μου, κατά προτίμηση, αλλά λόγω απόστασης, τρώω κι άλλα. ΧΩΡΙΣ κιμά, φυσικά. Τα γεμιστά είναι λαδερό!» Αγαπημένος καλλιτέχνης: « Η ΑΠΟΛΥΤΗ Άννα Βίσση»

Η ΑΠΟΛΥΤΗ Άννα Βίσση» Ποιο είναι το τραγούδι που θέλει να παίζει όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο: « “Τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς” (Μαρινέλα). Τραγούδι -μήνυμα προς τους τοξικούς/ες!»

Ποιο είναι το τραγούδι που εύχεται να ακούσει όταν ανοίγει το ραδιόφωνο: «“Happy” (Pharrell Williams). Μου φτιάχνει το κέφι και με ξεσηκώνει!!!»

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Αν έπρεπε να διαλέξεις έναν καλλιτέχνη που τα κάνει όλα και συμφέρει, αυτός είναι σίγουρα ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από τηλεοπτικές επιτυχίες και live shows, μέχρι μουσική, βιβλία και reality επιβίωσης, ο Γιάννης δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Τον γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά Ταμάμ, τον αγαπήσαμε στο Your Face Sounds Familiar – όπου σάρωσε και βγήκε νικητής – και τον είδαμε να δοκιμάζει τα όριά του στο Survivor, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και η αντοχή του δεν έχουν όρια.

Στη μουσική σκηνή, ανεβαίνει ως main τραγουδιστής των BOTOX, φέρνοντας retro ενέργεια και ανανεώνοντας αγαπημένες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Παράλληλα, οι συνεργασίες του με τα Mad Events τον έχουν φέρει δίπλα σε μεγάλα ονόματα και μπροστά σε χιλιάδες θεατές, εκεί όπου πραγματικά λάμπει: στη σκηνή. Και επειδή ο Γιάννης δεν χωράει σε καλούπια, έκανε το επόμενο βήμα και στη λογοτεχνία. Το βιβλίο του «ΖΙΑΚ – Η Έκλειψη» αγαπήθηκε από το κοινό και αναδείχθηκε σε best seller, ανοίγοντας έναν νέο, φανταστικό κόσμο που φέρει τη δική του υπογραφή. Με λίγα λόγια, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου είναι ένας ολοκληρωμένος performer: δημιουργικός, ανήσυχος και αληθινός. Κάθε του βήμα είναι μια εμπειρία και κάθε του εμφάνιση, μια υπενθύμιση ότι όταν έχεις πάθος, δεν υπάρχει ταβάνι.

Τον ακούς καθημερίνα 21:00 – 24:00 στο Mad Radio 106, 2

3 fun facts για τον Γιάννη Χατζηγεωργίου:

1. «Είμαι σαν τις γάτες επάνω σε πλοίο. Δεν μπορώ το κούνημα ούτε στην κούνια»

2. «Μπορώ να σε ξυπνήσω το βράδυ γιατί θα μου έχει έρθει ένα ολόκληρο τραγούδι που θέλω να το ηχογραφήσω στο κινητό»

3. «Η γυναίκα μου έχει ΠΑΝΤΑ δίκιο»

«Λατρεύω την ιαπωνική κουζίνα και κυρίως το σούσι και μπορώ να το φάω με τσοπστίκς» Αγαπημένος καλλιτέχνης: «Rick Rubin»

«Rick Rubin» Ποιο είναι το τραγούδι που θέλει να παίζει όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο: «Θα ευλογήσω τα γένια μου λέγοντας Substance Running Out of Time»

«Θα ευλογήσω τα γένια μου λέγοντας Substance Running Out of Time» Ποιο είναι το τραγούδι που εύχεται να ακούσει όταν ανοίγει το ραδιόφωνο: «Θα σας πω ένα κομμάτι που όσες φορές κι αν το ακούσω, δεν το βαριέμαι στιγμή και είναι του The Weeknd, I Don’t Wanna Know»

Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Παρόλο που δεν είναι «πρωινός τύπος» η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου κάνει τα Σαββατοκύριακα να ξεκινούν με χαμόγελο, καφέ (decafeine παρακαλώ) και την πιο pop ενέργεια του Mad Radio 106,2. Στην πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου η Νατάσσα κάνει την πιο fun ανασκόπηση της εβδομάδας! Μαζί με καλεσμένους από τον κόσμο των social media και της showbiz, σχολιάζουν, γελάνε και ξαναζούν όλα όσα έγιναν viral στο Μad.gr – από τα πιο τρελά trends μέχρι τα πιο απίθανα στιγμιότυπα της εβδομάδας.

Ως Διευθύντρια του Mad.gr, ξέρει τι είναι trend, τι θα γίνει viral αλλά και τι είναι hot κάθε στιγμή!

Καφές, κουβέντα, μουσική και ακόμη περισσότερη θετική ενέργεια: γιατί έτσι ξεκινάει το σωστό weekend.

Την ακούς κάθε Σάββατο 09.00-11.00 και Κυριακή 10.00-12.00 στο Mad Radio 106,2

3 fun facts για τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου:

1. «Full θετική ενέργεια only -δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ζεις!»

2. «Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει μόνο πως θα το κάνω!»

3. «Στα εμπόδια; Χαμογελάμε, παίρνουμε φόρα και προχωράμε! That’s my mindset

πίτες και σούπες» Αγαπημένος καλλιτέχνης: « Steve Wonder, Teddy Swims»

Steve Wonder, Teddy Swims» Ποιο είναι το τραγούδι που θέλει να παίζει όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο: «Birds of a feather» Billie Eilish

«Birds of a feather» Billie Eilish Ποιο είναι το τραγούδι που εύχεται να ακούσει όταν ανοίγει το ραδιόφωνο: «Bad Dreams» Teddy Swims

Αντώνης Δημητριάδης

Αν μπορούσε να ζει μόνο με ένα φαγητό, σίγουρα θα ήταν τα γεμιστά… Μόνο της μαμάς του.

Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν γιατί είναι ένας από τους διασημότερους Djs της Ελλάδας που έχει εμφανιστεί με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι David Guetta, Swedish House Mafia, Hardwell κ.α., όμως αυτό που δεν ξέρουν είναι πως ήταν… Πρωταθλητής ιστιοπλοΐας. Ίσως για αυτό αγαπάει τόσο το νερό.

Και το guilty pleasure του; Να τρώει σταφιδόψωμο με μαγιονέζα από μικρός.

Αυτός είναι ο AD1 και τον ακούς κάθε Παρασκευή 23.00-23.00 και κάθε Σάββατο 22:00-23:00 στο Mad Radio 106,2.

Η νέα σεζόν του Mad Radio 106.2 ξεκινάει με ακόμα περισσότερη μουσική, γέλιο, εκπλήξεις και… μπόλικη τρέλα! Αν λατρεύεις τις αυθεντικές ραδιοφωνικές στιγμές, τις απρόβλεπτες ατάκες και τα τραγούδια που κολλάνε στο repeat, τότε ξέρεις ήδη πού να συντονιστείς. Γιατί όταν θέλεις feel good vibes και ρυθμό που σε φτιάχνει, το Mad Radio είναι πάντα on air για να σου φτιάχνει τη μέρα και τη διάθεση.

Άνοιξε ραδιόφωνο. Δυνάμωσε ένταση. Ζήσε τη Mad εμπειρία!

