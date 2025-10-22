MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 22.10.2025

Η Grace Wales Bonner αναλαμβάνει τα ηνία του ανδρικού Ready-to-Wear της Hermès

Η Hermès ανακοινώνει τη Grace Wales Bonner ως νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του ανδρικού ready-to-wear, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον οίκο και τη μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Hermès προχωρά σε ένα ιστορικό βήμα στον κόσμο της μόδας, ανακοινώνοντας τη Grace Wales Bonner ως τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του ανδρικού ready-to-wear. Η Βρετανο-Τζαμαϊκανή σχεδιάστρια, γνωστή για την πνευματώδη, genderless και πολιτισμικά πλούσια προσέγγισή της, φέρνει στο Παρίσι μια φρέσκια ματιά που συνδυάζει τέλεια την τεχνική δεξιοτεχνία με την ουσία και την καλλιτεχνική αναζήτηση.

Η πρώτη της συλλογή για τον οίκο αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027, ενώ η ίδια προτιμά να αφιερώσει χρόνο για να διαμορφώσει την προσωπική της οπτική μέσα στους ιστορικούς χώρους των ateliers, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση της Hermès και στην καινοτομία που φέρνει η δική της δημιουργικότητα.

Διάβασε επίσης: Τέλος εποχής: H Véronique Nichanian αποχωρεί από τον οίκο Hermès μετά από 37 χρόνια

Η διορισμός της Wales Bonner δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό γεγονός για την Hermès, αλλά και ένα ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία της μόδας. Σε έναν χώρο όπου οι κορυφαίες θέσεις έχουν παραδοσιακά καταληφθεί από άνδρες λευκής καταγωγής, η σχεδιάστρια γίνεται μία από τις λίγες μαύρες γυναίκες που ηγούνται μεγάλου ευρωπαϊκού οίκου και η πρώτη στην ιστορία της Hermès.

Η ίδια έχει ήδη κατακτήσει τον κόσμο της μόδας με τη δική της ετικέτα, ιδρυθείσα πριν από μια δεκαετία από το Central Saint Martins, συνδυάζοντας αυστηρό tailoring, σοφιστικέ τεχνικές και βαθιά πολιτισμική ματιά. Τα βραβεία, όπως το CFDA Award for International Men’s Designer of the Year και British Menswear Designer of the Year, πιστοποιούν το αναγνωρισμένο της ταλέντο, ενώ οι συνεργασίες της με την Adidas έχουν μετατραπεί σε πολιτιστικό φαινόμενο, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να γεφυρώνει υψηλή μόδα, streetwear και pop κουλτούρα με φυσικό και έξυπνο τρόπο.

Η ένωση της Hermès με τη Grace Wales Bonner σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον οίκο, όπου η παράδοση και η κληρονομιά συνυπάρχουν με την καινοτομία και την πνευματώδη δημιουργικότητα. Μέσα από τη δική της ματιά, η ανδρική ready-to-wear συλλογή της Hermès υπόσχεται να εξελιχθεί σε ένα χώρο όπου η πολυτέλεια συναντά την ουσία, η τεχνική δεξιοτεχνία συναντά την κουλτούρα και η παράδοση συναντά την πρωτοπορία. Είναι μια στιγμή που ενσαρκώνει την αίσθηση του «αναπόφευκτου και συναρπαστικού», μια νέα εποχή για τον οίκο και για τη μόδα γενικότερα.

Διάβασε επίσης: Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου

Fashion Hermès μόδα
