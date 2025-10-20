ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Model Casting Call by Colgate

Τo Mad και η Colgate, χορηγός του MadWalk 2025 by Three Cents, παρουσιάζουν το project Model Casting Call by Colgate και αναζητούν τα πρόπωπα που θα περπατήσουν στο catwalk του μεγαλύτερου fashion and music show της χρονιάς, στις 26 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do.

Για δεύτερη χρονιά, το Model Casting Call by Colgate καλεί όλους όσοι αγαπούν τη μόδα και το modeling και ονειρεύονται να περπατήσουν σε πασαρέλα, να δηλώσουν συμμετοχή και να διεκδικήσουν μια θέση στο act του γνωστού σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου.

Ο τρόπος συμμετοχής είναι απλός. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.madwalk.gr και να δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη φόρμα, μέχρι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Από το σύνολο των συμμετοχών, θα προκύψουν τριακόσιοι (300) τυχεροί που θα κληθούν για το casting, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί.

Κατά τη διάρκεια του casting, με την καθοδήγηση των fashion heroes, Αθηνά Κλήμη και Dr. Chris, οι υποψήφιοι θα περπατήσουν μπροστά στην κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον fashion designer του act, Σωτήρη Γεωργίου, τον Κώστα Ζήση, Fashion Director του MadWalk 2025 by Three Cents και τη Νεφέλη Θεοδότου, Χορογράφο & Creative Director του MadWalk 2025 by Three Cents

Στο τέλος του Model Casting Call by Colgate, θα επιλεγούν δέκα πέντε με είκοσι (15 – 20) φιναλίστ εκ των οποίων δύο (2) νικητές θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του catwalk στο κορυφαίο fashion event της χρονιάς.

Συντονιστείτε στο MAD TV, το MAD Radio 106.2 και τα Social Media του MAD και της Colgate για να τα μάθετε ολα!

1. Αντικείμενο της Ενέργειας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «DAM PRODUCTIONS A.E.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, με ΑΦΜ 997883153 της ΚΕΦΟΔΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής o «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με την ονομασία «MODEL CASTING CALL BY COLGATE» (εφεξής η «Ενέργεια»), η οποία θα διενεργηθεί στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση www.mad.gr / (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Colgate Palmolive» (εφεξής o «Χορηγός»), η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής (οδός Λεωφόρος Αθηνών Πειραιώς αρ.89), με ΑΦΜ 099022484, ΔΟΥ Ε’ Πειραιά.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, διαθέτουν ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενεργό λογαριασμό τουλάχιστον σε ένα εκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram, TikTok συνδεδεμένο με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δια της οποίας θα συμμετάσχουν στην Ενέργεια, έχουν ηλικία άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συμμετοχές ενδιαφερόμενων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, οι οποίες τυχόν υποβάλλονται ούτως ή άλλως κατά ψευδή δήλωση περί της ηλικίας του ενδιαφερομένου, θα ακυρώνονται αυτοδικαίως. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής και ο Χορηγός.

Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής, καθώς και οι εργαζόμενοι του Χορηγού, ή τρίτης εταιρείας που ενεργεί για λογαριασμό τους, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α΄ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους, καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, καθώς και (γ) τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (κατά το άρθρο 128 ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (κατά το άρθρο 129 ΑΚ). Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της Ενέργειας ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των δώρων και/ή συμμετοχής/παρουσίας σε αυτά.

3. Διάρκεια της Ενέργειας

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 20.10.2025 και ώρα 12.00, (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως τις 3.11.2025 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας» και συλλήβδην η «Διάρκεια»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός της Διάρκειας, ήτοι πριν την έναρξη του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη του Διαγωνισμού δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, δεν δεσμεύει τον Διοργανωτή, τη Διαφημιστική και το Χορηγό και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην κλήρωση και την ανάδειξη νικητών.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια.

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2 των παρόντων όρων, κατά την Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην Ενέργεια, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα.

