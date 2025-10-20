Academy Museum Gala 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Ενώ η Νέα Υόρκη κατέχει το θρυλικό Met Gala, το Λος Άντζελες έχει το δικό του σημείο αναφοράς στη λάμψη, το Academy Museum Gala, γνωστό και ως «Met Gala της Δύσης». Φέτος, στην πέμπτη ετήσια διοργάνωσή του, πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό Academy Museum of Motion Pictures, καλώντας τα αστέρια του Hollywood να φορέσουν τα καλά τους για έναν φιλανθρωπικό σκοπό: τη στήριξη εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημόσιων δράσεων που εμπλουτίζουν την κοινότητα του Λος Άντζελες.

Οι τιμώμενοι αυτής της χρονιάς αντιπροσωπεύουν την κορυφαία καλλιτεχνική δημιουργία στον κινηματογράφο. Ο Bowen Yang έλαβε το Vantage Award, για την ανερχόμενη φωνή που ανατρέπει τα στερεότυπα του κινηματογράφου. Η Academy Award winner Penélope Cruz τιμήθηκε με το Icon Award, ενώ ο διάσημος σκηνοθέτης Walter Salles παρέλαβε το Luminary Award. Ο θρύλος της μουσικής Bruce Springsteen, που τραγούδησε ζωντανά για τους καλεσμένους, απέσπασε το πρώτο Legacy Award, τιμώντας την διαχρονική του επιρροή.

Διάβασε επίσης: Το κόκκινο χαλί των Emmy 2025 κρύβει έμπνευση για το φθινοπωρινό σου μακιγιάζ

Η επιτροπή του Gala, με τη Zoë Kravitz, Jacob Elordi, Chloë Sevigny, Demi Moore, Colman Domingo, Viola Davis, Kirsten Dunst και Jenna Ortega, έδωσε τον τόνο της βραδιάς, προαναγγέλλοντας τις πιο καυτές τάσεις της σεζόν βραβείων 2026. Στο κόκκινο χαλί ξεχώρισαν δημιουργίες από τις spring 2026 συλλογές, όπως των οίκων Dior του Jonathan Anderson και Chanel του Matthieu Blazy, συνοδευόμενες από εντυπωσιακά ρολόγια και high-jewelry, σε συνεργασία με τον χορηγό Rolex.

Greta Lee

Δεν ήταν ποτέ ζήτημα αν η Greta Lee θα φορούσε ξανά δημιουργία του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior στο κόκκινο χαλί. Ως νέα πρέσβειρα του οίκου και μακροχρόνια μούσα του Anderson από τη θητεία του στην Loewe, η Lee, μαζί με τη στυλίστριά της Danielle Goldberg, διάλεξαν το Academy Museum Gala για να παρουσιάσουν μια ακόμη εντυπωσιακή δημιουργία του. Μετά το ντραπαριστό φόρεμα με φιόγκο που φόρεσε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, αυτή τη φορά εμφανίστηκε με ένα διάφανο δαντελένιο τοπ με βαθύ ντεκολτέ, δεμένο στη μέση με έναν oversized φιόγκο που κατέληγε σε μια πλούσια φούστα σε στιλ μπάλας, μια εμφάνιση ταυτόχρονα λαμπερή και τολμηρή, που δικαίως βρέθηκε στη λίστα των καλύτερα ντυμένων της βραδιάς.

Jenna Ortega

Η Jenna Ortega και ο στυλίστας της, Enrique Melendez, λατρεύουν να ανατρέπουν τις προσδοκίες του κόκκινου χαλιού. Αυτή τη φορά συνέχισαν τη συνήθειά τους να στηρίζουν γυναικείες δημιουργούς και avant-garde σιλουέτες, επιλέγοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο από τη συλλογή Άνοιξη 2026 της Grace Ling. Η μακριά, σοκολατί φούστα θα μπορούσε από μόνη της να αποπνέει απλότητα και κομψότητα, όμως σε συνδυασμό με το μεταλλικό θώρακα που αγκάλιαζε τον κορμό της Ortega, η εμφάνιση πέρασε σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο.

Laura Harrier

Eκπέμπει Hollywood glam με Gucci και κοσμήματα Tiffany & Co.

Selena Gomez

Η «νυφική» περίοδος της Selena Gomez, με τις λευκές εμφανίσεις, έφτασε επίσημα στο τέλος της. Η ιδρύτρια της Rare Beauty επέστρεψε στη χαρακτηριστική της αγάπη για το μικρό μαύρο φόρεμα, επιλέγοντας μια custom δημιουργία Giorgio Armani Privé. Η εμφάνισή της απέπνεε βασιλική κομψότητα, με σακάκι σμόκιν ριγμένο στους ώμους, φούστα από πολυτελές βελούδο και βαθύ μπορντό κραγιόν που ολοκλήρωνε ιδανικά το σύνολο.

Rachel Zegler

Τα τελευταία χρόνια, ο οίκος Tamara Ralph Couture έχει ανέβει στις προτιμήσεις των διασήμων, χάρη στις δημιουργίες του που αντλούν έμπνευση από την παλιά χολιγουντιανή λάμψη. Η Rachel Zegler, μαζί με τη στυλίστριά της Sarah Slutsky, επέλεξαν ένα σχέδιο από τη συλλογή Άνοιξη 2025 που ταίριαζε απόλυτα με το αφιέρωμα στις ταινίες της δεκαετίας του 1950 στο Μουσείο της Ακαδημίας. Η εφαρμοστή μέση, η μακριά ουρά και τα γάντια όπερας, χωρίς να ξεχνάμε εκείνη τη ζωηρή ροζ απόχρωση, παρέπεμπαν άμεσα στις εμβληματικές εμφανίσεις της Marilyn Monroe στο Gentlemen Prefer Blondes.

Lupita Nyong’o

Η Lupita Nyong’o εντυπωσίασε σε Chanel, αποδεικνύοντας τη διαχρονική κομψότητα του οίκου.

Kim Kardashian

Η Kim Kardashian επέλεξε μια avant-garde δημιουργία από Maison Margiela, ξεχωρίζοντας με την τολμηρή επιλογή της.

Kendall Jenner

Η Kendall Jenner εντυπωσίασε σε δημιουργία The Row, αποπνέοντας minimal κομψότητα και διαχρονικό στιλ.

Hailey Bieber

Η Hailey Bieber ανέβασε τη θερμοκρασία με ένα σοκολατί φόρεμα χωρίς τιράντες, με κορσέ στη μέση σε nude απόχρωση και τολμηρή σκίσιμο στο μπούτι. Το σατέν ύφασμα με το διακριτικό μοτίβο σε στροβιλισμούς έδινε διάσταση στην εμφάνιση, ενώ οι λαμπερές κρυστάλλινες λεπτομέρειες τράβηξαν τα βλέμματα. Ολοκλήρωσε το look με ίσια μαλλιά, nude γόβες και διαμαντένα κοσμήματα για ένα άψογο αποτέλεσμα.

Zoë Kravitz

Η Zoë Kravitz και ο οίκος Saint Laurent είναι αχώριστοι. Συνήθως, όμως, εκείνη και η στυλίστριά της, Danielle Goldberg, προτιμούν τις χαρακτηριστικές μαύρες, εφαρμοστές δημιουργίες του οίκου, συνδυασμένες με μυτερές γόβες. Στο Γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας 2025, ωστόσο, η Kravitz έκανε την ανατροπή. Eμφανίστηκε με ένα ογκώδες φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη 2026, διακοσμημένο με φουσκωτά μανίκια και εντυπωσιακή, πολυεπίπεδη φούστα με βολάν.

Charli XCX

Η Charli XCX ξεχώρισε σε Saint Laurent, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με λαμπερά κοσμήματα Hearts On Fire.

Kaia Gerber

Το vintage φόρεμα Givenchy που φόρεσε η Kaia Gerber ήταν μόνο η αρχή ενός πραγματικού μαραθωνίου. Έκτοτε, έχει επιλέξει τον οίκο Givenchy για πολλές red carpet εμφανίσεις, από τα Βραβεία Όσκαρ μέχρι το Φεστιβάλ της Βενετίας, ενώ μάλιστα δάνεισε στη Jenna Ortega ένα από τα πιο τολμηρά κομμάτια του οίκου, το οποίο είχε φορέσει η ίδια στην καμπάνια Φθινόπωρο 2025. Με λίγα λόγια; Δεν προκαλεί έκπληξη να τη βλέπουμε ξανά με custom δαντελένια δημιουργία του οίκου.

Demi Moore

Η Demi Moore και ο στυλίστας της, Brad Goreski, χάρισαν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της σεζόν βραβείων 2024–2025, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας The Substance. Αν και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην καμπάνια προώθησης του «For Your Consideration», η Moore δεν έχασε την ευκαιρία να παρουσιάσει ένα ακόμη γλυπτό φόρεμα. Η δημιουργία του οίκου Prada, που της εξασφάλισε μια θέση στις καλύτερα ντυμένες της βραδιάς, διέθετε ουρά από μπορντό ύφασμα στο πλάι και ντεκολτέ τέλεια σχεδιασμένο ώστε να αναδεικνύει το διαμαντένιο κολιέ της.

Elle Fanning

Η Elle Fanning τίμησε το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στον οίκο Balenciaga με μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις. Αντί για ένα παραδοσιακό φόρεμα, επέλεξαν ένα σύνολο που αποτελούνταν από ένα υπερμεγέθες ροζ τοπ και μια φούστα σε στιλ μπάλας, διακοσμημένη με φτερά. Ο απροσδόκητος συνδυασμός χρωμάτων και η αντίθεση των υφών δημιούργησαν μια εμφάνιση απόλυτα ισορροπημένη, ανάμεσα στη φρεσκάδα και την υψηλή ραπτική.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί