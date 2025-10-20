MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 20.10.2025

Αν φοράς αυτά τα trends, τότε ξέρεις από μόδα

fall_outfit
Οι τάσεις που αγαπούν οι λάτρεις του διαχρονικού στιλ φέτος τον χειμώνα για outfits που παραμένουν πάντα κομψά και σύγχρονα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον κόσμο της μόδας, ο χειμώνας φέρνει πάντα την ευκαιρία να επενδύσουμε σε κομμάτια που συνδυάζουν στιλ, άνεση και διαχρονικότητα. Αν θεωρείς τον εαυτό σου λάτρη του κλασικού στιλ, οι περισσότερες τάσεις μπορεί να φαίνονται προσωρινές ή υπερβολικές. Ωστόσο, ορισμένα χειμερινά trends καταφέρνουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο μοντέρνο και το διαχρονικό, προσφέροντας την τέλεια ευκαιρία να ανανεώσεις τη γκαρνταρόμπα χωρίς να θυσιάσεις την κομψότητα που σε χαρακτηρίζει. Αυτά τα κομμάτια δεν είναι απλώς επιδερμικά trends, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν staples που θα χρησιμοποιείς για χρόνια.

Από statement πανωφόρια έως κασμιρένιες μπλούζες, τα κομμάτια που επιλέγουμε για τον χειμώνα μπορούν να συνδυαστούν με κάθε στιλιστική διάθεση και να προσθέσουν κομψότητα σε κάθε εμφάνιση. Η ομορφιά αυτών των τάσεων έγκειται στο γεγονός ότι παραμένουν πάντα επίκαιρες. Ακόμη κι αν η δημοτικότητά τους ανεβαίνει κατά περιόδους, η αισθητική τους σπάνια ξεπερνάει τα όρια της μόδας, επιτρέποντάς σου να επενδύσεις σε κομμάτια που θα σε συνοδεύουν για πολλά χρόνια.

fashion_xrwmata
https://www.instagram.com/linda.sza/?hl=el

Διάβασε επίσης: Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

Statement πανωφόρια

Τα statement πανωφόρια σε ουδέτερους τόνους ή με ιδιαίτερα cuts είναι το must-have κάθε χειμώνα. Ένα μαύρο δερμάτινο ή ένα παλτό με λεπτομέρειες στα μανίκια μπορεί να απογειώσει οποιοδήποτε outfit, από casual μέχρι formal, και να παραμείνει κομψό για χρόνια.

palto
https://www.instagram.com/aimeesong/

Tailoring

Το tailoring είναι κλασικό, αλλά ποτέ δεν χάνει την αξία του. Σακάκια με μέση, pencil skirts ή tailored παντελόνια μπορούν να φορεθούν σε κάθε περίσταση, ενώ προσφέρουν μια άμεση αίσθηση στιλιστικής ωριμότητας και κομψότητας.

tailoring
https://www.instagram.com/thejodietelford/

Slouchy δερμάτινες τσάντες 

Τα slouchy leather totes είναι το απόλυτο χειμερινό αξεσουάρ. Άνετα, πρακτικά και κομψά, συνδυάζονται τέλεια με κάθε παλτό ή casual outfit, προσθέτοντας μια ελαφριά, μη δομημένη αντίθεση στις γραμμές της εμφάνισης.

slouchy_derma
https://www.instagram.com/bloggers_broadcast/

Κασμιρένιες μπλούζες

Οι κασμιρένιες μπλούζες με crew neck ή ζιβάγκο παραμένουν διαχρονικές. Την ίδια στιγμή, η τάση θέλει να φοριούνται με δημιουργικό τρόπο: δεμένες στη μέση, γύρω από τους ώμους ή ακόμη και στριμωγμένες διαγώνια για layering.

kasmir_mplouza
https://www.instagram.com/infftruofficial/

Animal print

Ένα διακριτικό leopard print μπορεί να αναβαθμίσει ακόμα και το πιο μίνιμαλ χειμερινό look. Είτε σε jacket, είτε σε αξεσουάρ, φέρνει προσωπικότητα και ενδιαφέρον στην εμφάνιση χωρίς να χάνει την κομψότητα.

animal_print_outfit
https://www.instagram.com/joovillar/

Cable knitwear

Οι πλεκτές μπλούζες και φορέματα με cable knit προσθέτουν υφή και πολυτέλεια σε κάθε outfit. Είναι cozy, διαχρονικές και συνδυάζονται εύκολα με όλα τα χειμερινά ρούχα.

cable_plekto
https://www.instagram.com/anoukyve/

Ημιδιαφανείς καλσόν

Το ημιδιαφανείς καλσόν είναι ξανά must-have. Λεπτές και με ελαφριά λάμψη, μπορούν να φορεθούν κάτω από φούστες, φορέματα ή ακόμα και παντελόνια, προσθέτοντας κομψή διακριτικότητα.

kalson
https://www.instagram.com/annelauremais/

Loafers

Τα loafers είναι η απόλυτη επιλογή για κλασικό και καθημερινό chic look. Αν και συχνά βλέπουμε να επανέρχονται ως trend, η κομψότητά τους δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

loafers
https://www.instagram.com/modedamour/

Διάβασε επίσης: Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου

