Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα! Η Josephine έτοιμη για Eurovision 2026 με την Κύπρο

Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση κυκλοφορεί από το πρωί της Τετάρτης 22/10 αναφορικά με την Eurovision 2026 μιας και όπως όλα δείχνουν η Josephine θα είναι η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου.

Η τραγουδίστρια έχει εκφράσει αρκετές φορές την επιθυμία της να ανέβει στο stage και όπως φαίνεται ήρθε η ώρα το όνειρό της να γίνει πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια αλλά και το ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννης στην εκπομπή «Πρωινό ΑΝΤ1», οι συζητήσεις στο να εκπροσωπήσει η Josephine την Κύπρο στην Eurovision 2026 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.





Μάλιστα, η δημοφιλής τραγουδίστρια πρόσφατα είχε κάνει μία αποκάλυψη, λέγοντας χαρακτηριστικά στη διαδικτυακή εκπομπή στο Youtube Rainbow Mermaids: «Όταν έκανα την πρώτη μου απόπειρα να δηλώσω συμμετοχή για την Eurovision, ήμουν ένα κοριτσάκι που ξεκίνησε δυο μήνες, δεν ήξερα ούτε να κρατήσω το μικρόφωνο. Όλο αυτό μου δημιούργησε ένα σοκ μετά.

Έπαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή και μου πήρε πέντε με έξι χρόνια να νιώσω ξανά καλά με τον εαυτό μου πάνω στη σκηνή. Πηγαίνοντας μετά σε ψυχολόγο έλεγα αφού αγαπάω τη μουσική και το τραγούδι, πώς μπορώ μέσα από αυτό να με κάνει τόσο πολύ να μου βγει αυτή η κακή στιγμή και να εκτεθώ;».

