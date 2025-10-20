Οι Έλληνες celebrities μπαίνουν στο πιο fun AI trend και φωτογραφίζονται με τα αγαπημένα τους icons

Η Μελίνα Μακρή ακολουθεί το viral AI trend που έχει κατακλύσει τα social media, δημιουργώντας ρεαλιστικές φωτογραφίες με διάσημους stars

Φαντάσου να μπορούσες, με ένα μόνο κλικ, να εμφανιστείς δίπλα στους αγαπημένους σου ηθοποιούς, τραγουδιστές ή celebrity crushes, σαν να βγήκατε μόλις από κοινή φωτογράφιση. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, αυτό δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά η νέα viral εμμονή που κυριαρχεί στα social media χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όλο και περισσότεροι χρήστες στα social media γεμίζουν τα feeds τους με φωτογραφίες όπου «ποζάρουν» δίπλα στους αγαπημένους τους celebrities, σε δρόμους, ανελκυστήρες, ακόμη και σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων. Άνθρωποι που στην πραγματικότητα δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ, τώρα εμφανίζονται χαμογελαστοί πλάι-πλάι, χάρη στη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και την πιο viral τάση των ημερών.

Μελίνα Μακρή

Το νέο trend δοκίμασε και η Μελίνα Μακρή, καθώς «συναντήθηκε» με τον Matt LeBlanc, γνωστό ως Joey Tribbiani από τα Friends, μέσα σε ένα ασανσέρ, έτοιμοι για ένα ρομαντικό pizza date.

Στη συνέχεια περπάτησε στους δρόμους της Αμερικής κρατώντας ένα ποτήρι κρασί και το χέρι του Jack Black μετά από ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο.

Τέλος, κατέληξε ξανά σε ασανσέρ με τον Colin Firth, σε ένα απόλυτα κινηματογραφικό Pemberley date.

Νίκος Ράπτης

Ο Νίκος Ράπτης φαίνεται πως δεν αντιστάθηκε στο νέο viral trend και αποφάσισε να το δοκιμάσει με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Ο παρουσιαστής «μεταφέρθηκε» μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες σε ένα κόκκινο δωμάτιο δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου απεικονίζεται με πλούσια μαύρα μαλλιά πιασμένα σε αλογοουρά, προσθέτοντας μια χιουμοριστική πινελιά στο αποτέλεσμα.

Η φαντασία του, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Σε άλλη φωτογραφία, εμφανίζεται σε ένα ακόμη δωμάτιο, αυτή τη φορά παρέα με τον θρυλικό Michael Jordan, χαμογελώντας πλατιά προς την κάμερα.

Και για το φινάλε, ο παρουσιαστής «ανέβηκε»… σε ένα ασανσέρ δίπλα στον Diego Maradona, ολοκληρώνοντας τη σειρά των ευφάνταστων φωτογραφιών του με μια ακόμη ανατροπή, που συνδυάζει νοσταλγία, χιούμορ και pop κουλτούρα.

