Gigi Hadid: Η κριτική που δέχτηκε για το σώμα της και η μεγάλη επιστροφή στο Victoria’s Secret Show

Η Gigi Hadid ξανανεβαίνει στην πιο διάσημη πασαρέλα του κόσμου το 2025 και μιλά με ειλικρίνεια για το ταξίδι της από το 2015 μέχρι σήμερα

Δέκα χρόνια μετά το πρώτο της βήμα στην πιο λαμπερή πασαρέλα του κόσμου, η Gigi Hadid επέστρεψε στο Victoria’s Secret Fashion Show με συγκίνηση, αυτοπεποίθηση και βαθιά ευγνωμοσύνη. Το εμβληματικό brand είχε ανακοινώσει την επιστροφή του supermodel με ένα εντυπωσιακό βίντεο στο Instagram, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές και στα μέσα παγκοσμίως.

Στο βίντεο πριν την εμφάνισή της, η Gigi μίλησε για το πώς ένιωσε όταν έκανε το ντεμπούτο της το 2015, μια στιγμή που, όπως αποκάλυψε, είχε ονειρευτεί από έφηβη. «Νομίζω ότι δοκίμασα δύο ή τρεις φορές πριν τα καταφέρω», είπε χαρακτηριστικά, «οπότε μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσα όταν επιτέλους πήρα το πρώτο μου show».

Με δάκρυα στα μάτια, παραδέχτηκε πως η διαδρομή της δεν ήταν εύκολη. «Είμαι τόσο περήφανη για εκείνο το κορίτσι», εξομολογήθηκε. «Ο κόσμος ήταν πολύ σκληρός τότε, όχι μόνο με μένα, αλλά και με όλες τις γυναίκες. Όμως, όταν κοιτάζω πίσω τις φωτογραφίες, βλέπω μια κοπέλα που άξιζε να είναι εκεί. Ήμουν καλή, δούλεψα σκληρά, και το αξίζαμε εκείνο το όνειρο». Για την ίδια, η επιστροφή στο Victoria’s Secret δεν ήταν απλώς ένα επαγγελματικό βήμα, αλλά μια πράξη αυτοδικαίωσης και ενδυνάμωσης, ένα «ευχαριστώ» στον νεαρό της εαυτό που δεν τα παράτησε ποτέ.

Η Gigi Hadid δεν ξεχνά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε όταν πρωτομπήκε στον χώρο της μόδας. Το 2015, μετά το ντεμπούτο της στο Victoria’s Secret Fashion Show, είχε απαντήσει δημόσια στους επικριτές της για το σώμα της, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. «Όχι, δεν έχω το ίδιο σώμα με άλλα μοντέλα. Ναι, έχω καμπύλες, κοιλιακούς, γοφούς και μηρούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ζητάω ειδική μεταχείριση», είχε γράψει τότε, προσθέτοντας πως «η μόδα αλλάζει, και πρέπει όλοι να είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή που ήδη συμβαίνει».

Από τότε μέχρι σήμερα, η Gigi έχει αποδείξει πως είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα γνωστό όνομα. Μετά το ντεμπούτο της το 2015, περπάτησε ξανά το 2016 στο Παρίσι, επέστρεψε το 2018 δίπλα στην αδελφή της Bella Hadid, και φυσικά έκανε μια εκθαμβωτική εμφάνιση το 2024 στη Νέα Υόρκη. Εκεί, άνοιξε το show φορώντας ένα ροζ, σατέν outfit με βαθύ ντεκολτέ, oversized διαμαντένια σκουλαρίκια και τα χαρακτηριστικά φτερά των αγγέλων.

Το 2025, η Hadid έγραψε ξανά ιστορία, στο ίδιο show που πριν από δέκα χρόνια της χάρισε το εισιτήριο για να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της παγκόσμιας μόδας.

