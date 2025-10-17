Τέλος εποχής: H Véronique Nichanian αποχωρεί από τον οίκο Hermès μετά από 37 χρόνια

Η Véronique Nichanian αποχωρεί από την Hermès μετά από 37 χρόνια ως καλλιτεχνική διευθύντρια της ανδρικής συλλογής, αφήνοντας μια μεγάλη κληρονομιά πίσω της

Η Véronique Nichanian, η καλλιτεχνική διευθύντρια της ανδρικής συλλογής του οίκου Hermès, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση της μετά από 37 χρόνια, όπως επιβεβαίωσε η Hermès την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Η σχεδιάστρια θα παρουσιάσει την τελευταία της συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας Ανδρικών Συλλογών στο Παρίσι τον Ιανουάριο, ενώ ο διάδοχός της αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η Véronique Nichanian ξεκίνησε την καριέρα της στο Cerruti πριν προσληφθεί από τον Jean-Louis Dumas, CEO της Hermès, το 1988 για να αναλάβει την ανδρική συλλογή. Γρήγορα καθιερώθηκε για τις πρωτοποριακές και άνετες δημιουργίες της, προσελκύοντας το ενδιαφέρον με υψηλής ποιότητας υλικά και μια υπέροχη παλέτα χρωμάτων.

Η συλλογή της για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 χαρακτηρίστηκε από «έλαφριά, μαλακά και αισθησιακά μεταξωτά και ρούχα με prints», όπως δήλωσε η ίδια μετά την επίδειξη. Εντυπωσίασε με την εισαγωγή ενός τυπώματος με πίθηκο στις tote τσάντες, λέγοντας χαριτολογώντας ότι «είναι απλώς για διασκέδαση και δεν βλάπτει κανέναν».

Η αποχώρηση της Véronique Nichanian είναι μέρος μιας ευρύτερης ανανέωσης στον χώρο της υψηλής ραπτικής, μετά την άφιξη 15 νέων σχεδιαστών στις συλλογές Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026. Ωστόσο η δική της αποχώρηση ξεχωρίζει, καθώς ήταν η μακροβιότερη καλλιτεχνική διευθύντρια στον χώρο της μόδας.

Στη συνέντευξή της στο Le Figaro, η Nichanian εξήγησε την απόφασή της: «Αγαπώ ακόμα αυτή τη δουλειά. Παρ’ όλα αυτά, για να την ασκήσω όπως θέλω, απαιτείται όλο και περισσότερος χρόνος, και σήμερα θέλω να αφιερώσω αυτόν τον χρόνο σε άλλα πράγματα. Η Hermès έδειξε μεγάλη κομψότητα επιτρέποντάς μου να επιλέξω τη στιγμή που μου φαινόταν κατάλληλη για να αποσυρθώ. Το σκέφτομαι και το συζητώ με τον Axel και τον Pierre-Alexis Dumas εδώ και ένα ή δύο χρόνια. Είναι καιρός να περάσω το μπατόν».

Παρά την αναταραχή στον χώρο της πολυτέλειας, τα οικονομικά αποτελέσματα της Hermès συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες. Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 8% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με την κατηγορία έτοιμου ενδύματος και αξεσουάρ να σημειώνει άνοδο 5,5% κατά την ίδια περίοδο.

Η αποχώρηση της Véronique Nichanian κλείνει ένα κεφάλαιο στην ιστορία της Hermès, αφήνοντας μια ανεκτίμητη κληρονομιά κομψότητας, δημιουργικότητας και υψηλής ραπτικής που θα εμπνέει τις επόμενες γενιές σχεδιαστών.