β) Συμπληρώνει την ειδική φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα πρέπει να είναι ταυτόσημη με αυτήν που χρησιμοποιεί ο συμμετέχων για την εγγραφή/σύνδεση του με τον(τους) λογαριασμό(ους) του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), και επιβεβαιώνει, δια επιλογής (κλικ/submit) στο σχετικό πεδίο, ότι επιθυμεί να λάβει μέρος στην Ενέργεια, ότι είναι άνω των 18 ετών, της εν λόγω δήλωσης υπέχουσας θέσης υπεύθυνης δήλωσης συνεπάγουσας τις προβλεπόμενες από τον Νόμο κυρώσεις, ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, επιβεβαιώνει, δια επιλογής (ΝΑΙ/ΟΧΙ) στο σχετικό πεδίο, αν είναι μοντέλο ή όχι, συμπληρώνει το INSTAGRAM account του, το οποίο είναι δημόσιο και ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς της Ενέργειας. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

i. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στην Ενέργεια. Η υποβολή συμμετοχής στην Ενέργεια, κατά τα ανωτέρω, γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Ενέργεια, καθώς και την εγκυρότητά της.

ii. Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος προϋποθέτει τη συναίνεσή του με συγκεκριμένη ενέργεια και την πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου και του κατώτατου ηλιακού ορίου της ενηλικότητας, η οποία συντελείται δια της επιλογής (κλικ) στα ειδικά πεδία των όρων και της ηλικίας και τη συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

iii. Ο Διοργανωτής δύναται να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά του, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή δεν πληροί εν γένει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια.

iv. Κάθε συμμετέχων στην Ενέργεια οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στην Ενέργεια. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα λαμβάνεται υπόψη μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο συμμετέχοντα/λογαριασμό. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου συμμετέχοντος στο σύστημα της Ιστοσελίδας.

Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους πέραν από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων και η υποβολή της αίτησης που απαιτούνται στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου. Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στους οποίους παραπέμπει η σελίδα μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ο Διοργανωτής και ο Χορηγός δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής και ο Χορηγός δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο Χορηγός δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην παρούσα Ενέργεια. Η υποχρέωση του Χορηγού περιορίζεται στην εκτέλεση της Χορηγίας κατά τη διενέργεια της εκδήλωσης και η παρούσα Ενέργεια διενεργείται αποκλειστικά από το Διοργανωτή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, του Χορηγού ουδεμίας ευθύνης φέροντος σχετικά.

5. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Ενέργειας – Αποδοχή του Δώρου

i. Η ανάδειξη των συνολικά τριακοσίων (300) διαγωνιζομένων θα πραγματοποιηθεί από την κριτική επιτροπή την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 στα γραφεία του Διοργανωτή, που βρίσκονται στο Δήμο Παλλήνης, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253 παρουσία Συμβολαιογράφου ή νόμιμου αναπληρωτή.

ii. Για την ανάδειξη των νικητών θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών», ήτοι αυτών για τις οποίες ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω:

iii.

1) Έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω,

2) Πληρούν σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις, που θεμελιώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον όρο 2 ανωτέρω,

3) Ακολουθούν τις οδηγίες που γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες από την Ιστοσελίδα

4) Δεν αποτελούν, κατά την κρίση του Διοργανωτή , προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου (π.χ. μέσω πολλαπλών/εικονικών συμμετοχών),

5) Δεν προσβάλλουν τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και είναι σύμφωνες με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και τους παρόντες όρους συμμετοχής

6) Έχουν υποβληθεί και έχουν καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα εντός της Διάρκειας της Ενέργειας, ως ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

iii. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα λάβουν ως πρώτη επικοινωνία από το Διοργανωτή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση που έχουν παράσχει, το οποίο θα τους ενημερώνει ότι έχουν κληρωθεί ως διαγωνιζόμενοι, και με το οποίο θα καλούνται να επιβεβαιώσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που θα τους υποδειχθεί στο πλαίσιο της αυτής επικοινωνίας (ή με όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο αποφασίσει και επικοινωνήσει δεόντως ο Διοργανωτής) ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα να λάβουν μέρος στο χορευτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Ενέργειας.

