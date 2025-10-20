MadWalk 2025 by Τhree Cents
Οι Έλληνες celebrities μπαίνουν στο πιο fun AI trend και φωτογραφίζονται με τα αγαπημένα τους icons

melina_makri
Η Μελίνα Μακρή ακολουθεί το viral AI trend που έχει κατακλύσει τα social media, δημιουργώντας ρεαλιστικές φωτογραφίες με διάσημους stars
Μαρία Χατζηγιάννη

Φαντάσου να μπορούσες, με ένα μόνο κλικ, να εμφανιστείς δίπλα στους αγαπημένους σου ηθοποιούς, τραγουδιστές ή celebrity crushes, σαν να βγήκατε μόλις από κοινή φωτογράφιση. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, αυτό δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά η νέα viral εμμονή που κυριαρχεί στα social media χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όλο και περισσότεροι χρήστες στα social media γεμίζουν τα feeds τους με φωτογραφίες όπου «ποζάρουν» δίπλα στους αγαπημένους τους celebrities, σε δρόμους, ανελκυστήρες, ακόμη και σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων. Άνθρωποι που στην πραγματικότητα δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ, τώρα εμφανίζονται χαμογελαστοί πλάι-πλάι, χάρη στη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και την πιο viral τάση των ημερών.

melina_makri
https://www.instagram.com/melina_makris/

Διάβασε επίσης: To TikTok λανσάρει το Crescendo και δίνει νέα πνοή στην κλασική μουσική

Μελίνα Μακρή

Το νέο trend δοκίμασε και η Μελίνα Μακρή, καθώς «συναντήθηκε» με τον Matt LeBlanc, γνωστό ως Joey Tribbiani από τα Friends, μέσα σε ένα ασανσέρ, έτοιμοι για ένα ρομαντικό pizza date.

melina_makri
https://www.instagram.com/melina_makris/

Στη συνέχεια περπάτησε στους δρόμους της Αμερικής κρατώντας ένα ποτήρι κρασί και το χέρι του Jack Black μετά από ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο.

melina_makri
https://www.instagram.com/melina_makris/

Τέλος, κατέληξε ξανά σε ασανσέρ με τον Colin Firth, σε ένα απόλυτα κινηματογραφικό Pemberley date.

melina_makri
https://www.instagram.com/melina_makris/

Νίκος Ράπτης 

Ο Νίκος Ράπτης φαίνεται πως δεν αντιστάθηκε στο νέο viral trend και αποφάσισε να το δοκιμάσει με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Ο παρουσιαστής «μεταφέρθηκε» μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες σε ένα κόκκινο δωμάτιο δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου απεικονίζεται με πλούσια μαύρα μαλλιά πιασμένα σε αλογοουρά, προσθέτοντας μια χιουμοριστική πινελιά στο αποτέλεσμα.

https://www.facebook.com/raptisnikolas

Η φαντασία του, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Σε άλλη φωτογραφία, εμφανίζεται σε ένα ακόμη δωμάτιο, αυτή τη φορά παρέα με τον θρυλικό Michael Jordan, χαμογελώντας πλατιά προς την κάμερα.

https://www.facebook.com/raptisnikolas

Και για το φινάλε, ο παρουσιαστής «ανέβηκε»… σε ένα ασανσέρ δίπλα στον Diego Maradona, ολοκληρώνοντας τη σειρά των ευφάνταστων φωτογραφιών του με μια ακόμη ανατροπή, που συνδυάζει νοσταλγία, χιούμορ και pop κουλτούρα.

https://www.facebook.com/raptisnikolas

Διάβασε επίσης: Αυτό το TikTok trend σε καλεί να πιείς έναν καφέ με το νεότερό σου εαυτό

viral trends Μελίνα Μακρή