iv. Ρητά σημειώνεται ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), την οποία παρείχαν οι συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια θα πρέπει να ταυτίζεται με την καταχωρημένη στον λογαριασμό που διατηρούν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς σε άλλη περίπτωση δεν θα είναι εφικτή η συνέχιση της σχετικής διαδικασίας. Επιπροσθέτως, θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλει για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, της εν λόγω επιβεβαίωσης υπέχουσας θέσης υπεύθυνης δήλωσης συνεπάγουσας τις προβλεπόμενες από τον Νόμο κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

v. Οι τριακόσιοι (300) διαγωνιζόμενοι καλούνται να προσέλθουν με δικά τους έξοδα στο studio του MAD την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 από τις 12.00 μ.μ. έως τις 8.00 μ.μ. .Τους χώρους θα έχει φροντίσει ο Διοργανωτής να επικοινωνήσει μέσω μηνύματος στην δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail) του καθενός, για να διεξαχθεί το “CASTING”.

vi. Από τους τριακόσιους (300) διαγωνιζόμενους θα αναδειχθούν είκοσι (20) επιλαχόντες, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό των οποίων (φωτογραφίες και videos) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα mad.gr . Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, το κοινό θα κληθεί να συμμετάσχει σε ηλεκτρονική ψηφοφορία προκειμένου να επιλέξει το/τα μοντέλο/α που θα συμμετάσχουν στο MADWALK 2025. Κατόπιν της ψηφοφορίας, θα αναδειχθούν από δύο (2) έως πέντε (5) νικητές.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός Νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως Νικητή δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

6. Δώρο

Καθένας από τους συνολικά δύο (2) έως πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα έχουν αναδειχθεί μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο mad.gr, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο MADWALK 2025, περπατώντας σε πασαρέλα καταξιωμένου Έλληνα σχεδιαστή ή σχεδιάστριας μόδας.

Ρητά δηλώνεται ότι καθένας από τους νικητές θα πρέπει να προσέλθει σε τουλάχιστον τέσσερις (4) πρόβες, συμπεριλαμβανομένης και της γενικής πρόβας, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025. Οι συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένα μέρη θα επικοινωνηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο στον καθένα από τους νικητές. Ο δε Διοργανωτής, καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτηθέντα από αυτόν δύνανται ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των νικητών ζητώντας τους να παρουσιάσουν στοιχείο ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή/ και τυχόν άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα τους με βάση τον καταρτισμένο κατάλογο των νικητών και δυνάμενα να τους αποβάλουν από το χώρο της συναυλίας σε περίπτωση μη ταυτοπροσωπίας και σε περίπτωση που δεν το πράξουν άμεσα. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή δεν προσέλθει στις πρόβες ή αρνηθεί να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή άλλη υλική ή ηθική ζημία νικητή και/ή συνοδού του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ή/ και των προβών. Επίσης, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή άλλη υλική ή ηθική ζημία νικητή, καθώς και για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί στο πλαίσιο του casting.Επίσης, ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, κυβερνητικών μέτρων, κλπ) δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί, μερικώς ή ολικώς, η εκδήλωση ή οποιοδήποτε τμήμα/δρώμενο αυτής, καθώς και εν γένει για κάθε τυχόν πράξη η παράλειψη και ως εκ τούτου ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός απαλλάσσονται από κάθε τυχόν ευθύνη, δεδομένου ότι η υποχρέωση του Διοργανωτή εξαντλείται στην παράδοση των εισιτηρίων της εκδήλωσης στους νικητές.

Το Δώρο είναι αυστηρά προσωπικό και ως εκ τούτου οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, μεταβίβασης, εκχώρησης σε τρίτον, παραχώρησης και/ή εν γένει διάθεσής του.

Σε περίπτωση που για την είσοδο στη εκδήλωση «MADWALK 2025» απαιτείται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις/τα ισχύοντα κυβερνητικά μέτρα (π.χ. περί μέτρων προστασίας και περιορισμών λόγω covid -19 κλπ.) οι νικητές να προβούν σε πρόσθετες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις/τα μέτρα αυτές/αυτά, τυχόν μη συμμόρφωσή τους με αυτές/αυτά θα συνεπάγεται αυτοδίκαια την αδυναμία εισόδου τους στη συναυλία.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση

Τα στοιχεία των νικητών της Ενέργειας, δηλαδή το αρχικό γράμμα του μικρού τους ονόματος και το επίθετό τους, θα ανακοινωθούν στους Λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων τους. Με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες σε αυτήν δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι συναινούν στην ανακοίνωση των στοιχείων τους και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη και μη θίγουσα καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.

8. Ευθύνη

i. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν. Η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν υπέχουν καμία ευθύνη για τη διοργάνωση, για τις πρόβες και την εκδήλωση.

ii. Ο Διοργανωτής θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του Δώρου στους νικητές της Ενέργειας. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Δώρων, ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν ευθύνονται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών της Ενέργειας για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

iii. Μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας και της απόδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή, και τυχόν υποχρέωσης της Διαφημιστικής και του Χορηγού σε σχέση με την Ενέργεια, παύει να υφίσταται.

iv. Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου συμμετέχοντα στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν φέρουν καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στην Ιστοσελίδα, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του.

v. Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση καθυστέρησης, αναβολής ή ματαίωσης της εκδήλωσης που συνιστά το Δώρο της Ενέργειας, η οποία μπορεί να επέλθει ακόμα και αναιτιολόγητα και ανά πάσα στιγμή, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

vi. Ο Διοργανωτής, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με το ανωτέρω Δώρο, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.

vii. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης του Διοργανωτή, της Διαφημιστικής και του Χορηγού από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

viii. Το Δώρο που θα αποδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή. Ομοίως, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν υπέχουν καμία ευθύνη.

ix. Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

x. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.

xii. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτού, η συμμετοχή του στην Ενέργεια ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

xiii. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα της Ενέργειας, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους της.

9. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.mad.gr/

10. Προσωπικά Δεδομένα

i. Ο Διοργανωτής, στο πλαίσιο διενέργειας της Ενέργειας και υπό τους ανωτέρω όρους θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας και ενηλικότητα. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής ή/ και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό του δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία πρόσβασης (user name και password) των νικητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρονται στον όρο 5 ανωτέρω.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας της Ενέργειας, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους – προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στην Ενέργεια και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές. Ο Διοργανωτής δύναται ανά πάσα στιγμή και μέχρι τη λήξη της Διάρκειας να ζητήσει από οποιονδήποτε νικητή την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, άδεια οδήγησης).

ii. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή που ενεργούν για λογαριασμό του και αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Διοργανωτή την οργάνωση και διενέργεια της Ενέργειας και παράδοση των Δώρων.

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η συγκατάθεση των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό του Διοργανωτή ή/ και για το σκοπό της παράδοσης του Δώρου στους νικητές.

iii. Διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων εκτός ΕΟΧ δεν λαμβάνει χώρα από τον Διοργανωτή.

iv. Ο Διοργανωτής θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί η Ενέργεια και για έναν επιπλέον (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται.

v. Ειδικά ως προς τα προσωπικά δεδομένα των νικητών, το ονοματεπώνυμό τους, η διεύθυνση και το τηλέφωνό τους, θα διατηρούνται για έξι (6) έτη, για λόγους συμμόρφωσης με την φορολογική νομοθεσία.

vi. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, κατόπιν αιτήματός τους, αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

vii. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

11. Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής δύναται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και ο Χορηγός ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή, της Διαφημιστικής και του Χορηγού ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.